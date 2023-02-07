https://crimea.ria.ru/20230207/balaklavskiy-rayon-sevastopolya-ostalsya-bez-sveta-iz-za-nepogody-1126839692.html

Балаклавский район Севастополя остался без света из-за непогоды

Балаклавский район Севастополя остался без света из-за непогоды - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Балаклавский район Севастополя остался без света из-за непогоды

Балаклавский район Севастополя частично остался без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщил исполняющий... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T20:22

2023-02-07T20:22

2023-02-07T20:22

севастополь

балаклава

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Балаклавский район Севастополя частично остался без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.По его словам, данная ЛЭП обеспечивает электроэнергией район мыса Фиолент. В настоящее время на линии работает оперативная бригада.С первых чисел февраля в Крым пришла настоящая зима. На полуострове выпал снег, что осложнило движение судов в Севастополе и Керченском проливе. Толщина снежного покрова в крымских горах достигла 22 сантиметров, дорогу на Ай-Петри закрыли до улучшения погодных условий. Организованно дежурство спасателей, в активном режиме работают коммунальные службы муниципалитетов. В городах образовались автомобильные заторы. В крымской столице пробки доходили до 10 баллов.В связи с непогодой спасатели призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в лес и в горы, в море и внутренние водоемы. Также опасно для жизни нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях. Водителей просят воздержаться от поездок, а если это невозможно - быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам рекомендуют выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, не торопиться и двигаться осторожно.Читайте также на РИА Новости Крым: В Керченском проливе 2-метровые волны: началось обледенение судовВ Севастополе ждут мороз и снег: как город готов к непогодеВ Новороссийске ураган сорвал кровли школы, многоэтажки и десятка зданий

https://crimea.ria.ru/20230207/v-krymu-prodolzhit-bushevat-nepogoda---mchs-preduprezhdaet-ob-opasnosti-1126828558.html

севастополь

балаклава

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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