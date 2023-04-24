https://crimea.ria.ru/20230424/v-simferopole-za-vzyatki-budut-sudit-eks-glavu-upravleniya-molodezhi-1128334690.html

В Симферополе за взятки будут судить экс-главу управления молодежи

В Симферополе за взятки будут судить экс-главу управления молодежи - РИА Новости Крым, 24.04.2023

В Симферополе за взятки будут судить экс-главу управления молодежи

Экс-начальник управления молодежи, спорта и туризма симферопольской администрации, а также двое руководителей отделов управления пойдут под суд за взятки. Об... РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T18:11

2023-04-24T18:11

2023-04-24T18:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Экс-начальник управления молодежи, спорта и туризма симферопольской администрации, а также двое руководителей отделов управления пойдут под суд за взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, преступную группу организовала начальник управления и вовлекла в нее своих подчиненных.В крымском главке СК РФ уточнили, что преступная группа действовала с 2021 года. "Должностные лица получали от директоров спортивных школ Симферополя, молодежных центров, президентов спортивных федераций денежные средства в размере от 17 тысяч до 400 тысяч рублей за общее покровительство и отсутствие искусственно созданных препятствий в работе указанных учреждений", - уточнили в ведомстве.Преступную деятельность пресекли оперативники ФСБ в апреле 2022 года. Следователи провели серию допросов и очных ставок, собрали материалы уголовного дела, которое предали в прокуратуру. Из надзорного ведомства они направлено в Центральный суд Симферополя.Читайте также на РИА Новости КрымВ Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублейМиллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстрояЭкс-чиновник из Евпатории ответит за злоупотребление на 2 млн рублей

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