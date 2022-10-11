https://crimea.ria.ru/20221011/shoygu-poruchil-usilit-nochnye-trenirovki-mobilizovannykh-1124820097.html

Шойгу поручил усилить ночные тренировки мобилизованных

Шойгу поручил усилить ночные тренировки мобилизованных - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Шойгу поручил усилить ночные тренировки мобилизованных

Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился усилить тренировки мобилизованных в темное время суток и уделить особое внимание качеству проведения занятий под... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T13:17

2022-10-11T13:17

2022-10-11T13:17

частичная мобилизация

сергей шойгу

армия и флот

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился усилить тренировки мобилизованных в темное время суток и уделить особое внимание качеству проведения занятий под руководством офицеров с боевым опытом. Новые задачи глава оборонного ведомства поставил по итогам проверки хода подготовки резервистов на военных полигонах Западного военного округа, сообщает Минобороны."Дисциплина прежде всего": советы мобилизованным от батальона "Таврида" >>Путин о частичной мобилизации: к сожалению, бестолковщины достаточно >>В ходе визита на полигоны глава оборонного ведомства оценил ход практической подготовки мобилизованных, которым предстоит выполнять задачи в составе подразделений в тыловых районах проведения СВО.А также проверил занятия по тактической и огневой подготовке военнослужащих запаса, которые будут направлены в зону СВО в составе боевых подразделений ВС РФ.4 октября Сергей Шойгу заявил, что в ходе частичной мобилизации в воинские части ВС РФ прибыли более 200 россиян.

https://crimea.ria.ru/20221004/medinstruktazh-kak-gotovitsya-k-otpravke-na-svo-i-chto-klast-v-aptechku-1124703952.html

https://crimea.ria.ru/20221006/gordimsya-verim-zhdem-1124742174.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, сергей шойгу, армия и флот, специальная военная операция рф на украине