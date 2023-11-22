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В водохранилищах Крыма зафиксирован прирост воды на 15 млн кубометров - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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В водохранилищах Крыма зафиксирован прирост воды на 15 млн кубометров
В водохранилищах Крыма зафиксирован прирост воды на 15 млн кубометров - РИА Новости Крым, 22.11.2023
В водохранилищах Крыма зафиксирован прирост воды на 15 млн кубометров
Водохранилища Крыма значительно пополнились из-за обильных осадков. Об этом сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T10:28
2023-11-22T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма значительно пополнились из-за обильных осадков. Об этом сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.По информации спикера крымского парламента, на сегодня общий объем водных ресурсов в республике составил порядка 140 млн кубических метров. Такого запаса хватит примерно на 1,5 года при условии полного отсутствия притока.Владимир Константинов уточнил, что из-за обильных осадков в некоторых случаях, например, в Симферополе, воду приходится сбрасывать, чтобы избежать негативных последствий по причине переполнения водохранилищ. Также специалисты изучают потребность в сбросе воды из Изобильненского и Белогорского водохранилищ.В среду республиканский главк МЧС России снова объявил в Крыму штормовое предупреждение о ливнях, мокром снеге и ветре до 22 м/с.Читайте также на РИА новости Крым:Сумма ущерба от водной блокады Крыма Украиной вырослаПлюс 8 млн кубометров: насколько заполнены водохранилища КрымаПитьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют
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В водохранилищах Крыма зафиксирован прирост воды на 15 млн кубометров

В водохранилищах Крыма произошел прирост воды на 15 млн кубометров из-за обильных осадков

10:28 22.11.2023 (обновлено: 10:35 22.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоСимферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма значительно пополнились из-за обильных осадков. Об этом сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

"После прошедших дождей суммарно прирост воды в наших водохранилищах составил почти 15 млн кубических метров", – написал он в своем Telegram-канале.

По информации спикера крымского парламента, на сегодня общий объем водных ресурсов в республике составил порядка 140 млн кубических метров. Такого запаса хватит примерно на 1,5 года при условии полного отсутствия притока.
Владимир Константинов уточнил, что из-за обильных осадков в некоторых случаях, например, в Симферополе, воду приходится сбрасывать, чтобы избежать негативных последствий по причине переполнения водохранилищ. Также специалисты изучают потребность в сбросе воды из Изобильненского и Белогорского водохранилищ.

"В Счастливенском, Загорском, Старокрымском, Партизанском, Симферопольском, Аянском водохранилищах уровень наполняемости выше по сравнению с 2022 годом. Почти на 100 процентов наполнено Изобильненское водохранилище", – пояснил председатель Госсовета РК.

В среду республиканский главк МЧС России снова объявил в Крыму штормовое предупреждение о ливнях, мокром снеге и ветре до 22 м/с.
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