https://crimea.ria.ru/20231117/popytki-otmenit-rossiyu-takzhe-bespolezny-kak-i-sanktsii--putin-1132866489.html

Попытки "отменить Россию" также бесполезны, как и санкции – Путин

Попытки "отменить Россию" также бесполезны, как и санкции – Путин - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Попытки "отменить Россию" также бесполезны, как и санкции – Путин

Попытки некоторых западных стран "отменить Россию" так же неудачны, как и введенные антироссийские санкции. Об этом заявил президент России Владимир Путин,... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T18:43

2023-11-17T18:43

2023-11-17T18:54

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Попытки некоторых западных стран "отменить Россию" так же неудачны, как и введенные антироссийские санкции. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном культурном форуме.В качестве примера он привел интерес мировой аудитории к Международному музыкальном конкурсу имени Чайковского.Произведения культуры и искусства – это основной источник, из которого большинство людей получают знания об истории. Но в переломные моменты всегда находится множество желающих исказить исторические события.Главной причиной напряженности в мире Владимир Путин назвал претензии некоторых сил на исключительность, в том числе и культурную.Ранее сообщалось, что в украинской Одессе хотят убрать с улиц памятники Льву Толстому, Валерию Чкалову, Феликсу Дзержинскому. Монументы Пушкину, Ватутину, Щорсу, Суворову и Ушакову Министерство культуры Украины изъяло из Реестра объектов культурного наследия.Читайте также на РИА Новости Крым:Вандалы осквернили военный памятник в МолдовеЧто ждет Украину и Зеленского в ближайшем будущем – прогноз политологовНет оправдания: в Крыму оценили замену герба на монументе "Родина-мать"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, культура, общество, новости