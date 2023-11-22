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В водохранилищах Крыма зафиксирован прирост воды на 15 млн кубометров

В водохранилищах Крыма зафиксирован прирост воды на 15 млн кубометров - РИА Новости Крым, 22.11.2023

В водохранилищах Крыма зафиксирован прирост воды на 15 млн кубометров

Водохранилища Крыма значительно пополнились из-за обильных осадков. Об этом сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T10:28

2023-11-22T10:28

2023-11-22T10:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма значительно пополнились из-за обильных осадков. Об этом сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.По информации спикера крымского парламента, на сегодня общий объем водных ресурсов в республике составил порядка 140 млн кубических метров. Такого запаса хватит примерно на 1,5 года при условии полного отсутствия притока.Владимир Константинов уточнил, что из-за обильных осадков в некоторых случаях, например, в Симферополе, воду приходится сбрасывать, чтобы избежать негативных последствий по причине переполнения водохранилищ. Также специалисты изучают потребность в сбросе воды из Изобильненского и Белогорского водохранилищ.В среду республиканский главк МЧС России снова объявил в Крыму штормовое предупреждение о ливнях, мокром снеге и ветре до 22 м/с.Читайте также на РИА новости Крым:Сумма ущерба от водной блокады Крыма Украиной вырослаПлюс 8 млн кубометров: насколько заполнены водохранилища КрымаПитьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют

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2023

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