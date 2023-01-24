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Жесткое ДТП в Крыму: пассажира зажало в искореженном авто
Жесткое ДТП в Крыму: пассажира зажало в искореженном авто - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Жесткое ДТП в Крыму: пассажира зажало в искореженном авто
Четыре человека пострадали в аварии в Нижнегорском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России, деблокировать одного из них... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T17:03
2023-01-24T17:03
2023-01-24T17:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в аварии в Нижнегорском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России, деблокировать одного из них пришлось спасателям.Работа МЧСДТП на трассе в районе села Уваровка произошло около полудня во вторник, 24 января. При столкновении двух автомобилей пострадали два человека, одного из которых зажало в разбитой машине."Один пострадавший был деблокирован и передан специалистам скорой медицинской помощи", — констатировали в МЧС.Обстоятельства аварии"По предварительным данным, примерно в 12.30 на автодороге Нижнегорск – Лиственное, водитель автомобиля Chery Amulet не предоставил преимущество двигавшемуся по встречной полосе ВАЗ-21010, в результате чего произошло столкновение", - уточнили обстоятельства аварии в пресс-службе МВД по Крыму.По данным полиции, в аварии пострадали водитель и два пассажира "десятки", а также водитель Chery. Все они доставлены в ближайшее медучреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП на Крымском мосту: виновник получил условный срокВ Симферополе мопед влетел в КамАЗВ Керчи мужчина попал под колеса иномарки
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Жесткое ДТП в Крыму: пассажира зажало в искореженном авто
Четыре человека пострадали при столкновении легковушек в Нижнегорском районе Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в аварии в Нижнегорском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России, деблокировать одного из них пришлось спасателям.
Работа МЧС
ДТП на трассе в районе села Уваровка произошло около полудня во вторник, 24 января. При столкновении двух автомобилей пострадали два человека, одного из которых зажало в разбитой машине.
"Один пострадавший был деблокирован и передан специалистам скорой медицинской помощи", — констатировали в МЧС.
Обстоятельства аварии
"По предварительным данным, примерно в 12.30 на автодороге Нижнегорск – Лиственное, водитель автомобиля Chery Amulet не предоставил преимущество двигавшемуся по встречной полосе ВАЗ-21010, в результате чего произошло столкновение", - уточнили обстоятельства аварии в пресс-службе МВД по Крыму.
По данным полиции, в аварии пострадали водитель и два пассажира "десятки", а также водитель Chery. Все они доставлены в ближайшее медучреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются.
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