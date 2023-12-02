https://crimea.ria.ru/20231202/zapredelnyy-noyabr-kak-popolnilis-vodokhranilischa-kryma-za-mesyats-1133253231.html

"Запредельный ноябрь": как пополнились водохранилища Крыма за месяц

"Запредельный ноябрь": как пополнились водохранилища Крыма за месяц - РИА Новости Крым, 01.12.2023

"Запредельный ноябрь": как пополнились водохранилища Крыма за месяц

Минувшая неделя выдалась аномальной для Крыма с точки зрения притоков в водохранилища естественного стока, которые в целом за ноябрь пополнились на 15% от... РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-02T07:38

2023-12-02T07:38

2023-12-01T22:56

илья николенко

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водоснабжение

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Анатолий Копачевский и Илья Николенко о пополнении водохранилищ Крыма за месяц Анатолий Копачевский и Илья Николенко о пополнении водохранилищ Крыма за месяц audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Минувшая неделя выдалась аномальной для Крыма с точки зрения притоков в водохранилища естественного стока, которые в целом за ноябрь пополнились на 15% от общего объема – из некоторых теперь ведется сброс воды. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.По словам Николенко, ноябрь с точки зрения притоков в водохранилища Крыма выдался не просто необычным, а "запредельным".Для сравнения, в прошлом году, который считается многоводным, общий объем наполнения крымских водохранилищ составлял 167 млн кубометров, при этом за ноябрь он уменьшился на 5 млн. Примечательно также, что максимальный объем наполнения фиксировался в 1997 году, когда водные запасы Крыма составляли 220 млн кубометров, однако в ноябре водохранилища тоже потеряли воду – 7 млн, рассказал эксперт.Аналогичную картину демонстрирует статистика и маловодных лет, и средние показатели за 35 лет. То есть традиционно ноябрь был тем месяцем, когда притоки были чуть меньше, отметил Николенко.Теперь же в связи с обильными осадками и в особенности аномальной последней неделей ноября из нескольких водохранилищ Крыма приходится сбрасывать воду, так как их "объемы достигли проектных размеров". По словам эксперта, суммарный объем воды в водохранилищах, которые питают сегодня Симферополь, к декабрю составил 63 млн кубометров. Притоки за ноябрь дали столице Крыма 13 миллионов кубов.Приток для Ялты составил 4 млн кубов, наполнив местные водохранилища в целом до 30 миллионов. В Севастополе водные запасы достигли 46 млн кубометров, из которых 6 поступило в ноябре. А в Алуште объем 13 млн кубов был достигнут благодаря ноябрьскому притоку в 2 млн кубометров.На хозяйственно-питьевые нужды этих объемов Крыму хватит как минимум на год, если даже не будет никаких притоков, заключил эксперт.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал угрозу засухи в регионах Крыма. Читайте также на РИА Новости Крым:В водохранилищах Крыма зафиксирован прирост воды на 15 млн кубометров Река на контроле: как в Алуште готовятся к непогоде Зима в Крыму будет нестандартной – ФОБОС

https://crimea.ria.ru/20231123/vodokhranilischa-kryma-za-sutki-popolnilis-esche-na-2-mln-kubometrov-1132998842.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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