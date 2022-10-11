Шойгу поручил усилить ночные тренировки мобилизованных
Шойгу распорядился проводить больше тренировок с мобилизованными в темное время суток
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился усилить тренировки мобилизованных в темное время суток и уделить особое внимание качеству проведения занятий под руководством офицеров с боевым опытом. Новые задачи глава оборонного ведомства поставил по итогам проверки хода подготовки резервистов на военных полигонах Западного военного округа, сообщает Минобороны.
"Сергей Шойгу поручил сосредоточить внимание на качественное проведение занятий с мобилизованными гражданами под руководством офицеров с боевым опытом, непосредственно принимавших участие в специальной военной операции. Также министр обороны РФ поставил задачи интенсифицировать проведение практических занятий с мобилизованными гражданами по всем военно-учетным специальностям в темное время суток", – говорится в сообщении.
В ходе визита на полигоны глава оборонного ведомства оценил ход практической подготовки мобилизованных, которым предстоит выполнять задачи в составе подразделений в тыловых районах проведения СВО.
А также проверил занятия по тактической и огневой подготовке военнослужащих запаса, которые будут направлены в зону СВО в составе боевых подразделений ВС РФ.
4 октября Сергей Шойгу заявил, что в ходе частичной мобилизации в воинские части ВС РФ прибыли более 200 россиян.
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