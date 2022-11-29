https://crimea.ria.ru/20221129/kakhovka-pod-obstrelom-vsu-est-pogibshie-i-postradavshie-1125604124.html
Каховка под обстрелом ВСУ: есть погибшие и пострадавшие
Каховка под обстрелом ВСУ: есть погибшие и пострадавшие - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Каховка под обстрелом ВСУ: есть погибшие и пострадавшие
Каховка в Херсонской области попала под обстрел ВСУ, два человека пострадали, трое погибли. Об этом сообщает администрация Каховского района. РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T19:01
2022-11-29T19:01
2022-11-29T19:01
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Каховка в Херсонской области попала под обстрел ВСУ, два человека пострадали, трое погибли. Об этом сообщает администрация Каховского района.Известно, что 28 и 29 ноября украинские военные обстреляли город из минометов с правого берега Днепра."Вчера один из снарядов попал в жилой дом, погибла женщина. Сегодня снаряд попал в мусоровоз, пострадали два человека. Оба были госпитализированы с серьезными ранениями. Еще один снаряд попал в легковой автомобиль, водитель и пассажир погибли на месте", – говорится в сообщении администрации в TelegramВласти призывают жителей города и муниципального округа покинуть населенные пункты, обратившись в пункты эвакуации. Ранее в Новой Каховке под минами ВСУ погибли шесть мирных жителей.
https://crimea.ria.ru/20221126/ekipazh-rechnogo-katera-nagradili-za-geroizm-pri-evakuatsii-khersontsev--1125554766.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины)
Каховка под обстрелом ВСУ: есть погибшие и пострадавшие
В результате минометного обстрела ВСУ Каховки три человека погибли, двое пострадали
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Каховка в Херсонской области попала под обстрел ВСУ, два человека пострадали, трое погибли. Об этом сообщает администрация Каховского района.
Известно, что 28 и 29 ноября украинские военные обстреляли город из минометов с правого берега Днепра.
"Вчера один из снарядов попал в жилой дом, погибла женщина. Сегодня снаряд попал в мусоровоз, пострадали два человека. Оба были госпитализированы с серьезными ранениями. Еще один снаряд попал в легковой автомобиль, водитель и пассажир погибли на месте", – говорится в сообщении администрации в Telegram
Власти призывают жителей города и муниципального округа покинуть населенные пункты, обратившись в пункты эвакуации.
Ранее в Новой Каховке под минами ВСУ погибли шесть мирных жителей
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