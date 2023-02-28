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Без сирен: в Крыму 1 марта проверят систему оповещения

Без сирен: в Крыму 1 марта проверят систему оповещения - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Без сирен: в Крыму 1 марта проверят систему оповещения

Проверка системы оповещения состоится в Крыму 1 марта, однако она пройдет без включения сирен. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T11:17

2023-02-28T11:17

2023-02-28T11:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Проверка системы оповещения состоится в Крыму 1 марта, однако она пройдет без включения сирен. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Как пояснили в ведомстве, проверка средств оповещения проводится в рамках определения готовности системы к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций.Ранее в Крыму отменили комплексную проверку систем оповещения населения, которая предполагала запуск электросирен с замещением общероссийских телеканалов и доведением сигналов и информации до населения.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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