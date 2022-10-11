https://crimea.ria.ru/20221011/poteri-vsu-v-boyakh-v-donbasse--svodka-za-sutki-1124817953.html

Потери ВСУ в боях в Донбассе – сводка за сутки

Потери ВСУ в боях в Донбассе – сводка за сутки - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Потери ВСУ в боях в Донбассе – сводка за сутки

Вооруженные формирования Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских войск за сутки уничтожили более 80 украинских военных и более 30... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T11:40

2022-10-11T11:40

2022-10-11T11:40

специальная военная операция рф на украине

украина

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских войск за сутки уничтожили более 80 украинских военных и более 30 единиц техники, сообщили официальные представители народных милиций ДНР и ЛНР.При этом ВСУ в течение суток обстреляли пять населенных пунктов республики, выпустив 217 боеприпасов из РСЗО "Град", ствольной артиллерии и минометов.В результате обстрелов один мирный житель погиб, 19 получили ранения. Повреждены 15 домостроений и семь объектов гражданской инфраструктуры.В ЛНР за последние сутки противник потерял убитыми до 45 военнослужащих. Также уничтожено пять бронетранспортеров, три артиллерийские установки, два беспилотника, 15 единиц специальной автомобильной техники.При этом ВСУ обстреляли населенные пункты Рубежное и Стаханов из американских РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

https://crimea.ria.ru/20221007/nazvany-glavnye-faktory-pobedy-rossii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1124757025.html

https://crimea.ria.ru/20221010/vlasti-khersona-otsenili-situatsiyu-v-regione-i-na-linii-soprikosnoveniya-1124808396.html

украина

донецкая народная республика (днр)

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специальная военная операция рф на украине, украина, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины)