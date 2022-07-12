Рейтинг@Mail.ru
Детонация и пожар на складах селитры в Новой Каховке: что известно - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220712/detonatsiya-i-pozhar-na-skladakh-selitry-v-novoy-kakhovke-chto-izvestno-1123815225.html
Детонация и пожар на складах селитры в Новой Каховке: что известно
Детонация и пожар на складах селитры в Новой Каховке: что известно - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Детонация и пожар на складах селитры в Новой Каховке: что известно
Взрывы и пожар на складах селитры в Новой Каховке, по которым был нанесен удар американскими ракетами HIMARS со стороны Украины, продолжаются, передает с места... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T08:34
2022-07-12T09:19
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0c/1123815474_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a367be7690daea10a62ec11dca7afa83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Взрывы и пожар на складах селитры в Новой Каховке, по которым был нанесен удар американскими ракетами HIMARS со стороны Украины, продолжаются, передает с места корреспондент РИА Новости.Над территорией складов поднимается большой столб дыма, неподалеку видны разбитые помещения складов центра гуманитарной помощи, где погибли люди.Ранее глава администрации города сообщал РИА Новости о как минимум двух погибших мирных жителях и четверых, числящихся пропавшими без вести. По его словам, многие люди еще находятся под завалами.Ранее в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома. По словам главы военно-гражданской администрации города Владимира Леонтьева, помимо двух погибших и четверых пропавших без вести, десятки людей ранены, сотни - с порезами от стекол, многие люди еще находятся под завалами.
/20220711/vsu-obstrelyali-novuyu-kakhovku-chto-izvestno-1123814630.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Пожар на складе селитры в Новой Каховке
Детонация и пожар на складе селитры в Новой Каховке продолжаются, передает корреспондент РИА Новости, который снял первые кадры последствий украинского удара.
2022-07-12T08:34
true
PT1M02S
Первые кадры после украинского удара американскими HIMARS по Новой Каховке
РИА Новости сняло первые кадры после украинского удара американскими HIMARS по Новой Каховке, на них разбитые склады центра гумпомощи в районе рынка.
2022-07-12T08:34
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0c/1123815474_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d2489e08d987e856f69d81722b31428b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)

Детонация и пожар на складах селитры в Новой Каховке: что известно

08:34 12.07.2022 (обновлено: 09:19 12.07.2022)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Взрывы и пожар на складах селитры в Новой Каховке, по которым был нанесен удар американскими ракетами HIMARS со стороны Украины, продолжаются, передает с места корреспондент РИА Новости.
Над территорией складов поднимается большой столб дыма, неподалеку видны разбитые помещения складов центра гуманитарной помощи, где погибли люди.
Ранее глава администрации города сообщал РИА Новости о как минимум двух погибших мирных жителях и четверых, числящихся пропавшими без вести. По его словам, многие люди еще находятся под завалами.
Повседневная жизнь в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 23:21
ВСУ обстреляли Новую Каховку: что известно
Ранее в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома. По словам главы военно-гражданской администрации города Владимира Леонтьева, помимо двух погибших и четверых пропавших без вести, десятки людей ранены, сотни - с порезами от стекол, многие люди еще находятся под завалами.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:24Студенты ЛДНР будут развивать регионы с помощью полученных в Крыму знаний
17:55Еврокомиссия: транзит товаров в Калининград поездами не запрещен
17:46В Крыму на лавандовых полях впервые зазвучит опера
17:44Глава Ростуризма оценила безопасность отдыха в Крыму
17:35В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут
17:29В течение 5-10 лет Крым должен стать эталонным курортом – Догузова
17:18Сколько Крым потеряет туристов – ответ Ростуризма
17:13Севастополец получил 6 лет тюрьмы за попытку сбыть почти 10 кг амфетамина
17:08Соцопрос: жители юга России – самые счастливые в стране
16:45Аксенов поставил точку в инциденте с военнослужащими в Судаке
16:35В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов
16:26Сенаторы отреагировали на намерение Рады признать "Ичкерию"*
16:11В Херсоне окончательно сносят памятник "небесной сотне"
15:54КНДР признала Донецкую Народную Республику — Пушилин
15:21Россиянам могут разрешить продавать магазинам овощи с огородов
15:01В Херсонской области соберут меньше зерна из-за заминированных полей
14:38Опубликованы официальные данные о жертвах и разрушениях в Новой Каховке
14:18Эксперт рассказал, сколько туристов потеряет Крым летом 2022
14:07Что изучают студенты в рамках "Летнего университета" в Крыму
13:25Крымчанин получил 13 лет колонии за сексуальное насилие над ребенком
Лента новостейМолния