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Наступает переломный момент в освобождении ДНР – Пушилин - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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Наступает переломный момент в освобождении ДНР – Пушилин
Наступает переломный момент в освобождении ДНР – Пушилин - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Наступает переломный момент в освобождении ДНР – Пушилин
В освобождении населенных пунктов Донецкой народной республики в ходе СВО наступает переломный момент. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил врио главы... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T17:36
2022-10-13T17:36
донецкая народная республика (днр)
специальная военная операция рф на украине
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В освобождении населенных пунктов Донецкой народной республики в ходе СВО наступает переломный момент. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.Шойгу поручил усилить ночные тренировки мобилизованных &gt;&gt;Он подчеркнул, что ответные удары ВС РФ привели к снижению интенсивности обстрелов республики со стороны ВСУ."Противник сейчас вполне может осознать, что не всегда нужно воспринимать доброту за слабость. Безусловно, это отразилось и на интенсивности обстрелов городов и районов ДНР - она по-прежнему остается высокой, но она все равно имеет тенденцию к снижению", – отметил он.Потери ВСУ в боях в Донбассе – сводка за сутки &gt;&gt;Ранее, 6 октября, Пушилин сообщил, что ВСУ отступает на Артемовском направлении и ситуация "продолжает заметно улучшаться".
https://crimea.ria.ru/20221013/soyuznye-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-dnr-1124850496.html
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донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине, денис пушилин
Наступает переломный момент в освобождении ДНР – Пушилин

Пушилин заявил о наступлении переломного момента в освобождении ДНР

17:36 13.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец в районе Артемовска (Бахмута) в Донецкой области.
Боец в районе Артемовска (Бахмута) в Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В освобождении населенных пунктов Донецкой народной республики в ходе СВО наступает переломный момент. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Сейчас наступает переломный момент, по моему глубокому убеждению, потому что сейчас все больше задействуется сил, включая мобилизованных, которые сейчас пока еще проходят обучение, слаживание. Но это уже сейчас позволяет выходить к более четким планированиям следующих операций по освобождению наших населенных пунктов", – сказал Пушилин.
Шойгу поручил усилить ночные тренировки мобилизованных >>
Он подчеркнул, что ответные удары ВС РФ привели к снижению интенсивности обстрелов республики со стороны ВСУ.
"Противник сейчас вполне может осознать, что не всегда нужно воспринимать доброту за слабость. Безусловно, это отразилось и на интенсивности обстрелов городов и районов ДНР - она по-прежнему остается высокой, но она все равно имеет тенденцию к снижению", – отметил он.
Потери ВСУ в боях в Донбассе – сводка за сутки >>
Ранее, 6 октября, Пушилин сообщил, что ВСУ отступает на Артемовском направлении и ситуация "продолжает заметно улучшаться".
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
10:02
Союзные войска освободили два населенных пункта ДНР
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Специальная военная операция РФ на УкраинеДенис Пушилин
 
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