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Аэропорт Пулково не принимает самолеты – что происходит
Аэропорт Пулково не принимает самолеты – что происходит - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Аэропорт Пулково не принимает самолеты – что происходит
Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно приостановил обслуживание рейсов из-за неизвестного объекта. РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T11:39
2023-02-28T11:39
2023-02-28T11:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно приостановил обслуживание рейсов из-за неизвестного объекта. По предварительным данным пресс-службы правительства города, рейсы задерживаются до полудня."В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме", - говорится в Telegram-канале правительства.По данным Flightradar24, на данный момент в небе над Петербургом нет ни одного самолета. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что закрыто воздушное пространство в радиусе 200 км вокруг петербургского аэропорта."Информируем о вводе временного ограничения воздушного пространства до 10:20 UTC (+3 часа по мск) в районе, ограниченной окружностью радиусом 200 км, на всех высотах. Просим вас использовать альтернативные маршруты полетов и обеспечить запас топлива. Информация об отмене будет доведена дополнительно", - приводит агентство слова источника.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночной пожар в Туапсе: в районе нефтебазы был замечен беспилотникБез сирен: в Крыму 1 марта проверят систему оповещенияВ Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
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санкт-петербург, происшествия, россия, общество, новости
Аэропорт Пулково не принимает самолеты – что происходит
Петербургский аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты
11:39 28.02.2023 (обновлено: 11:59 28.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно приостановил обслуживание рейсов из-за неизвестного объекта.
"В районе аэропорта Пулково летает неизвестный объект. Небо закрыто, вылеты и посадки воздушных судов прекращены", - пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
По предварительным данным пресс-службы правительства города, рейсы задерживаются до полудня.
"В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме", - говорится в Telegram-канале правительства.
По данным Flightradar24, на данный момент в небе над Петербургом нет ни одного самолета. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что закрыто воздушное пространство в радиусе 200 км вокруг петербургского аэропорта.
"Информируем о вводе временного ограничения воздушного пространства до 10:20 UTC (+3 часа по мск) в районе, ограниченной окружностью радиусом 200 км, на всех высотах. Просим вас использовать альтернативные маршруты полетов и обеспечить запас топлива. Информация об отмене будет доведена дополнительно", - приводит агентство слова источника.
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