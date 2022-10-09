https://crimea.ria.ru/20221009/sovety-s-peredovoy-deystvuyuschiy-boets-obyasnil-chto-brat-v-zonu-svo-1124795023.html
Советы с передовой: действующий боец объяснил, что брать в зону СВО
Советы с передовой: действующий боец объяснил, что брать в зону СВО - РИА Новости Крым, 09.10.2022
Советы с передовой: действующий боец объяснил, что брать в зону СВО
На фоне частичной мобилизации многие вооружились списками из интернета и начали штурм магазинов с тем, чтобы как следует подготовиться к отправке в зону СВО. О... РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T18:42
2022-10-09T18:42
2022-10-09T18:42
радио "спутник в крыму"
частичная мобилизация
совет эксперта
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. На фоне частичной мобилизации многие вооружились списками из интернета и начали штурм магазинов с тем, чтобы как следует подготовиться к отправке в зону СВО. О том, что точно пригодится, а что будет лишним и только составит ненужный вес на спине, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал боец одного из спецподразделений с позывным "Ильич".Одежда и обувьТрусов должно быть много, они должны быть удобными, то же касается носков - лучше предпочесть хлопчатобумажные, поскольку в синтетике можно испортить ноги. Нательного белья также необходимо несколько комплектов, лучше взять два комплекта активного и минимум один – пассивного.Кроме того, нужна балаклава, закрывающая лицо от ветра и от лишних глаз, хорошие тактические демисезонные перчатки, а также зимние, чтобы рукам было тепло. Подходящие варианты предлагают охотничьи магазины.Хозблок"В преддверии холодов, сезона дождей советую взять тент. Это может быть плащ-палатка, хотя их должны выдавать, но я бы подстраховался. Газовая горелка – самая простая с универсальным креплением к баллонам. По средствам отрывки окопов: минимум одна лопата на троих, либо укороченная полуштыковая, либо совковая", – продолжает специалист.Также на каждую группу из трех человек нужно иметь 50-метровую веревку для хозяйственных нужд. Еще нужен качественный коврик-каремат:Обязательно – походная посуда: котелок, металлическая миска и большая кружка - горячий чай согреет в промозглую погоду. Карабины можно не брать – бронежилеты оборудованы лямками для эвакуации.Связь"По мобильным телефонам. Здесь два конца: первое – очень хочется пообщаться с семьей, увидеть родных и близких. Второе – никто не отменял биллинг и слежки, очень много написано об этом, поэтому тут должна быть золотая середина – не злоупотреблять", – настаивает эксперт.Профессиональные часы, которые привязываются к GPS, по его словам, рядовому бойцу не нужны. "Если это командир, кто ведет группу, отслеживает маршрут, сверяется с картой – да. Но нужно помнить: самый большой враг - геолокация. Она должна быть отключена везде".Аптечка и гигиенаКлючевые рекомендации по поясной аптечке: кровоостанавливающие препараты – лучше Транексам, упаковка Банеоцина, обезболивающие Солпадеин, Кеторол, противовоспалительный Дексаметазон, 2-3 шприца по 5 мл, спиртовые салфетки, две упаковки ИПП, два жгута, пластырь.Ранее инструктор по тактической медицине и первой помощи дал рекомендации по наполнению походной аптечки и рассказал, какие медицинские обследования нужно пройти перед отправкой в зону СВО.
https://crimea.ria.ru/20221004/medinstruktazh-kak-gotovitsya-k-otpravke-na-svo-i-chto-klast-v-aptechku-1124703952.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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частичная мобилизация, совет эксперта, специальная военная операция рф на украине
Советы с передовой: действующий боец объяснил, что брать в зону СВО
Боец спецподразделения объяснил, что брать с собой в зону СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым.
На фоне частичной мобилизации многие вооружились списками из интернета и начали штурм магазинов с тем, чтобы как следует подготовиться к отправке в зону СВО. О том, что точно пригодится, а что будет лишним и только составит ненужный вес на спине, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал боец одного из спецподразделений с позывным "Ильич".
