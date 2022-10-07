https://crimea.ria.ru/20221007/v-simferopole-zaderzhali-chinovnikov--administratsii-po-delu-o-vzyatke-1124759414.html

В Симферополе задержали чиновников администрации по делу о взятке

В Симферополе задержали чиновников администрации по делу о взятке - РИА Новости Крым, 07.10.2022

В Симферополе задержали чиновников администрации по делу о взятке

Четверо чиновников администрации Симферополя стали фигурантами уголовного дела о взятке в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T19:23

2022-10-07T19:23

2022-10-07T19:25

симферополь

мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Четверо чиновников администрации Симферополя стали фигурантами уголовного дела о взятке в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.В поле зрения правоохранителей попали должностные лица столичной администрации, в обязанности которых входило контролировать и пресекать стихийную торговлю, несанкционированную реализацию товаров и оказание услуг.Речь идет о начальнике департамента и его троих подчиненных, решивших получить незаконное вознаграждение от бизнесмена, занимающегося торговлей овощами и фруктами.Предпринимателю "выставили чек" на 270 тысяч рублей. При передаче части взятки – 90 тыс. – фигурантов задержали. Факт получения взятки пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Крыму.По местам работы и жительства задержанных провели обыски, изъята документация и другие вещдоки, представляющие интерес для следствия. Как сообщили в крымском главке СК РФ, в настоящее время чиновникам предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.Ранее директора МУПа Алушты обвинили в получении взятки в размере более 900 тысяч рублей при заключении контракта на восстановление городского уличного освещения.

https://crimea.ria.ru/20220727/v-krymu-s-polichnym-zaderzhan-chinovnik-za-vzyatku-v-25-mln-rubley-1123975495.html

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симферополь, мвд по республике крым