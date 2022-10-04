https://crimea.ria.ru/20221004/bolee-200-tysyach-mobilizovannykh-rossiyan-pribyli-v-vs-rf---shoygu-1124712333.html

Более 200 тысяч мобилизованных россиян прибыли в ВС РФ - Шойгу

Более 200 тысяч мобилизованных россиян прибыли в ВС РФ - Шойгу - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Более 200 тысяч мобилизованных россиян прибыли в ВС РФ - Шойгу

Более 200 тысяч россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, прибыли в воинские части Вооруженных сил России, после боевого слаживания их направят в... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T13:29

2022-10-04T13:29

2022-10-04T13:38

сергей шойгу

частичная мобилизация

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Более 200 тысяч россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, прибыли в воинские части Вооруженных сил России, после боевого слаживания их направят в районы проведения спецоперации вместе с уже задействованными там подразделениями. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По его словам, должностным лицам поручено обеспечить призванных необходимым снаряжением и назначить на воинские должности."Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах", – цитирует главу оборонного ведомства РИА Новости.Вместе с тем Шойгу заявил, что после учений мобилизованных направят в районы проведения специальной военной операции вместе с уже задействованными там подразделениями.Первые мобилизованные россияне прибыли в зону СВО – видео >>"В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания", – напомнил он и потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом "провести дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом" с мобилизованными для их скорейшей адаптации."Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции", – распорядился Шойгу.Кроме того, он поручил не отказывать в мобилизации добровольцам, которые обращаются в военные комиссариаты, если для этого нет серьезных оснований.Мединструктаж: как готовиться к отправке на СВО и что класть в аптечку >>"Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению – никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований", – сказал он на селекторном совещании во вторник.

https://crimea.ria.ru/20221004/70-tysyach-dobrovoltsev-podali-zayavki-na-uchastie-v-svo-cherez-gosuslugi-1124709047.html

https://crimea.ria.ru/20221003/mobilizatsiya-v-krymu-kak-ekipirovany-rezervisty-1124701538.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, частичная мобилизация, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине