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Хватит на два дня: у Германии жесткий дефицит боеприпасов - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Хватит на два дня: у Германии жесткий дефицит боеприпасов
Хватит на два дня: у Германии жесткий дефицит боеприпасов - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Хватит на два дня: у Германии жесткий дефицит боеприпасов
Германия столкнулась с жестким дефицитом боеприпасов из-за военной помощи Украине, вооруженные силы ФРГ в случае необходимости не смогут продержаться в бою... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T16:51
2023-11-26T16:51
германия
в мире
поставки западного оружия украине
украина
новости
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Германия столкнулась с жестким дефицитом боеприпасов из-за военной помощи Украине, вооруженные силы ФРГ в случае необходимости не смогут продержаться в бою дольше двух дней. Об пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-председателя немецкой оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохана Вадефуля немецкому информационному агентству DPA.По его словам, причиной критического дефицита являются поставки вооружений на Украину, в таких условиях говорить о повышении боеспособности бундесвера нельзя. Виновным в текущем положении дел оппозиционный немецкий политик считает действующего министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.Он назвал недопустимой ситуацию, при которой бундесвер не способен компенсировать переданную Украине технику и боеприпасы. "Нам нужно во много раз больше, чем было", - добавил Вадефуль.Ранее сообщалось о том, что Германия отправляет Киеву очередной пакет военной помощи на 1,3 млрд евро. При этом министерство финансов ФРГ вынуждено было заморозить расходы госбюджета из-за финансовых сложностей.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью AFP заявил, что украинские войска начали испытывать нехватку снарядов калибра 155 миллиметров из-за обострения палестино-израильского конфликта. Он также констатировал, что на сегодняшний день арсеналы вооружения западных союзников Киева фактически опустошены, а нынешних объемов поставок оружия и боеприпасов для ВСУ недостаточно для ведения интенсивных боевых действий.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатный полигон: зачем ФРГ посылает ракеты КиевуУ Украины нет перспектив победить Россию – БоррельСлабая Германия превратилась в колонию США – эксперт
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Новости
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РИА Новости Крым
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германия, в мире, поставки западного оружия украине, украина, новости, оружие
Хватит на два дня: у Германии жесткий дефицит боеприпасов

Германия столкнулась с критичным дефицитом боеприпасов

16:51 26.11.2023
 
© INA FASSBENDERНемецкий военный
Немецкий военный
© INA FASSBENDER
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Германия столкнулась с жестким дефицитом боеприпасов из-за военной помощи Украине, вооруженные силы ФРГ в случае необходимости не смогут продержаться в бою дольше двух дней. Об пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-председателя немецкой оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохана Вадефуля немецкому информационному агентству DPA.

"Главные подразделения могут продержаться в бою максимум два дня. И это, в целом, катастрофический результат", - цитирует Вадефуля агентство.

По его словам, причиной критического дефицита являются поставки вооружений на Украину, в таких условиях говорить о повышении боеспособности бундесвера нельзя. Виновным в текущем положении дел оппозиционный немецкий политик считает действующего министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.
Он назвал недопустимой ситуацию, при которой бундесвер не способен компенсировать переданную Украине технику и боеприпасы. "Нам нужно во много раз больше, чем было", - добавил Вадефуль.
Ранее сообщалось о том, что Германия отправляет Киеву очередной пакет военной помощи на 1,3 млрд евро. При этом министерство финансов ФРГ вынуждено было заморозить расходы госбюджета из-за финансовых сложностей.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью AFP заявил, что украинские войска начали испытывать нехватку снарядов калибра 155 миллиметров из-за обострения палестино-израильского конфликта. Он также констатировал, что на сегодняшний день арсеналы вооружения западных союзников Киева фактически опустошены, а нынешних объемов поставок оружия и боеприпасов для ВСУ недостаточно для ведения интенсивных боевых действий.
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