https://crimea.ria.ru/20221011/poteri-vsu-v-boyakh-v-donbasse--svodka-za-sutki-1124817953.html
Потери ВСУ в боях в Донбассе – сводка за сутки
Потери ВСУ в боях в Донбассе – сводка за сутки - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Потери ВСУ в боях в Донбассе – сводка за сутки
Вооруженные формирования Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских войск за сутки уничтожили более 80 украинских военных и более 30... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T11:40
2022-10-11T11:40
2022-10-11T11:40
специальная военная операция рф на украине
украина
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских войск за сутки уничтожили более 80 украинских военных и более 30 единиц техники, сообщили официальные представители народных милиций ДНР и ЛНР.При этом ВСУ в течение суток обстреляли пять населенных пунктов республики, выпустив 217 боеприпасов из РСЗО "Град", ствольной артиллерии и минометов.В результате обстрелов один мирный житель погиб, 19 получили ранения. Повреждены 15 домостроений и семь объектов гражданской инфраструктуры.В ЛНР за последние сутки противник потерял убитыми до 45 военнослужащих. Также уничтожено пять бронетранспортеров, три артиллерийские установки, два беспилотника, 15 единиц специальной автомобильной техники.При этом ВСУ обстреляли населенные пункты Рубежное и Стаханов из американских РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
https://crimea.ria.ru/20221007/nazvany-glavnye-faktory-pobedy-rossii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1124757025.html
https://crimea.ria.ru/20221010/vlasti-khersona-otsenili-situatsiyu-v-regione-i-na-linii-soprikosnoveniya-1124808396.html
украина
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, украина, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины)
Потери ВСУ в боях в Донбассе – сводка за сутки
В боях в Донбассе ВСУ за сутки потеряли более 80 человек, два танка и пять БТРов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских войск за сутки уничтожили более 80 украинских военных и более 30 единиц техники, сообщили официальные представители народных милиций ДНР и ЛНР.
"Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены гаубица М777, два танка, восемь единиц бронированной и специальной техники, а также один беспилотник. Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении официального представителя НМ ДНР.
При этом ВСУ в течение суток обстреляли пять населенных пунктов республики, выпустив 217 боеприпасов из РСЗО "Град", ствольной артиллерии и минометов.
В результате обстрелов один мирный житель погиб, 19 получили ранения. Повреждены 15 домостроений и семь объектов гражданской инфраструктуры.
В ЛНР за последние сутки противник потерял убитыми до 45 военнослужащих. Также уничтожено пять бронетранспортеров, три артиллерийские установки, два беспилотника, 15 единиц специальной автомобильной техники.
При этом ВСУ обстреляли населенные пункты Рубежное и Стаханов из американских РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.