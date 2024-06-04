https://crimea.ria.ru/20240604/ekologicheskiy-risk-kak-ne-dopustit-katastrofy-v-azovskom-more-1137842167.html

Экологический риск: как не допустить катастрофы в Азовском море

Экологический риск: как не допустить катастрофы в Азовском море - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Экологический риск: как не допустить катастрофы в Азовском море

Проблема увеличения температуры Азовского моря связана с природными факторами и вряд ли решаема, тогда как его загрязнение зависит от деятельности человека и... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T16:31

2024-06-04T16:31

2024-06-04T16:31

азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Проблема увеличения температуры Азовского моря связана с природными факторами и вряд ли решаема, тогда как его загрязнение зависит от деятельности человека и требует текущих решений по уменьшению стоков и вероятности возникновения новых экологических рисков. В противном случае можно ожидать изменений в местных биологических сообществах и резкого уменьшения рекреационного потенциала Приазовья. Такое мнение РИА Новости Крым выразил ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Николай Шадрин.Главной проблемой Азовского моря является не его осолонение, а загрязнение и увеличение температуры воды, что может привести к исчезновению некоторых видов рыб в ближайшее десятилетие, заявлял ранее министр природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области Николай Быстрянцев.Соль, кислород и градус"Небольшой рост температуры, действительно, наблюдается – это колебания от года к году, и это не зависит от человека", – констатирует ученый.С повышением температуры, в том числе, связан и рост солености – больше испарение с поверхности моря, поясняет эксперт. Кроме того, происходит забор воды из рек для питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд. Однако и на этот фактор человек в краткосрочной перспективе повлиять не может – источники питьевой воды безальтернативны и, даже если забор производить из подземных горизонтов, реки все равно будут мелеть. Еще одна проблема – нарушение кислородного режима: рост температуры и солености ведет к уменьшению растворимости кислорода в морской воде.Уменьшить загрязнение"На температуру и соленость мы никак не можем повлиять, а вот на загрязнение можем", – говорит биолог.Нужно контролировать загрязненность Азовского региона, убежден ученый. По его мнению, кроме текущего контроля, необходимо учитывать и перспективные риски, связанные с проектами рекреационного освоения Азовского побережья.Что будет с рыбойЧтобы решать глобальные проблемы, нужно бороться с локальными, поскольку, например, вопросы глобального потепления пока возможно только изучать, но не влиять на эти процессы. В этой связи ученый еще раз подчеркивает: самое главное – уменьшить количество органических отходов. Это касается прибрежной части акватории. При этом в разных ее точках пробы воды могут значительно отличаться, поскольку море неоднородно.Организмы адаптируются, говорит он, и на примере реки Волги можно увидеть, что, несмотря на очень сильное загрязнение, там практически все сохранилось, хотя и в других пропорциях. "Однако если проблему не решать, существенное изменение в биологических сообществах ожидать можно", – подытожил биолог.Дальнейшее повышение уровня солености Азовского моря может привести к замене его привычных обитателей на черноморских, предупреждали ранее представители Морского гидрофизического института РАН. В свою очередь директор института Сергей Коновалов назвал происходящее в Азовском море "экологической катастрофой".Читайте также на РИА Новости Крым:Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29%Катастрофический рост численности медуз в Азовском море: в чем причинаВ Азовском море фактически исчезли ценные виды рыб – ученый о причинах

азовское море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, николай шадрин, инбюм, экология, мнения, природа