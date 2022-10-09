https://crimea.ria.ru/20221009/sovety-s-peredovoy-deystvuyuschiy-boets-obyasnil-chto-brat-v-zonu-svo-1124795023.html

Советы с передовой: действующий боец объяснил, что брать в зону СВО

Советы с передовой: действующий боец объяснил, что брать в зону СВО - РИА Новости Крым, 09.10.2022

Советы с передовой: действующий боец объяснил, что брать в зону СВО

На фоне частичной мобилизации многие вооружились списками из интернета и начали штурм магазинов с тем, чтобы как следует подготовиться к отправке в зону СВО. О... РИА Новости Крым, 09.10.2022

2022-10-09T18:42

2022-10-09T18:42

2022-10-09T18:42

радио "спутник в крыму"

частичная мобилизация

совет эксперта

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. На фоне частичной мобилизации многие вооружились списками из интернета и начали штурм магазинов с тем, чтобы как следует подготовиться к отправке в зону СВО. О том, что точно пригодится, а что будет лишним и только составит ненужный вес на спине, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал боец одного из спецподразделений с позывным "Ильич".Одежда и обувьТрусов должно быть много, они должны быть удобными, то же касается носков - лучше предпочесть хлопчатобумажные, поскольку в синтетике можно испортить ноги. Нательного белья также необходимо несколько комплектов, лучше взять два комплекта активного и минимум один – пассивного.Кроме того, нужна балаклава, закрывающая лицо от ветра и от лишних глаз, хорошие тактические демисезонные перчатки, а также зимние, чтобы рукам было тепло. Подходящие варианты предлагают охотничьи магазины.Хозблок"В преддверии холодов, сезона дождей советую взять тент. Это может быть плащ-палатка, хотя их должны выдавать, но я бы подстраховался. Газовая горелка – самая простая с универсальным креплением к баллонам. По средствам отрывки окопов: минимум одна лопата на троих, либо укороченная полуштыковая, либо совковая", – продолжает специалист.Также на каждую группу из трех человек нужно иметь 50-метровую веревку для хозяйственных нужд. Еще нужен качественный коврик-каремат:Обязательно – походная посуда: котелок, металлическая миска и большая кружка - горячий чай согреет в промозглую погоду. Карабины можно не брать – бронежилеты оборудованы лямками для эвакуации.Связь"По мобильным телефонам. Здесь два конца: первое – очень хочется пообщаться с семьей, увидеть родных и близких. Второе – никто не отменял биллинг и слежки, очень много написано об этом, поэтому тут должна быть золотая середина – не злоупотреблять", – настаивает эксперт.Профессиональные часы, которые привязываются к GPS, по его словам, рядовому бойцу не нужны. "Если это командир, кто ведет группу, отслеживает маршрут, сверяется с картой – да. Но нужно помнить: самый большой враг - геолокация. Она должна быть отключена везде".Аптечка и гигиенаКлючевые рекомендации по поясной аптечке: кровоостанавливающие препараты – лучше Транексам, упаковка Банеоцина, обезболивающие Солпадеин, Кеторол, противовоспалительный Дексаметазон, 2-3 шприца по 5 мл, спиртовые салфетки, две упаковки ИПП, два жгута, пластырь.Ранее инструктор по тактической медицине и первой помощи дал рекомендации по наполнению походной аптечки и рассказал, какие медицинские обследования нужно пройти перед отправкой в зону СВО.

https://crimea.ria.ru/20221004/medinstruktazh-kak-gotovitsya-k-otpravke-na-svo-i-chto-klast-v-aptechku-1124703952.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, совет эксперта, специальная военная операция рф на украине