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На бесплатные лекарства для российских льготников выделят 2 миллиарда - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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На бесплатные лекарства для российских льготников выделят 2 миллиарда
На бесплатные лекарства для российских льготников выделят 2 миллиарда - РИА Новости Крым, 11.06.2024
На бесплатные лекарства для российских льготников выделят 2 миллиарда
Кабмин направит около двух миллиардов рублей на закупки бесплатных лекарств и лечебного питания для граждан льготных категорий. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T19:55
2024-06-11T19:55
лекарства
правительство россии
новости
льгота
михаил мишустин
татьяна голикова
здравоохранение в россии
субсидии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Кабмин направит около двух миллиардов рублей на закупки бесплатных лекарств и лечебного питания для граждан льготных категорий. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.По его словам, всего в текущем году на препараты для льготников в федеральном бюджете предусмотрено почти 58 миллиардов рублей. Контроль над скорейшим доведением средств на места возложен на заместителя председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяну Голикову.Власти Крыма разрабатывают новую форму закупки льготных лекарственных препаратов и регулировки логистики и маршрутизации поставок, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. Это связано с жалобами граждан на отсутствие лекарственных препаратов льготных категорий в сети аптек ГУП РК "Крым-Фармация".Читайте также на РИА Новости Крым:Как узнать о наличии необходимого лекарства в аптеках КрымаВ России расширили перечень жизненно важных препаратовВ России выпустят отечественный аналог препарата для щитовидной железы
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5
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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лекарства, правительство россии, новости, льгота, михаил мишустин, татьяна голикова, здравоохранение в россии, субсидии
На бесплатные лекарства для российских льготников выделят 2 миллиарда

Правительство выделит 2 миллиарда рублей на лекарства для льготников

19:55 11.06.2024
 
© Fotolia / nitoТаблетки
Таблетки
© Fotolia / nito
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Кабмин направит около двух миллиардов рублей на закупки бесплатных лекарств и лечебного питания для граждан льготных категорий. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Ряд наших граждан имеют право на бесплатное получение препаратов, медицинских изделий и лечебного питания... Правительством подготовлено распоряжение о направлении на эти цели около 2 миллиардов рублей", – цитирует Мишустина РИА Новости.

По его словам, всего в текущем году на препараты для льготников в федеральном бюджете предусмотрено почти 58 миллиардов рублей. Контроль над скорейшим доведением средств на места возложен на заместителя председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяну Голикову.
Власти Крыма разрабатывают новую форму закупки льготных лекарственных препаратов и регулировки логистики и маршрутизации поставок, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. Это связано с жалобами граждан на отсутствие лекарственных препаратов льготных категорий в сети аптек ГУП РК "Крым-Фармация".
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ЛекарстваПравительство РоссииНовостиЛьготаМихаил МишустинТатьяна ГоликоваЗдравоохранение в РоссииСубсидии
 
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19:55На бесплатные лекарства для российских льготников выделят 2 миллиарда
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