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Без сирен: в Крыму 1 марта проверят систему оповещения
Без сирен: в Крыму 1 марта проверят систему оповещения - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Без сирен: в Крыму 1 марта проверят систему оповещения
Проверка системы оповещения состоится в Крыму 1 марта, однако она пройдет без включения сирен. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T11:17
2023-02-28T11:17
2023-02-28T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Проверка системы оповещения состоится в Крыму 1 марта, однако она пройдет без включения сирен. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Как пояснили в ведомстве, проверка средств оповещения проводится в рамках определения готовности системы к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций.Ранее в Крыму отменили комплексную проверку систем оповещения населения, которая предполагала запуск электросирен с замещением общероссийских телеканалов и доведением сигналов и информации до населения.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Без сирен: в Крыму 1 марта проверят систему оповещения
МЧС: в Крыму 1 марта проверят систему оповещения без сирен и громкоговорителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Проверка системы оповещения состоится в Крыму 1 марта, однако она пройдет без включения сирен. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
"МЧС Республики Крым информирует о том, что проверка системы оповещения, запланированная на 1 марта 2023 года, состоится без включения электросирен и громкоговорителей", - говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, проверка средств оповещения проводится в рамках определения готовности системы к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций.
Ранее в Крыму отменили комплексную проверку систем оповещения населения, которая предполагала запуск электросирен с замещением общероссийских телеканалов и доведением сигналов и информации до населения.