https://crimea.ria.ru/20220712/detonatsiya-i-pozhar-na-skladakh-selitry-v-novoy-kakhovke-chto-izvestno-1123815225.html

Детонация и пожар на складах селитры в Новой Каховке: что известно

Детонация и пожар на складах селитры в Новой Каховке: что известно - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Детонация и пожар на складах селитры в Новой Каховке: что известно

Взрывы и пожар на складах селитры в Новой Каховке, по которым был нанесен удар американскими ракетами HIMARS со стороны Украины, продолжаются, передает с места... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T08:34

2022-07-12T08:34

2022-07-12T09:19

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0c/1123815474_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a367be7690daea10a62ec11dca7afa83.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Взрывы и пожар на складах селитры в Новой Каховке, по которым был нанесен удар американскими ракетами HIMARS со стороны Украины, продолжаются, передает с места корреспондент РИА Новости.Над территорией складов поднимается большой столб дыма, неподалеку видны разбитые помещения складов центра гуманитарной помощи, где погибли люди.Ранее глава администрации города сообщал РИА Новости о как минимум двух погибших мирных жителях и четверых, числящихся пропавшими без вести. По его словам, многие люди еще находятся под завалами.Ранее в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома. По словам главы военно-гражданской администрации города Владимира Леонтьева, помимо двух погибших и четверых пропавших без вести, десятки людей ранены, сотни - с порезами от стекол, многие люди еще находятся под завалами.

/20220711/vsu-obstrelyali-novuyu-kakhovku-chto-izvestno-1123814630.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пожар на складе селитры в Новой Каховке Детонация и пожар на складе селитры в Новой Каховке продолжаются, передает корреспондент РИА Новости, который снял первые кадры последствий украинского удара. 2022-07-12T08:34 true PT1M02S

Первые кадры после украинского удара американскими HIMARS по Новой Каховке РИА Новости сняло первые кадры после украинского удара американскими HIMARS по Новой Каховке, на них разбитые склады центра гумпомощи в районе рынка. 2022-07-12T08:34 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)