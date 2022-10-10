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Путин о частичной мобилизации: к сожалению, бестолковщины достаточно - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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Путин о частичной мобилизации: к сожалению, бестолковщины достаточно
Путин о частичной мобилизации: к сожалению, бестолковщины достаточно - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Путин о частичной мобилизации: к сожалению, бестолковщины достаточно
В процессе частичной мобилизации возникает достаточно бестолковщины, но все происходящее – хороший повод для наведения порядка и принятия решений о дальнейшем... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T11:41
2022-10-10T11:41
владимир путин (политик)
частичная мобилизация
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В процессе частичной мобилизации возникает достаточно бестолковщины, но все происходящее – хороший повод для наведения порядка и принятия решений о дальнейшем развитии Вооруженных Сил, заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов."То, что вы обратили внимание на вопросы, связанные с частичной мобилизацией – правильно. Здесь, к сожалению, бестолковщины у нас достаточно. Собственно говоря, как и, к сожалению, часто бывает и по другим направлениям", - констатировал российский лидер.В то же время, по словам Путина, возникает повод досконально разобраться во всем и решить проблемы в ВС РФ, которые долго накапливались.Он также поручил главам регионов держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказания необходимой помощи семьям мобилизованных."Все принятые здесь решения, включая социальные гарантии, выплаты, дополнительную поддержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют сейчас ряды Вооруженных сил России, должны неукоснительно выполняться", - подчеркнул Путин.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий.
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владимир путин (политик), частичная мобилизация, российская федерация (россия, рф)
Путин о частичной мобилизации: к сожалению, бестолковщины достаточно

Путин: в вопросах с мобилизацией достаточно бестолковщины, но это повод решить проблемы

11:41 10.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В процессе частичной мобилизации возникает достаточно бестолковщины, но все происходящее – хороший повод для наведения порядка и принятия решений о дальнейшем развитии Вооруженных Сил, заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.
"То, что вы обратили внимание на вопросы, связанные с частичной мобилизацией – правильно. Здесь, к сожалению, бестолковщины у нас достаточно. Собственно говоря, как и, к сожалению, часто бывает и по другим направлениям", - констатировал российский лидер.
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В то же время, по словам Путина, возникает повод досконально разобраться во всем и решить проблемы в ВС РФ, которые долго накапливались.

"Если бы не начали этим заниматься, как сейчас это делаем, никогда бы не увидели тех проблем, которые там накапливались, видимо, достаточно долго. Это для нас хороший повод, чтобы разобраться со всеми этими вопросами. Все, что происходит – это хороший повод и для того, чтобы принимать решения по дальнейшему развитию Вооруженных Сил в целом", – отметил президент.

Он также поручил главам регионов держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказания необходимой помощи семьям мобилизованных.
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ГОРДИМСЯ. ВЕРИМ. ЖДЕМ.
"Все принятые здесь решения, включая социальные гарантии, выплаты, дополнительную поддержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют сейчас ряды Вооруженных сил России, должны неукоснительно выполняться", - подчеркнул Путин.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий.
 
Владимир Путин (политик)Частичная мобилизацияРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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