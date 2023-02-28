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В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат - РИА Новости Крым, 28.02.2023
В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
В Адыгее во вторник ночью упал неустановленный летательный аппарат, на месте работают оперативники. Об этом сообщил глава республики Марат Кумпилов. РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T11:06
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Адыгее во вторник ночью упал неустановленный летательный аппарат, на месте работают оперативники. Об этом сообщил глава республики Марат Кумпилов.По его данным, жертв и пострадавших нет, однако разрушены хозяйственные постройки животноводческой фермы.Ранее сообщалось, что в районе нефтебазы в Туапсе был замечен беспилотный летательный аппарат. В ночь на вторник на территории нефтебазы произошел пожар, который к этому времени ликвидирован. В экстренных службах появление дрона и возникновение пожара не связывают. Читайте также на РИА Новости Крым:На Белгород упали три беспилотника - что известноПод Брянском сбит украинский беспилотникНовые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома
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происшествия, россия, республика адыгея, марат кумпилов, новости, общество
В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат

Глава Адыгеи Кумпилов: в поселке Новом упал неустановленный летательный аппарат

11:06 28.02.2023 (обновлено: 11:07 28.02.2023)
 
© Фото с Telegram-канала главы Адыгеи Марат КумпиловНеопознанный летательный аппарат в Адыгее
Неопознанный летательный аппарат в Адыгее
© Фото с Telegram-канала главы Адыгеи Марат Кумпилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Адыгее во вторник ночью упал неустановленный летательный аппарат, на месте работают оперативники. Об этом сообщил глава республики Марат Кумпилов.
"В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата. На месте работает следственно-оперативная группа", - написал Кумпилов в своем Telegram-канале.
По его данным, жертв и пострадавших нет, однако разрушены хозяйственные постройки животноводческой фермы.
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Ранее сообщалось, что в районе нефтебазы в Туапсе был замечен беспилотный летательный аппарат. В ночь на вторник на территории нефтебазы произошел пожар, который к этому времени ликвидирован. В экстренных службах появление дрона и возникновение пожара не связывают.
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