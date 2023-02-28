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Без сирен: в Крыму 1 марта проверят систему оповещения - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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Без сирен: в Крыму 1 марта проверят систему оповещения
Без сирен: в Крыму 1 марта проверят систему оповещения - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Без сирен: в Крыму 1 марта проверят систему оповещения
Проверка системы оповещения состоится в Крыму 1 марта, однако она пройдет без включения сирен. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T11:17
2023-02-28T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Проверка системы оповещения состоится в Крыму 1 марта, однако она пройдет без включения сирен. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Как пояснили в ведомстве, проверка средств оповещения проводится в рамках определения готовности системы к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций.Ранее в Крыму отменили комплексную проверку систем оповещения населения, которая предполагала запуск электросирен с замещением общероссийских телеканалов и доведением сигналов и информации до населения.
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РИА Новости Крым
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мчс крыма, новости крыма, крым, общество, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Без сирен: в Крыму 1 марта проверят систему оповещения

МЧС: в Крыму 1 марта проверят систему оповещения без сирен и громкоговорителей

11:17 28.02.2023
 
© Фото: pixabayГромкоговоритель
Громкоговоритель
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Проверка системы оповещения состоится в Крыму 1 марта, однако она пройдет без включения сирен. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
"МЧС Республики Крым информирует о том, что проверка системы оповещения, запланированная на 1 марта 2023 года, состоится без включения электросирен и громкоговорителей", - говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, проверка средств оповещения проводится в рамках определения готовности системы к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций.
Ранее в Крыму отменили комплексную проверку систем оповещения населения, которая предполагала запуск электросирен с замещением общероссийских телеканалов и доведением сигналов и информации до населения.
 
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