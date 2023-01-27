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Трагедия в Керчи: один из сбитых в сквере мальчиков умер в больнице - РИА Новости Крым, 27.01.2023
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Трагедия в Керчи: один из сбитых в сквере мальчиков умер в больнице
Трагедия в Керчи: один из сбитых в сквере мальчиков умер в больнице - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Трагедия в Керчи: один из сбитых в сквере мальчиков умер в больнице
Один из двух мальчиков, пострадавших на прошлой неделе в резонансном ДТП в Керчи, скончался в больнице от полученных травм. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T17:16
2023-01-27T17:16
происшествия
керчь
святослав брусаков
общество
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дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Один из двух мальчиков, пострадавших на прошлой неделе в резонансном ДТП в Керчи, скончался в больнице от полученных травм. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.ДТП произошло 18 января. Водитель автомобиля BMW 740 сбил двух детей семи и восьми лет и скрылся с места аварии, позже его задержали и взяли под стражу. Оба пострадавших мальчика находились в больнице, один из них был в стабильно тяжелом состоянии.По его словам, керченская мэрия окажет семье погибшего ребенка всю необходимую помощь и поддержку.По факту аварии возбудили уголовное дело, ход которого контролирует прокуратура Крыма. Как выяснили правоохранители, водителем оказался местный житель 1981 года рождения, ранее судимый и лишенный водительских прав. Несмотря на это, он вновь сел за руль, причем - в состоянии алкогольного опьянения.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП на Крымском мосту: виновник получил условный срокАвария с автобусом в Ростовской области: 13 человек пострадалиВ Керчи столкнулись три авто: пострадали дети
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РИА Новости Крым
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происшествия, керчь, святослав брусаков, общество, новости крыма, крым, дтп, дтп в крыму и севастополе
Трагедия в Керчи: один из сбитых в сквере мальчиков умер в больнице

Мэр Керчи Брусаков: один из пострадавших в ДТП с пьяным водителем детей умер в больнице

17:16 27.01.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАкции памяти погибших при нападении на керченский колледж
Акции памяти погибших при нападении на керченский колледж - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Один из двух мальчиков, пострадавших на прошлой неделе в резонансном ДТП в Керчи, скончался в больнице от полученных травм. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
ДТП произошло 18 января. Водитель автомобиля BMW 740 сбил двух детей семи и восьми лет и скрылся с места аварии, позже его задержали и взяли под стражу. Оба пострадавших мальчика находились в больнице, один из них был в стабильно тяжелом состоянии.

"Искренне соболезную семье мальчика Дани, который, к огромному сожалению, не смог оправиться от травм, полученных в результате ДТП на ул.1-й Пятилетки, в районе сквера Солнечный. Сегодня он умер в больнице", - написал Брусаков в своем Telegram-канале.

По его словам, керченская мэрия окажет семье погибшего ребенка всю необходимую помощь и поддержку.
© Telegram Святослав БрусаковTelegram мэра Керчи Святослава Брусакова
Telegram мэра Керчи Святослава Брусакова
© Telegram Святослав Брусаков
Telegram мэра Керчи Святослава Брусакова
По факту аварии возбудили уголовное дело, ход которого контролирует прокуратура Крыма. Как выяснили правоохранители, водителем оказался местный житель 1981 года рождения, ранее судимый и лишенный водительских прав. Несмотря на это, он вновь сел за руль, причем - в состоянии алкогольного опьянения.
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ПроисшествияКерчьСвятослав БрусаковОбществоНовости КрымаКрымДТПДТП в Крыму и Севастополе
 
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