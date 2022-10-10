https://crimea.ria.ru/20221010/putin-o-chastichnoy-mobilizatsii-k-sozhaleniyu-bestolkovschiny-dostatochno-1124799708.html

Путин о частичной мобилизации: к сожалению, бестолковщины достаточно

Путин о частичной мобилизации: к сожалению, бестолковщины достаточно - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Путин о частичной мобилизации: к сожалению, бестолковщины достаточно

В процессе частичной мобилизации возникает достаточно бестолковщины, но все происходящее – хороший повод для наведения порядка и принятия решений о дальнейшем... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T11:41

2022-10-10T11:41

2022-10-10T11:41

владимир путин (политик)

частичная мобилизация

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В процессе частичной мобилизации возникает достаточно бестолковщины, но все происходящее – хороший повод для наведения порядка и принятия решений о дальнейшем развитии Вооруженных Сил, заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов."То, что вы обратили внимание на вопросы, связанные с частичной мобилизацией – правильно. Здесь, к сожалению, бестолковщины у нас достаточно. Собственно говоря, как и, к сожалению, часто бывает и по другим направлениям", - констатировал российский лидер.В то же время, по словам Путина, возникает повод досконально разобраться во всем и решить проблемы в ВС РФ, которые долго накапливались.Он также поручил главам регионов держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказания необходимой помощи семьям мобилизованных."Все принятые здесь решения, включая социальные гарантии, выплаты, дополнительную поддержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют сейчас ряды Вооруженных сил России, должны неукоснительно выполняться", - подчеркнул Путин.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий.

https://crimea.ria.ru/20221005/kto-otvetit-za-nekhvatku-snaryazheniya-dlya-mobilizovannykh-v-rf-1124727480.html

https://crimea.ria.ru/20221006/gordimsya-verim-zhdem-1124742174.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), частичная мобилизация, российская федерация (россия, рф)