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Попытки "отменить Россию" также бесполезны, как и санкции – Путин - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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Попытки "отменить Россию" также бесполезны, как и санкции – Путин
Попытки "отменить Россию" также бесполезны, как и санкции – Путин - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Попытки "отменить Россию" также бесполезны, как и санкции – Путин
Попытки некоторых западных стран "отменить Россию" так же неудачны, как и введенные антироссийские санкции. Об этом заявил президент России Владимир Путин,... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T18:43
2023-11-17T18:54
владимир путин (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Попытки некоторых западных стран "отменить Россию" так же неудачны, как и введенные антироссийские санкции. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном культурном форуме.В качестве примера он привел интерес мировой аудитории к Международному музыкальном конкурсу имени Чайковского.Произведения культуры и искусства – это основной источник, из которого большинство людей получают знания об истории. Но в переломные моменты всегда находится множество желающих исказить исторические события.Главной причиной напряженности в мире Владимир Путин назвал претензии некоторых сил на исключительность, в том числе и культурную.Ранее сообщалось, что в украинской Одессе хотят убрать с улиц памятники Льву Толстому, Валерию Чкалову, Феликсу Дзержинскому. Монументы Пушкину, Ватутину, Щорсу, Суворову и Ушакову Министерство культуры Украины изъяло из Реестра объектов культурного наследия.Читайте также на РИА Новости Крым:Вандалы осквернили военный памятник в МолдовеЧто ждет Украину и Зеленского в ближайшем будущем – прогноз политологовНет оправдания: в Крыму оценили замену герба на монументе "Родина-мать"
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владимир путин (политик), россия, культура, общество, новости
Попытки "отменить Россию" также бесполезны, как и санкции – Путин

Путин прокомментировал попытки западных стран "отменить Россию" и российскую культуру

18:43 17.11.2023 (обновлено: 18:54 17.11.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в международном культурном форуме
Президент РФ В. Путин принял участие в международном культурном форуме - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Попытки некоторых западных стран "отменить Россию" так же неудачны, как и введенные антироссийские санкции. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном культурном форуме.

"Нашу культуру вообще в последнее время пытаются отменять. Я говорю именно "пытаются", потому что мы понимаем, что это невозможно. Пытаются отменить культуру, в основе которой подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность. Политика отмены России сама по себе антикультурная, неоколониальная, расистская по своей сути. Но правда в том, что с этой пресловутой отменой, как и с антироссийскими санкциями, у авторов этой идеи не заладилось", – сказал президент.

В качестве примера он привел интерес мировой аудитории к Международному музыкальном конкурсу имени Чайковского.

"Его онлайн-аудитория превысила 50 миллионов человек. В современном мире отменить такие вещи невозможно. Из этих 50 миллионов человек более половины – это жители Европы, которые хотят сами решать, какую музыку им слушать", – подчеркнул Путин.

Произведения культуры и искусства – это основной источник, из которого большинство людей получают знания об истории. Но в переломные моменты всегда находится множество желающих исказить исторические события.

"Для тех, кто занимается фальсификацией истории, а таких, к сожалению, всегда было достаточно в переломные моменты истории, подлинное искусство – это, что называется, кость в горле. Оно мешает этим людям искажать прошлое в угоду своим нынешним идеологическим или, как мы часто видим, гендерным конструкциям. Мешает стравливать людей, поэтому лжецы и фабрикуют фальшивки, и в кино, и в публицистике, и в литературе", – сказал российский лидер.

Главной причиной напряженности в мире Владимир Путин назвал претензии некоторых сил на исключительность, в том числе и культурную.

"Их пренебрежение к иным обычаям, духовным ценностям, стремление подвергнуть всех и вся унификации, причем по собственному шаблону, который они считают самым лучшим – такая вульгарная глобализация и культурная экспансия обернулись подавлением и обеднением культур, многократно умножили конфликтный потенциал", – уверен Путин.

Ранее сообщалось, что в украинской Одессе хотят убрать с улиц памятники Льву Толстому, Валерию Чкалову, Феликсу Дзержинскому. Монументы Пушкину, Ватутину, Щорсу, Суворову и Ушакову Министерство культуры Украины изъяло из Реестра объектов культурного наследия.
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