https://crimea.ria.ru/20231122/v-vodokhranilischakh-kryma-zafiksirovan-prirost-vody-na-15-mln-kubometrov-1132959120.html
В водохранилищах Крыма зафиксирован прирост воды на 15 млн кубометров
В водохранилищах Крыма зафиксирован прирост воды на 15 млн кубометров - РИА Новости Крым, 22.11.2023
В водохранилищах Крыма зафиксирован прирост воды на 15 млн кубометров
Водохранилища Крыма значительно пополнились из-за обильных осадков. Об этом сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T10:28
2023-11-22T10:28
2023-11-22T10:35
вода в крыму
владимир константинов
новости крыма
водоснабжение
крым
водохранилища крыма
крымская погода
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111391/78/1113917807_0:0:5172:2909_1920x0_80_0_0_b2b644411b03f2cd4d3c2090a9963940.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма значительно пополнились из-за обильных осадков. Об этом сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.По информации спикера крымского парламента, на сегодня общий объем водных ресурсов в республике составил порядка 140 млн кубических метров. Такого запаса хватит примерно на 1,5 года при условии полного отсутствия притока.Владимир Константинов уточнил, что из-за обильных осадков в некоторых случаях, например, в Симферополе, воду приходится сбрасывать, чтобы избежать негативных последствий по причине переполнения водохранилищ. Также специалисты изучают потребность в сбросе воды из Изобильненского и Белогорского водохранилищ.В среду республиканский главк МЧС России снова объявил в Крыму штормовое предупреждение о ливнях, мокром снеге и ветре до 22 м/с.Читайте также на РИА новости Крым:Сумма ущерба от водной блокады Крыма Украиной вырослаПлюс 8 млн кубометров: насколько заполнены водохранилища КрымаПитьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111391/78/1113917807_319:0:4506:3140_1920x0_80_0_0_3db3eb250ffe58c91da28520c47a3d0a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода в крыму, владимир константинов, новости крыма, водоснабжение, крым, водохранилища крыма, крымская погода, погода в крыму
В водохранилищах Крыма зафиксирован прирост воды на 15 млн кубометров
В водохранилищах Крыма произошел прирост воды на 15 млн кубометров из-за обильных осадков
10:28 22.11.2023 (обновлено: 10:35 22.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма значительно пополнились из-за обильных осадков. Об этом сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.
"После прошедших дождей суммарно прирост воды в наших водохранилищах составил почти 15 млн кубических метров", – написал он в своем Telegram-канале.
По информации спикера крымского парламента, на сегодня общий объем водных ресурсов в республике составил порядка 140 млн кубических метров. Такого запаса хватит примерно на 1,5 года при условии полного отсутствия притока.
Владимир Константинов уточнил, что из-за обильных осадков в некоторых случаях, например, в Симферополе, воду приходится сбрасывать, чтобы избежать негативных последствий по причине переполнения водохранилищ. Также специалисты изучают потребность в сбросе воды из Изобильненского и Белогорского водохранилищ.
"В Счастливенском, Загорском, Старокрымском, Партизанском, Симферопольском, Аянском водохранилищах уровень наполняемости выше по сравнению с 2022 годом. Почти на 100 процентов наполнено Изобильненское водохранилище", – пояснил председатель Госсовета РК.
В среду республиканский главк МЧС России снова объявил
в Крыму штормовое предупреждение о ливнях, мокром снеге и ветре до 22 м/с.
Читайте также на РИА новости Крым: