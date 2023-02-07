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Балаклавский район Севастополя остался без света из-за непогоды - РИА Новости Крым, 07.02.2023
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Балаклавский район Севастополя остался без света из-за непогоды
Балаклавский район Севастополя остался без света из-за непогоды - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Балаклавский район Севастополя остался без света из-за непогоды
Балаклавский район Севастополя частично остался без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщил исполняющий... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T20:22
2023-02-07T20:22
севастополь
балаклава
евгений горлов
правительство севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Балаклавский район Севастополя частично остался без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.По его словам, данная ЛЭП обеспечивает электроэнергией район мыса Фиолент. В настоящее время на линии работает оперативная бригада.С первых чисел февраля в Крым пришла настоящая зима. На полуострове выпал снег, что осложнило движение судов в Севастополе и Керченском проливе. Толщина снежного покрова в крымских горах достигла 22 сантиметров, дорогу на Ай-Петри закрыли до улучшения погодных условий. Организованно дежурство спасателей, в активном режиме работают коммунальные службы муниципалитетов. В городах образовались автомобильные заторы. В крымской столице пробки доходили до 10 баллов.В связи с непогодой спасатели призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в лес и в горы, в море и внутренние водоемы. Также опасно для жизни нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях. Водителей просят воздержаться от поездок, а если это невозможно - быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам рекомендуют выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, не торопиться и двигаться осторожно.Читайте также на РИА Новости Крым: В Керченском проливе 2-метровые волны: началось обледенение судовВ Севастополе ждут мороз и снег: как город готов к непогодеВ Новороссийске ураган сорвал кровли школы, многоэтажки и десятка зданий
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севастополь, балаклава, евгений горлов, правительство севастополя, погода, крымская погода, энергосистема крыма, новости, новости крыма
Балаклавский район Севастополя остался без света из-за непогоды

Ио замгубернатора Горлов объяснил отключение света в районе мыса Фиолент

20:22 07.02.2023
 
© РИА Новости . Роман ГалкинЛампочка
Лампочка - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости . Роман Галкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Балаклавский район Севастополя частично остался без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

"Ввиду ухудшения погодных условий (понижения температуры наружного воздуха до отрицательных значений) действиями противоаварийной автоматики на районной подстанции отключена линия электропередачи 6000 В", – написал Горлов в своем Telegram-канале.

По его словам, данная ЛЭП обеспечивает электроэнергией район мыса Фиолент. В настоящее время на линии работает оперативная бригада.
С первых чисел февраля в Крым пришла настоящая зима. На полуострове выпал снег, что осложнило движение судов в Севастополе и Керченском проливе. Толщина снежного покрова в крымских горах достигла 22 сантиметров, дорогу на Ай-Петри закрыли до улучшения погодных условий. Организованно дежурство спасателей, в активном режиме работают коммунальные службы муниципалитетов. В городах образовались автомобильные заторы. В крымской столице пробки доходили до 10 баллов.
В связи с непогодой спасатели призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в лес и в горы, в море и внутренние водоемы. Также опасно для жизни нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях. Водителей просят воздержаться от поездок, а если это невозможно - быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам рекомендуют выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, не торопиться и двигаться осторожно.
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