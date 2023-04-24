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В Симферополе за взятки будут судить экс-главу управления молодежи - РИА Новости Крым, 24.04.2023
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В Симферополе за взятки будут судить экс-главу управления молодежи
В Симферополе за взятки будут судить экс-главу управления молодежи - РИА Новости Крым, 24.04.2023
В Симферополе за взятки будут судить экс-главу управления молодежи
Экс-начальник управления молодежи, спорта и туризма симферопольской администрации, а также двое руководителей отделов управления пойдут под суд за взятки. Об... РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T18:11
2023-04-24T18:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Экс-начальник управления молодежи, спорта и туризма симферопольской администрации, а также двое руководителей отделов управления пойдут под суд за взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, преступную группу организовала начальник управления и вовлекла в нее своих подчиненных.В крымском главке СК РФ уточнили, что преступная группа действовала с 2021 года. "Должностные лица получали от директоров спортивных школ Симферополя, молодежных центров, президентов спортивных федераций денежные средства в размере от 17 тысяч до 400 тысяч рублей за общее покровительство и отсутствие искусственно созданных препятствий в работе указанных учреждений", - уточнили в ведомстве.Преступную деятельность пресекли оперативники ФСБ в апреле 2022 года. Следователи провели серию допросов и очных ставок, собрали материалы уголовного дела, которое предали в прокуратуру. Из надзорного ведомства они направлено в Центральный суд Симферополя.Читайте также на РИА Новости КрымВ Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублейМиллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстрояЭкс-чиновник из Евпатории ответит за злоупотребление на 2 млн рублей
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прокуратура республики крым, крымский следком, симферополь, закон и право, новости крыма, крым
В Симферополе за взятки будут судить экс-главу управления молодежи

В Симферополе экс-чиновники управления молодежи и спорта пойдут под суд за взятки

18:11 24.04.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Экс-начальник управления молодежи, спорта и туризма симферопольской администрации, а также двое руководителей отделов управления пойдут под суд за взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, преступную группу организовала начальник управления и вовлекла в нее своих подчиненных.
"На протяжении нескольких лет обвиняемые получали от представителей общественных спортивных объединений взятки в размере 10% от суммы выделяемых из бюджета на возмещения затрат на планируемые спортивные мероприятия. Сумма незаконно полученного вознаграждения составила более 2,5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.
В крымском главке СК РФ уточнили, что преступная группа действовала с 2021 года.
"Должностные лица получали от директоров спортивных школ Симферополя, молодежных центров, президентов спортивных федераций денежные средства в размере от 17 тысяч до 400 тысяч рублей за общее покровительство и отсутствие искусственно созданных препятствий в работе указанных учреждений", - уточнили в ведомстве.
Преступную деятельность пресекли оперативники ФСБ в апреле 2022 года. Следователи провели серию допросов и очных ставок, собрали материалы уголовного дела, которое предали в прокуратуру. Из надзорного ведомства они направлено в Центральный суд Симферополя.
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