Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Пулково не принимает самолеты – что происходит - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230228/aeroport-pulkovo-ne-prinimaet-samolety--chto-proiskhodit-1127247211.html
Аэропорт Пулково не принимает самолеты – что происходит
Аэропорт Пулково не принимает самолеты – что происходит - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Аэропорт Пулково не принимает самолеты – что происходит
Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно приостановил обслуживание рейсов из-за неизвестного объекта. РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T11:39
2023-02-28T11:59
санкт-петербург
происшествия
россия
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110981/01/1109810143_0:317:2980:1993_1920x0_80_0_0_d6b1fa94b45ef4cd27e5dd95ee49ab1e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно приостановил обслуживание рейсов из-за неизвестного объекта. По предварительным данным пресс-службы правительства города, рейсы задерживаются до полудня."В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме", - говорится в Telegram-канале правительства.По данным Flightradar24, на данный момент в небе над Петербургом нет ни одного самолета. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что закрыто воздушное пространство в радиусе 200 км вокруг петербургского аэропорта."Информируем о вводе временного ограничения воздушного пространства до 10:20 UTC (+3 часа по мск) в районе, ограниченной окружностью радиусом 200 км, на всех высотах. Просим вас использовать альтернативные маршруты полетов и обеспечить запас топлива. Информация об отмене будет доведена дополнительно", - приводит агентство слова источника.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночной пожар в Туапсе: в районе нефтебазы был замечен беспилотникБез сирен: в Крыму 1 марта проверят систему оповещенияВ Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
санкт-петербург
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110981/01/1109810143_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_6ef7b8aea38d99cf47ff9495945e2fa3.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, происшествия, россия, общество, новости
Аэропорт Пулково не принимает самолеты – что происходит

Петербургский аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты

11:39 28.02.2023 (обновлено: 11:59 28.02.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанкПетербургский аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты
Петербургский аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости . Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно приостановил обслуживание рейсов из-за неизвестного объекта.
"В районе аэропорта Пулково летает неизвестный объект. Небо закрыто, вылеты и посадки воздушных судов прекращены", - пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
По предварительным данным пресс-службы правительства города, рейсы задерживаются до полудня.
"В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме", - говорится в Telegram-канале правительства.
По данным Flightradar24, на данный момент в небе над Петербургом нет ни одного самолета. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что закрыто воздушное пространство в радиусе 200 км вокруг петербургского аэропорта.
В небе над Петербургом нет ни одного самолета, аэропорт Пулково, данные с сервиса Flightradar24.
 В небе над Петербургом нет ни одного самолета, аэропорт Пулково, данные с сервиса Flightradar24.
В небе над Петербургом нет ни одного самолета, аэропорт Пулково, данные с сервиса Flightradar24.
"Информируем о вводе временного ограничения воздушного пространства до 10:20 UTC (+3 часа по мск) в районе, ограниченной окружностью радиусом 200 км, на всех высотах. Просим вас использовать альтернативные маршруты полетов и обеспечить запас топлива. Информация об отмене будет доведена дополнительно", - приводит агентство слова источника.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ночной пожар в Туапсе: в районе нефтебазы был замечен беспилотник
Без сирен: в Крыму 1 марта проверят систему оповещения
В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
 
Санкт-ПетербургПроисшествияРоссияОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32В Крыму локализовали очередной очаг бруцеллеза
14:12Пенсионерка "разукрасила" центр Балаклавы украинской символикой
13:55Когда начнется продажа национализированных украинских активов в Крыму
13:44Российские военные отбили атаку беспилотников ВСУ на Кубани и в Адыгее
13:42Песков сделал заявление о переговорах с Киевом
13:25Минобороны сообщило о тренировке дежурных сил ПВО на западе России
13:18Когда запустят поезда из Крыма через новые регионы России
13:06В Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жилья
12:52Под Феодосией авто слетело в кювет и перевернулось
12:34В Керченском проливе туман – как работает переправа
12:30Небо над Санкт-Петербургом открыто
12:21На въезде в Севастополь до 2025 года ограничат движение транспорта
12:14В Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году
12:05В Севастополе участникам СВО упростили процедуру заявок на льготы
11:39Аэропорт Пулково не принимает самолеты – что происходит
11:25Аксенов назвал срок ликвидации аварий в Евпатории и Красноперекопске
11:17Без сирен: в Крыму 1 марта проверят систему оповещения
11:06В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
11:01Аварии в Евпатории и Красноперекопске: делом занялись правоохранители
10:54Заболеваемость COVID в Крыму и Севастополе – данные за сутки
Лента новостейМолния