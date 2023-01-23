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Смертельное ДТП на Крымском мосту: виновник получил условный срок - РИА Новости Крым, 23.01.2023
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Смертельное ДТП на Крымском мосту: виновник получил условный срок
Смертельное ДТП на Крымском мосту: виновник получил условный срок - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Смертельное ДТП на Крымском мосту: виновник получил условный срок
Керченский городской суд приговорил к одному году лишения свободы условно жителя Краснодарского края, виновного в дорожной аварии со смертельным исходом на... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T18:15
2023-01-23T18:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Керченский городской суд приговорил к одному году лишения свободы условно жителя Краснодарского края, виновного в дорожной аварии со смертельным исходом на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба суда.ДТП произошло 30 мая прошлого года. Подсудимый, находясь за рулем грузовика с прицепом, разогнался до скорости 111 км/ч и врезался в стоявший на краю проезжей части автомобиль ГАС-1975.При вынесении приговора суд учел признание вины и раскаяние подсудимого, а также выплату им компенсации в размере 100 тысяч рублей семье погибшего."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на шесть месяцев. Назначенное подсудимому основное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Автомобиль "скорой" попал в ДТП в Симферополе – есть пострадавшиеВ Керчи столкнулись три авто: пострадали детиРебенок пострадал в ДТП с грузовиком в Севастополе
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новости крыма, крым, крымский мост, дтп, закон и право, керченский городской суд, общество
Смертельное ДТП на Крымском мосту: виновник получил условный срок

Суд приговорил к условному сроку виновника смертельной аварии на Крымском мосту

18:15 23.01.2023
 
© РИА Новости . Павел КомаровФемида. Суд
Фемида. Суд - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости . Павел Комаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Керченский городской суд приговорил к одному году лишения свободы условно жителя Краснодарского края, виновного в дорожной аварии со смертельным исходом на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба суда.
ДТП произошло 30 мая прошлого года. Подсудимый, находясь за рулем грузовика с прицепом, разогнался до скорости 111 км/ч и врезался в стоявший на краю проезжей части автомобиль ГАС-1975.
Фургон стоял на краю проезжей части с включенной аварийной световой сигнализацией. Остановка была вызвана поломкой. В момент столкновения водитель авто находился у задней левой открытой двери. От полученных в результате аварии травм он скончался на месте.
При вынесении приговора суд учел признание вины и раскаяние подсудимого, а также выплату им компенсации в размере 100 тысяч рублей семье погибшего.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на шесть месяцев. Назначенное подсудимому основное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.
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