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Более 200 тысяч мобилизованных россиян прибыли в ВС РФ - Шойгу - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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Более 200 тысяч мобилизованных россиян прибыли в ВС РФ - Шойгу
Более 200 тысяч мобилизованных россиян прибыли в ВС РФ - Шойгу - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Более 200 тысяч мобилизованных россиян прибыли в ВС РФ - Шойгу
Более 200 тысяч россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, прибыли в воинские части Вооруженных сил России, после боевого слаживания их направят в... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T13:29
2022-10-04T13:38
сергей шойгу
частичная мобилизация
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Более 200 тысяч россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, прибыли в воинские части Вооруженных сил России, после боевого слаживания их направят в районы проведения спецоперации вместе с уже задействованными там подразделениями. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По его словам, должностным лицам поручено обеспечить призванных необходимым снаряжением и назначить на воинские должности."Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах", – цитирует главу оборонного ведомства РИА Новости.Вместе с тем Шойгу заявил, что после учений мобилизованных направят в районы проведения специальной военной операции вместе с уже задействованными там подразделениями.Первые мобилизованные россияне прибыли в зону СВО – видео &gt;&gt;"В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания", – напомнил он и потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом "провести дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом" с мобилизованными для их скорейшей адаптации."Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции", – распорядился Шойгу.Кроме того, он поручил не отказывать в мобилизации добровольцам, которые обращаются в военные комиссариаты, если для этого нет серьезных оснований.Мединструктаж: как готовиться к отправке на СВО и что класть в аптечку &gt;&gt;"Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению – никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований", – сказал он на селекторном совещании во вторник.
https://crimea.ria.ru/20221004/70-tysyach-dobrovoltsev-podali-zayavki-na-uchastie-v-svo-cherez-gosuslugi-1124709047.html
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сергей шойгу, частичная мобилизация, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Более 200 тысяч мобилизованных россиян прибыли в ВС РФ - Шойгу

Шойгу: в ВС РФ прибыли более 200 тысяч призванных в ходе частичной мобилизации россиян

13:29 04.10.2022 (обновлено: 13:38 04.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМобилизация
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Более 200 тысяч россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, прибыли в воинские части Вооруженных сил России, после боевого слаживания их направят в районы проведения спецоперации вместе с уже задействованными там подразделениями. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, должностным лицам поручено обеспечить призванных необходимым снаряжением и назначить на воинские должности.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
09:54
70 тысяч добровольцев подали заявки на участие в СВО через Госуслуги
"Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах", – цитирует главу оборонного ведомства РИА Новости.
Вместе с тем Шойгу заявил, что после учений мобилизованных направят в районы проведения специальной военной операции вместе с уже задействованными там подразделениями.
Первые мобилизованные россияне прибыли в зону СВО – видео >>
"В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания", – напомнил он и потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом "провести дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом" с мобилизованными для их скорейшей адаптации.
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 14:58
Мобилизация в Крыму: как экипированы резервисты
"Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции", – распорядился Шойгу.
Кроме того, он поручил не отказывать в мобилизации добровольцам, которые обращаются в военные комиссариаты, если для этого нет серьезных оснований.
Мединструктаж: как готовиться к отправке на СВО и что класть в аптечку >>
"Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению – никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований", – сказал он на селекторном совещании во вторник.
 
Сергей ШойгуЧастичная мобилизацияМинистерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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