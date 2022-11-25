https://crimea.ria.ru/20221125/v-novoy-kakhovke-pod-minami-vsu-pogibli-shest-mirnykh-zhiteley-1125550702.html
В Новой Каховке под минами ВСУ погибли шесть мирных жителей
В Новой Каховке под минами ВСУ погибли шесть мирных жителей - РИА Новости Крым, 25.11.2022
В Новой Каховке под минами ВСУ погибли шесть мирных жителей
Шесть мирных жителей погибли в Новой Каховке в результате минометных обстрелов ВСУ ночью и днем в пятницу, 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T17:42
2022-11-25T17:42
2022-11-25T17:42
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей погибли в Новой Каховке в результате минометных обстрелов ВСУ ночью и днем в пятницу, 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новокаховского городского округа.Сеть схронов с минами нашли в Энергодаре >>Это самые большие потери среди местного населения за все время проведения специальной военной операции, отметили в окружной администрации.Сообщается, что в результате очередных обстрелов разрушены два частных дома в старой части города, повреждены две многоэтажки в районе улицы Октябрьской (Новоселовской). Обстрелы Новой Каховки и близлежащих населенных пунктов не прекращаются.Ранее сообщалось, что в результате обстрелов украинской армией Новой Каховки были разрушены жилые дома, гостиница и ЛЭП.
https://crimea.ria.ru/20221115/na-kakhovskoy-ges-prekraschena-vyrabotka-elektroenergii--vlasti-1125378526.html
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине
В Новой Каховке под минами ВСУ погибли шесть мирных жителей
Власти: в результате обстрелов ВСУ Новой Каховки погибли шесть мирных жителей