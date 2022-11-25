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В Новой Каховке под минами ВСУ погибли шесть мирных жителей - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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В Новой Каховке под минами ВСУ погибли шесть мирных жителей
В Новой Каховке под минами ВСУ погибли шесть мирных жителей - РИА Новости Крым, 25.11.2022
В Новой Каховке под минами ВСУ погибли шесть мирных жителей
Шесть мирных жителей погибли в Новой Каховке в результате минометных обстрелов ВСУ ночью и днем в пятницу, 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T17:42
2022-11-25T17:42
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей погибли в Новой Каховке в результате минометных обстрелов ВСУ ночью и днем в пятницу, 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новокаховского городского округа.Сеть схронов с минами нашли в Энергодаре &gt;&gt;Это самые большие потери среди местного населения за все время проведения специальной военной операции, отметили в окружной администрации.Сообщается, что в результате очередных обстрелов разрушены два частных дома в старой части города, повреждены две многоэтажки в районе улицы Октябрьской (Новоселовской). Обстрелы Новой Каховки и близлежащих населенных пунктов не прекращаются.Ранее сообщалось, что в результате обстрелов украинской армией Новой Каховки были разрушены жилые дома, гостиница и ЛЭП.
https://crimea.ria.ru/20221115/na-kakhovskoy-ges-prekraschena-vyrabotka-elektroenergii--vlasti-1125378526.html
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине
В Новой Каховке под минами ВСУ погибли шесть мирных жителей

Власти: в результате обстрелов ВСУ Новой Каховки погибли шесть мирных жителей

17:42 25.11.2022
 
© Telegram Администрации Новой КаховкиРезультат падения ракеты в Новой Каховке. Архивное фото
Результат падения ракеты в Новой Каховке. Архивное фото
© Telegram Администрации Новой Каховки
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей погибли в Новой Каховке в результате минометных обстрелов ВСУ ночью и днем в пятницу, 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новокаховского городского округа.
Сеть схронов с минами нашли в Энергодаре >>
"В результате ночного обстрела погибли два мирных жителя. В результате дневных обстрелов погибли еще четверо мирных жителей: двое в городе и двое в селе Корсунка", – говорится в сообщении.
Это самые большие потери среди местного населения за все время проведения специальной военной операции, отметили в окружной администрации.
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Сообщается, что в результате очередных обстрелов разрушены два частных дома в старой части города, повреждены две многоэтажки в районе улицы Октябрьской (Новоселовской). Обстрелы Новой Каховки и близлежащих населенных пунктов не прекращаются.
Ранее сообщалось, что в результате обстрелов украинской армией Новой Каховки были разрушены жилые дома, гостиница и ЛЭП.
 
Херсонская областьСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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