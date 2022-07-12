https://crimea.ria.ru/20220712/detonatsiya-i-pozhar-na-skladakh-selitry-v-novoy-kakhovke-chto-izvestno-1123815225.html
Детонация и пожар на складах селитры в Новой Каховке: что известно
Детонация и пожар на складах селитры в Новой Каховке: что известно - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Детонация и пожар на складах селитры в Новой Каховке: что известно
Взрывы и пожар на складах селитры в Новой Каховке, по которым был нанесен удар американскими ракетами HIMARS со стороны Украины, продолжаются, передает с места... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T08:34
2022-07-12T08:34
2022-07-12T09:19
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Взрывы и пожар на складах селитры в Новой Каховке, по которым был нанесен удар американскими ракетами HIMARS со стороны Украины, продолжаются, передает с места корреспондент РИА Новости.Над территорией складов поднимается большой столб дыма, неподалеку видны разбитые помещения складов центра гуманитарной помощи, где погибли люди.Ранее глава администрации города сообщал РИА Новости о как минимум двух погибших мирных жителях и четверых, числящихся пропавшими без вести. По его словам, многие люди еще находятся под завалами.Ранее в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома. По словам главы военно-гражданской администрации города Владимира Леонтьева, помимо двух погибших и четверых пропавших без вести, десятки людей ранены, сотни - с порезами от стекол, многие люди еще находятся под завалами.
/20220711/vsu-obstrelyali-novuyu-kakhovku-chto-izvestno-1123814630.html
РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Пожар на складе селитры в Новой Каховке
Детонация и пожар на складе селитры в Новой Каховке продолжаются, передает корреспондент РИА Новости, который снял первые кадры последствий украинского удара.
2022-07-12T08:34
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Первые кадры после украинского удара американскими HIMARS по Новой Каховке
РИА Новости сняло первые кадры после украинского удара американскими HIMARS по Новой Каховке, на них разбитые склады центра гумпомощи в районе рынка.
2022-07-12T08:34
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Взрывы и пожар на складах селитры в Новой Каховке, по которым был нанесен удар американскими ракетами HIMARS со стороны Украины, продолжаются, передает с места корреспондент РИА Новости.
Над территорией складов поднимается большой столб дыма, неподалеку видны разбитые помещения складов центра гуманитарной помощи, где погибли люди.
Ранее глава администрации города сообщал РИА Новости о как минимум двух погибших мирных жителях и четверых, числящихся пропавшими без вести. По его словам, многие люди еще находятся под завалами.
Ранее в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома. По словам главы военно-гражданской администрации города Владимира Леонтьева, помимо двух погибших и четверых пропавших без вести, десятки людей ранены, сотни - с порезами от стекол, многие люди еще находятся под завалами.