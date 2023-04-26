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В Севастополе осужден главный инженер подведомственного МО предприятия

В Севастополе осужден главный инженер подведомственного МО предприятия - РИА Новости Крым, 26.04.2023

В Севастополе осужден главный инженер подведомственного МО предприятия

Главный инженер подведомственного Минобороны энергопредприятия Севастополя получил восемь лет колонии и крупный штраф. Причиной стало покушение на взятку в... РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T18:33

2023-04-26T18:33

2023-04-26T18:35

севастополь

происшествия

министерство обороны рф

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Главный инженер подведомственного Минобороны энергопредприятия Севастополя получил восемь лет колонии и крупный штраф. Причиной стало покушение на взятку в особо крупном размете и незаконное подключение частных объектов к сетям военного ведомства, сообщили в УФСБ России по Черноморскому флоту.Отмечается, что противоправную деятельность главного инженера "102 предприятие электрических сетей" пресекли сотрудники управления ФСБ России по Черноморскому флоту."Должностное лицо за неправомерное подключение к электрическим сетям предприятия частных объектов недвижимости получило взятку в размере 1,2 млн рублей", – сообщили в ведомстве.В результате в отношении главного инженера было возбуждено уголовное дело по статье покушение на получение взятки в особо крупном размере.Гагаринский районный суд Севастополя признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1,5 млн рублей. Севастопольский городской суд оставил приговор первой инстанции без изменений. Решение вступило в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Балаклавский район Севастополя остался без света из-за непогодыПочти три тысячи абонентов в Симферополе остались без электричестваВ "Крымэнерго" назвали причину масштабного отключения света

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, закон и право