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"Дисциплина прежде всего": советы мобилизованным от батальона "Таврида" - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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"Дисциплина прежде всего": советы мобилизованным от батальона "Таврида"
"Дисциплина прежде всего": советы мобилизованным от батальона "Таврида" - РИА Новости Крым, 10.10.2022
"Дисциплина прежде всего": советы мобилизованным от батальона "Таврида"
Дисциплинированность – одно из важнейших качеств для бойцов в зоне проведения боевых действий, так как гораздо важнее не геройствовать, а четко понимать и... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T15:10
2022-10-10T15:10
специальная военная операция рф на украине
частичная мобилизация
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Дисциплинированность – одно из важнейших качеств для бойцов в зоне проведения боевых действий, так как гораздо важнее не геройствовать, а четко понимать и выполнять приказы командования, которые сохранят жизни личного состава. Такие рекомендации мобилизованным и добровольцам на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым дали заместители командира батальона "Тарвида" Вадим Иловченко и Дмитрий Воронин.Советы мобилизованным: что брать с собой и почему &gt;&gt;"Основной момент — психологический. В этом различие профессионала и героя. Герой обычно погибает, и он себя на это настраивает, на жертвенность. Профессионал — делает свое дело. Даже если не любишь исполнять приказы — если командир сказал копать окоп, то ты должен копать окоп. Потому что, например, когда начинается минометный обстрел, этот окоп спасает жизни. Четкое выполнение приказов и дисциплина прежде всего. К этому нужно быть готовым", — посоветовал Воронин.Он добавил, что вторым важным аспектом психологической самоподготовки будущего военного является холодный ум.Мединструктаж: как готовиться к отправке на СВО и что класть в аптечку &gt;&gt;Полное понимание этих главных принципов приходит уже в первом бою, отметил заместитель командира батальона "Тарвида" Вадим Иловченко."Понимание приходит буквально после первого боя мгновенно. Даже на полигоне этого не понимаешь, потому что это тир, это удовольствие. А вот, когда попадаешь в первое боевое столкновение, все становится на свои места. Пуля калибром 5,45 выравнивает твои мысли, тревожность и волнение", — рассказал Иловченко.Прежде всего у будущего бойца, по его словам, должен быть правильный настрой.Советы с передовой: действующий боец объяснил, что брать в зону СВО &gt;&gt;Он также порекомендовал новобранцам, надевая форму ощущать себя охотником с помощью внутреннего психологического настроя."Когда ты начинаешь жить как охотник, ты внутри самоорганизуешься, подтягивается твоя дисциплина. Дисциплина — это залог выживаемости всего подразделения. Надо научиться быть богатырем, рыцарем, самым лучшим воином-профессионалом. Все с чего-то начинали", — добавил Иловченко.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация, общество
"Дисциплина прежде всего": советы мобилизованным от батальона "Таврида"

Командование батальона "Таврида" дало рекомендации мобилизованным и добровольцам

15:10 10.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Дисциплинированность – одно из важнейших качеств для бойцов в зоне проведения боевых действий, так как гораздо важнее не геройствовать, а четко понимать и выполнять приказы командования, которые сохранят жизни личного состава. Такие рекомендации мобилизованным и добровольцам на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым дали заместители командира батальона "Тарвида" Вадим Иловченко и Дмитрий Воронин.
Советы мобилизованным: что брать с собой и почему >>
"Основной момент — психологический. В этом различие профессионала и героя. Герой обычно погибает, и он себя на это настраивает, на жертвенность. Профессионал — делает свое дело. Даже если не любишь исполнять приказы — если командир сказал копать окоп, то ты должен копать окоп. Потому что, например, когда начинается минометный обстрел, этот окоп спасает жизни. Четкое выполнение приказов и дисциплина прежде всего. К этому нужно быть готовым", — посоветовал Воронин.
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 19:07Фотоленты
ГОРДИМСЯ. ВЕРИМ. ЖДЕМ.
Он добавил, что вторым важным аспектом психологической самоподготовки будущего военного является холодный ум.
Мединструктаж: как готовиться к отправке на СВО и что класть в аптечку >>

"Нужно быть профессионалом с холодной головой. Не надо пытаться совершить какой-то подвиг, бежать с гранатой на танк. Все равно сейчас танки от гранаты не взрываются, но при этом погибнет человек, погибнет солдат. И та боевая задача, которая на него была возложена, не будет выполнена, что приведет к определенному провалу. Поэтому нужно быть профессионалом, понимать, где ты находишься и для чего. Понимание этих основных моментов спасает жизни", — рассказал Воронин.

Полное понимание этих главных принципов приходит уже в первом бою, отметил заместитель командира батальона "Тарвида" Вадим Иловченко.
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"Понимание приходит буквально после первого боя мгновенно. Даже на полигоне этого не понимаешь, потому что это тир, это удовольствие. А вот, когда попадаешь в первое боевое столкновение, все становится на свои места. Пуля калибром 5,45 выравнивает твои мысли, тревожность и волнение", — рассказал Иловченко.
Прежде всего у будущего бойца, по его словам, должен быть правильный настрой.
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"Я разговаривал с одним разведчиком, и он рассказал, что даже просто по общению с добровольцем можно определить, будет ли он профессионалом, которого можно обучить, или лучше ему побыть в тылу. Потому что психологический настрой у людей разный. Главный совет — не надо себя ощущать в роли жертвы. Тебя призвали по повестке — ты не жертва, ты выполняешь свой гражданский долг, ты воин", — сказал замкомандира.
Он также порекомендовал новобранцам, надевая форму ощущать себя охотником с помощью внутреннего психологического настроя.
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"Когда ты начинаешь жить как охотник, ты внутри самоорганизуешься, подтягивается твоя дисциплина. Дисциплина — это залог выживаемости всего подразделения. Надо научиться быть богатырем, рыцарем, самым лучшим воином-профессионалом. Все с чего-то начинали", — добавил Иловченко.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеЧастичная мобилизацияОбщество
 
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