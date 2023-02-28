https://crimea.ria.ru/20230228/v-adygee-upal-neustanovlennyy-letatelnyy-apparat-1127246157.html
В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат - РИА Новости Крым, 28.02.2023
В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
В Адыгее во вторник ночью упал неустановленный летательный аппарат, на месте работают оперативники. Об этом сообщил глава республики Марат Кумпилов. РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T11:06
2023-02-28T11:06
2023-02-28T11:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Адыгее во вторник ночью упал неустановленный летательный аппарат, на месте работают оперативники. Об этом сообщил глава республики Марат Кумпилов.По его данным, жертв и пострадавших нет, однако разрушены хозяйственные постройки животноводческой фермы.Ранее сообщалось, что в районе нефтебазы в Туапсе был замечен беспилотный летательный аппарат. В ночь на вторник на территории нефтебазы произошел пожар, который к этому времени ликвидирован. В экстренных службах появление дрона и возникновение пожара не связывают. Читайте также на РИА Новости Крым:На Белгород упали три беспилотника - что известноПод Брянском сбит украинский беспилотникНовые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома
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происшествия, россия, республика адыгея, марат кумпилов, новости, общество
В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
Глава Адыгеи Кумпилов: в поселке Новом упал неустановленный летательный аппарат
11:06 28.02.2023 (обновлено: 11:07 28.02.2023)