"Что касается одежды — маскировочный халат. По расцветке он может быть пиксельным — это подразделения МО или "мох" - Национальная гвардия. Второе — костюм-горка: любой, какой понравится, но только не ярких расцветок", — советует боец.
Трусов должно быть много, они должны быть удобными, то же касается носков - лучше предпочесть хлопчатобумажные, поскольку в синтетике можно испортить ноги. Нательного белья также необходимо несколько комплектов, лучше взять два комплекта активного и минимум один – пассивного.
"Также нужны хорошие берцы своего размера – две пары. Цвет не важен. Я советую без молнии. Следующее по обуви – сапоги. Так называемая "пенка", под дожди. Не советую резиновые сапоги – нога в них преет больше. Замыкают этот блок тапочки. Это обязательно. Самые простые, резиновые без липучек и застежек", – подчеркивает Ильич.
Кроме того, нужна балаклава, закрывающая лицо от ветра и от лишних глаз, хорошие тактические демисезонные перчатки, а также зимние, чтобы рукам было тепло. Подходящие варианты предлагают охотничьи магазины.
"В преддверии холодов, сезона дождей советую взять тент. Это может быть плащ-палатка, хотя их должны выдавать, но я бы подстраховался. Газовая горелка – самая простая с универсальным креплением к баллонам. По средствам отрывки окопов: минимум одна лопата на троих, либо укороченная полуштыковая, либо совковая", – продолжает специалист.
Также на каждую группу из трех человек нужно иметь 50-метровую веревку для хозяйственных нужд. Еще нужен качественный коврик-каремат:
"Самые дешевые плохо себя зарекомендовали, идешь по лесу, зацепился – он сразу же рвется. Никаких теплоизоляционных свойств у него нет. Я не советую самые дешевые пенные коврики. Лучше взять что-то серьезнее. Но и модные американские супер-коврики тоже не нужны – не тратьте деньги. Спальный мешок должен быть выдан, но здесь тоже подстраховаться будет неплохо", – советует собеседник.
Обязательно – походная посуда: котелок, металлическая миска и большая кружка - горячий чай согреет в промозглую погоду. Карабины можно не брать – бронежилеты оборудованы лямками для эвакуации.
"По мобильным телефонам. Здесь два конца: первое – очень хочется пообщаться с семьей, увидеть родных и близких. Второе – никто не отменял биллинг и слежки, очень много написано об этом, поэтому тут должна быть золотая середина – не злоупотреблять", – настаивает эксперт.
Профессиональные часы, которые привязываются к GPS, по его словам, рядовому бойцу не нужны. "Если это командир, кто ведет группу, отслеживает маршрут, сверяется с картой – да. Но нужно помнить: самый большой враг - геолокация. Она должна быть отключена везде".
"Умывальные принадлежности в любом случае брать. Несколько кусков самого простого мыла – детского или туалетного, зубная паста и щетка, обязательно набор для бритья – и не одноразовую бритву, а станок со сменными кассетами. По средствам после бритья – я пользуюсь "Пантенолом". Помогает идеально, нет раздражения ни в поле, ни в лесу", – делится лайфхаком боец.
Ключевые рекомендации по поясной аптечке: кровоостанавливающие препараты – лучше Транексам, упаковка Банеоцина, обезболивающие Солпадеин, Кеторол, противовоспалительный Дексаметазон, 2-3 шприца по 5 мл, спиртовые салфетки, две упаковки ИПП, два жгута, пластырь.
"По остальной аптеке, которая лежит в рюкзаке – Немисулид, поскольку боли в спине и суставах никто не отменял. Парацетомол, Каптоприл от давления, что-то от тошноты, Лоперамид, который поможет при диарее. Также ТераФлю, Антигриппин, стерильные бинты и какой-нибудь антисептик – можно простую перекись водорода", – рекомендует боец.
Ранее инструктор по тактической медицине и первой помощи дал рекомендации по наполнению походной аптечки
и рассказал, какие медицинские обследования нужно пройти перед отправкой в зону СВО.