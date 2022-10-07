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В Симферополе задержали чиновников администрации по делу о взятке - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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В Симферополе задержали чиновников администрации по делу о взятке
В Симферополе задержали чиновников администрации по делу о взятке - РИА Новости Крым, 07.10.2022
В Симферополе задержали чиновников администрации по делу о взятке
Четверо чиновников администрации Симферополя стали фигурантами уголовного дела о взятке в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T19:23
2022-10-07T19:25
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Четверо чиновников администрации Симферополя стали фигурантами уголовного дела о взятке в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.В поле зрения правоохранителей попали должностные лица столичной администрации, в обязанности которых входило контролировать и пресекать стихийную торговлю, несанкционированную реализацию товаров и оказание услуг.Речь идет о начальнике департамента и его троих подчиненных, решивших получить незаконное вознаграждение от бизнесмена, занимающегося торговлей овощами и фруктами.Предпринимателю "выставили чек" на 270 тысяч рублей. При передаче части взятки – 90 тыс. – фигурантов задержали. Факт получения взятки пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Крыму.По местам работы и жительства задержанных провели обыски, изъята документация и другие вещдоки, представляющие интерес для следствия. Как сообщили в крымском главке СК РФ, в настоящее время чиновникам предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.Ранее директора МУПа Алушты обвинили в получении взятки в размере более 900 тысяч рублей при заключении контракта на восстановление городского уличного освещения.
https://crimea.ria.ru/20220727/v-krymu-s-polichnym-zaderzhan-chinovnik-za-vzyatku-v-25-mln-rubley-1123975495.html
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симферополь, мвд по республике крым
В Симферополе задержали чиновников администрации по делу о взятке

В Симферополе чиновников администрации обвиняют в получении крупной взятки, они задержаны

19:23 07.10.2022 (обновлено: 19:25 07.10.2022)
 
© Главное следственное управление по Республике Крым и городу Севастополю В Симферополе задержали чиновников администрации, их обвиняют в получении взятки
В Симферополе задержали чиновников администрации, их обвиняют в получении взятки
© Главное следственное управление по Республике Крым и городу Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Четверо чиновников администрации Симферополя стали фигурантами уголовного дела о взятке в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
В поле зрения правоохранителей попали должностные лица столичной администрации, в обязанности которых входило контролировать и пресекать стихийную торговлю, несанкционированную реализацию товаров и оказание услуг.
Речь идет о начальнике департамента и его троих подчиненных, решивших получить незаконное вознаграждение от бизнесмена, занимающегося торговлей овощами и фруктами.
"Чиновники обещали ему общее покровительство в осуществлении несанкционированной реализации товаров без разрешительных документов, а также не привлечение его к установленной законом ответственности, за что потребовали от предпринимателя денежные средства", – рассказали в ведомстве.
Предпринимателю "выставили чек" на 270 тысяч рублей. При передаче части взятки – 90 тыс. – фигурантов задержали. Факт получения взятки пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Крыму.
По местам работы и жительства задержанных провели обыски, изъята документация и другие вещдоки, представляющие интерес для следствия.
Как сообщили в крымском главке СК РФ, в настоящее время чиновникам предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
Ранее директора МУПа Алушты обвинили в получении взятки в размере более 900 тысяч рублей при заключении контракта на восстановление городского уличного освещения.
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