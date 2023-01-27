https://crimea.ria.ru/20230127/tragediya-v-kerchi-odin-iz-sbitykh-v-skvere-malchikov-umer-v-bolnitse-1126625795.html

Трагедия в Керчи: один из сбитых в сквере мальчиков умер в больнице

Трагедия в Керчи: один из сбитых в сквере мальчиков умер в больнице - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Трагедия в Керчи: один из сбитых в сквере мальчиков умер в больнице

Один из двух мальчиков, пострадавших на прошлой неделе в резонансном ДТП в Керчи, скончался в больнице от полученных травм. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T17:16

2023-01-27T17:16

2023-01-27T17:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Один из двух мальчиков, пострадавших на прошлой неделе в резонансном ДТП в Керчи, скончался в больнице от полученных травм. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.ДТП произошло 18 января. Водитель автомобиля BMW 740 сбил двух детей семи и восьми лет и скрылся с места аварии, позже его задержали и взяли под стражу. Оба пострадавших мальчика находились в больнице, один из них был в стабильно тяжелом состоянии.По его словам, керченская мэрия окажет семье погибшего ребенка всю необходимую помощь и поддержку.По факту аварии возбудили уголовное дело, ход которого контролирует прокуратура Крыма. Как выяснили правоохранители, водителем оказался местный житель 1981 года рождения, ранее судимый и лишенный водительских прав. Несмотря на это, он вновь сел за руль, причем - в состоянии алкогольного опьянения.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП на Крымском мосту: виновник получил условный срокАвария с автобусом в Ростовской области: 13 человек пострадалиВ Керчи столкнулись три авто: пострадали дети

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, керчь, святослав брусаков, общество, новости крыма, крым, дтп, дтп в крыму и севастополе