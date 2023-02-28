https://crimea.ria.ru/20230228/aeroport-pulkovo-ne-prinimaet-samolety--chto-proiskhodit-1127247211.html

Аэропорт Пулково не принимает самолеты – что происходит

Аэропорт Пулково не принимает самолеты – что происходит - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Аэропорт Пулково не принимает самолеты – что происходит

Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно приостановил обслуживание рейсов из-за неизвестного объекта. РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T11:39

2023-02-28T11:39

2023-02-28T11:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно приостановил обслуживание рейсов из-за неизвестного объекта. По предварительным данным пресс-службы правительства города, рейсы задерживаются до полудня."В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме", - говорится в Telegram-канале правительства.По данным Flightradar24, на данный момент в небе над Петербургом нет ни одного самолета. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что закрыто воздушное пространство в радиусе 200 км вокруг петербургского аэропорта."Информируем о вводе временного ограничения воздушного пространства до 10:20 UTC (+3 часа по мск) в районе, ограниченной окружностью радиусом 200 км, на всех высотах. Просим вас использовать альтернативные маршруты полетов и обеспечить запас топлива. Информация об отмене будет доведена дополнительно", - приводит агентство слова источника.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночной пожар в Туапсе: в районе нефтебазы был замечен беспилотникБез сирен: в Крыму 1 марта проверят систему оповещенияВ Адыгее упал неустановленный летательный аппарат

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия, россия, общество, новости