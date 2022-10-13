https://crimea.ria.ru/20221013/nastupaet-perelomnyy-moment-v-osvobozhdenii-dnr--pushilin-1124865788.html

Наступает переломный момент в освобождении ДНР – Пушилин

Наступает переломный момент в освобождении ДНР – Пушилин - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Наступает переломный момент в освобождении ДНР – Пушилин

В освобождении населенных пунктов Донецкой народной республики в ходе СВО наступает переломный момент. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил врио главы... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T17:36

2022-10-13T17:36

2022-10-13T17:36

донецкая народная республика (днр)

специальная военная операция рф на украине

денис пушилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В освобождении населенных пунктов Донецкой народной республики в ходе СВО наступает переломный момент. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.Шойгу поручил усилить ночные тренировки мобилизованных >>Он подчеркнул, что ответные удары ВС РФ привели к снижению интенсивности обстрелов республики со стороны ВСУ."Противник сейчас вполне может осознать, что не всегда нужно воспринимать доброту за слабость. Безусловно, это отразилось и на интенсивности обстрелов городов и районов ДНР - она по-прежнему остается высокой, но она все равно имеет тенденцию к снижению", – отметил он.Потери ВСУ в боях в Донбассе – сводка за сутки >>Ранее, 6 октября, Пушилин сообщил, что ВСУ отступает на Артемовском направлении и ситуация "продолжает заметно улучшаться".

https://crimea.ria.ru/20221013/soyuznye-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-dnr-1124850496.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине, денис пушилин