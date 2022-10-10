https://crimea.ria.ru/20221010/distsiplina-prezhde-vsego-sovety-mobilizovannym-ot-batalona-tavrida-1124804567.html

"Дисциплина прежде всего": советы мобилизованным от батальона "Таврида"

"Дисциплина прежде всего": советы мобилизованным от батальона "Таврида" - РИА Новости Крым, 10.10.2022

"Дисциплина прежде всего": советы мобилизованным от батальона "Таврида"

Дисциплинированность – одно из важнейших качеств для бойцов в зоне проведения боевых действий, так как гораздо важнее не геройствовать, а четко понимать и... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T15:10

2022-10-10T15:10

2022-10-10T15:10

специальная военная операция рф на украине

частичная мобилизация

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Дисциплинированность – одно из важнейших качеств для бойцов в зоне проведения боевых действий, так как гораздо важнее не геройствовать, а четко понимать и выполнять приказы командования, которые сохранят жизни личного состава. Такие рекомендации мобилизованным и добровольцам на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым дали заместители командира батальона "Тарвида" Вадим Иловченко и Дмитрий Воронин.Советы мобилизованным: что брать с собой и почему >>"Основной момент — психологический. В этом различие профессионала и героя. Герой обычно погибает, и он себя на это настраивает, на жертвенность. Профессионал — делает свое дело. Даже если не любишь исполнять приказы — если командир сказал копать окоп, то ты должен копать окоп. Потому что, например, когда начинается минометный обстрел, этот окоп спасает жизни. Четкое выполнение приказов и дисциплина прежде всего. К этому нужно быть готовым", — посоветовал Воронин.Он добавил, что вторым важным аспектом психологической самоподготовки будущего военного является холодный ум.Мединструктаж: как готовиться к отправке на СВО и что класть в аптечку >>Полное понимание этих главных принципов приходит уже в первом бою, отметил заместитель командира батальона "Тарвида" Вадим Иловченко."Понимание приходит буквально после первого боя мгновенно. Даже на полигоне этого не понимаешь, потому что это тир, это удовольствие. А вот, когда попадаешь в первое боевое столкновение, все становится на свои места. Пуля калибром 5,45 выравнивает твои мысли, тревожность и волнение", — рассказал Иловченко.Прежде всего у будущего бойца, по его словам, должен быть правильный настрой.Советы с передовой: действующий боец объяснил, что брать в зону СВО >>Он также порекомендовал новобранцам, надевая форму ощущать себя охотником с помощью внутреннего психологического настроя."Когда ты начинаешь жить как охотник, ты внутри самоорганизуешься, подтягивается твоя дисциплина. Дисциплина — это залог выживаемости всего подразделения. Надо научиться быть богатырем, рыцарем, самым лучшим воином-профессионалом. Все с чего-то начинали", — добавил Иловченко.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация, общество