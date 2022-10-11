Рейтинг@Mail.ru
Шойгу поручил усилить ночные тренировки мобилизованных - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221011/shoygu-poruchil-usilit-nochnye-trenirovki-mobilizovannykh-1124820097.html
Шойгу поручил усилить ночные тренировки мобилизованных
Шойгу поручил усилить ночные тренировки мобилизованных - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Шойгу поручил усилить ночные тренировки мобилизованных
Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился усилить тренировки мобилизованных в темное время суток и уделить особое внимание качеству проведения занятий под... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T13:17
2022-10-11T13:17
частичная мобилизация
сергей шойгу
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/06/1124736894_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_139430d9e3b959485dc6e92eb424efb2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился усилить тренировки мобилизованных в темное время суток и уделить особое внимание качеству проведения занятий под руководством офицеров с боевым опытом. Новые задачи глава оборонного ведомства поставил по итогам проверки хода подготовки резервистов на военных полигонах Западного военного округа, сообщает Минобороны."Дисциплина прежде всего": советы мобилизованным от батальона "Таврида" &gt;&gt;Путин о частичной мобилизации: к сожалению, бестолковщины достаточно &gt;&gt;В ходе визита на полигоны глава оборонного ведомства оценил ход практической подготовки мобилизованных, которым предстоит выполнять задачи в составе подразделений в тыловых районах проведения СВО.А также проверил занятия по тактической и огневой подготовке военнослужащих запаса, которые будут направлены в зону СВО в составе боевых подразделений ВС РФ.4 октября Сергей Шойгу заявил, что в ходе частичной мобилизации в воинские части ВС РФ прибыли более 200 россиян.
https://crimea.ria.ru/20221004/medinstruktazh-kak-gotovitsya-k-otpravke-na-svo-i-chto-klast-v-aptechku-1124703952.html
https://crimea.ria.ru/20221006/gordimsya-verim-zhdem-1124742174.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/06/1124736894_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7f6d01168f6364186b99157155556a77.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
частичная мобилизация, сергей шойгу, армия и флот, специальная военная операция рф на украине
Шойгу поручил усилить ночные тренировки мобилизованных

Шойгу распорядился проводить больше тренировок с мобилизованными в темное время суток

13:17 11.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился усилить тренировки мобилизованных в темное время суток и уделить особое внимание качеству проведения занятий под руководством офицеров с боевым опытом. Новые задачи глава оборонного ведомства поставил по итогам проверки хода подготовки резервистов на военных полигонах Западного военного округа, сообщает Минобороны.
"Дисциплина прежде всего": советы мобилизованным от батальона "Таврида" >>
"Сергей Шойгу поручил сосредоточить внимание на качественное проведение занятий с мобилизованными гражданами под руководством офицеров с боевым опытом, непосредственно принимавших участие в специальной военной операции. Также министр обороны РФ поставил задачи интенсифицировать проведение практических занятий с мобилизованными гражданами по всем военно-учетным специальностям в темное время суток", – говорится в сообщении.
Путин о частичной мобилизации: к сожалению, бестолковщины достаточно >>
Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 03:32Радио "Спутник в Крыму"
Мединструктаж: как готовиться к отправке на СВО и что класть в аптечку
В ходе визита на полигоны глава оборонного ведомства оценил ход практической подготовки мобилизованных, которым предстоит выполнять задачи в составе подразделений в тыловых районах проведения СВО.
А также проверил занятия по тактической и огневой подготовке военнослужащих запаса, которые будут направлены в зону СВО в составе боевых подразделений ВС РФ.
4 октября Сергей Шойгу заявил, что в ходе частичной мобилизации в воинские части ВС РФ прибыли более 200 россиян.
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 19:07Фотоленты
ГОРДИМСЯ. ВЕРИМ. ЖДЕМ.
Частичная мобилизацияСергей ШойгуАрмия и флотСпециальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22Действующие АЭС Украины. Справка
13:17Шойгу поручил усилить ночные тренировки мобилизованных
12:47В Севастополе троллейбус сбил школьницу
12:31В Сочи питбули загрызли четырехлетнюю девочку
12:12Краснодарец заработал 5 миллионов и срок за мошенничество в пандемию
12:06Nissan уходит из РФ – российские активы концерна станут госсобственностью
11:55Новороссиец пойдет под суд за коллекцию осколочных гранат
11:42В "Росэнергоатоме" оценили возможность перезапуска энергоблоков ЗАЭС
11:40Потери ВСУ в боях в Донбассе – сводка за сутки
11:20Задушил и закопал в сарае: пожилой крымчанин арестован за убийство жены
11:08Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 9 млн за неделю
11:05Запад натравит Украину на Белоруссию — экс-депутат Рады
10:55Российские войска отбили удар ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне
10:41Где в Крыму отключат воду во вторник
10:29Как выехать из Крыма через новые российские регионы
10:20В Крыму вводят ограничения для дачной амнистии
10:06Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:01Миллион рублей и работа в ПСБ: итоги хакатона в Крыму
09:59Эксперт заявил о серьезной дилемме для НАТО и ЕС после ударов по Украине
09:47По всей Украине снова объявлена воздушная тревога — СМИ
Лента новостейМолния