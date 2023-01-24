Рейтинг@Mail.ru
Жесткое ДТП в Крыму: пассажира зажало в искореженном авто - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230124/zhestkoe-dtp-v-krymu-passazhira-zazhalo-v-iskorezhennom-avto-1126559567.html
Жесткое ДТП в Крыму: пассажира зажало в искореженном авто
Жесткое ДТП в Крыму: пассажира зажало в искореженном авто - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Жесткое ДТП в Крыму: пассажира зажало в искореженном авто
Четыре человека пострадали в аварии в Нижнегорском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России, деблокировать одного из них... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T17:03
2023-01-24T17:03
ситуация на дорогах крыма
крым
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
гу мчс рф по республике крым
происшествия
новости крыма
общество
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/18/1126559063_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e10771b423ade332da32e14f4789f540.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в аварии в Нижнегорском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России, деблокировать одного из них пришлось спасателям.Работа МЧСДТП на трассе в районе села Уваровка произошло около полудня во вторник, 24 января. При столкновении двух автомобилей пострадали два человека, одного из которых зажало в разбитой машине."Один пострадавший был деблокирован и передан специалистам скорой медицинской помощи", — констатировали в МЧС.Обстоятельства аварии"По предварительным данным, примерно в 12.30 на автодороге Нижнегорск – Лиственное, водитель автомобиля Chery Amulet не предоставил преимущество двигавшемуся по встречной полосе ВАЗ-21010, в результате чего произошло столкновение", - уточнили обстоятельства аварии в пресс-службе МВД по Крыму.По данным полиции, в аварии пострадали водитель и два пассажира "десятки", а также водитель Chery. Все они доставлены в ближайшее медучреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП на Крымском мосту: виновник получил условный срокВ Симферополе мопед влетел в КамАЗВ Керчи мужчина попал под колеса иномарки
https://crimea.ria.ru/20230123/v-dtp-s-dvumya-inomarkami-v-sakakh-postradali-zhenschina-i-rebenok-1126537802.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/18/1126559063_105:0:1161:792_1920x0_80_0_0_a7c3f4cedc6f75fd3e949ad10c5aba95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма, общество, мвд по республике крым
Жесткое ДТП в Крыму: пассажира зажало в искореженном авто

Четыре человека пострадали при столкновении легковушек в Нижнегорском районе Крыма

17:03 24.01.2023
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСотрудники МЧС на месте ДТП в Нижнегорском районе
Сотрудники МЧС на месте ДТП в Нижнегорском районе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в аварии в Нижнегорском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России, деблокировать одного из них пришлось спасателям.

Работа МЧС

ДТП на трассе в районе села Уваровка произошло около полудня во вторник, 24 января. При столкновении двух автомобилей пострадали два человека, одного из которых зажало в разбитой машине.
"Один пострадавший был деблокирован и передан специалистам скорой медицинской помощи", — констатировали в МЧС.
В ДТП с двумя иномарками в Саках пострадали женщина и ребенок
Вчера, 17:52Ситуация на дорогах Крыма
В ДТП с двумя иномарками в Саках пострадали женщина и ребенок

Обстоятельства аварии

"По предварительным данным, примерно в 12.30 на автодороге Нижнегорск – Лиственное, водитель автомобиля Chery Amulet не предоставил преимущество двигавшемуся по встречной полосе ВАЗ-21010, в результате чего произошло столкновение", - уточнили обстоятельства аварии в пресс-службе МВД по Крыму.
По данным полиции, в аварии пострадали водитель и два пассажира "десятки", а также водитель Chery. Все они доставлены в ближайшее медучреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Смертельное ДТП на Крымском мосту: виновник получил условный срок
В Симферополе мопед влетел в КамАЗ
В Керчи мужчина попал под колеса иномарки
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияНовости КрымаОбществоМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:46Пропуская боль через себя: кто в Крыму работает с особенными детьми
18:32Заповедник "Каменная могила": что от него осталось и что передадут Крыму
18:17"Все правильно происходит": Юрий Башмет о Крыме, России и жизни
18:01Как поддержат внутренний туризм в 2023 году
17:52На Крым и Севастополь потрачены рекордные суммы из госбюджета в 2022 году
17:40Новая жизнь старым "панелькам" – видео 1:46
17:30В Бердянске возле школы прогремел мощный взрыв: что известно
17:03Жесткое ДТП в Крыму: пассажира зажало в искореженном авто
16:36Сообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 году
16:09Ракетная угроза для Крыма: к чему готовится НАТО
15:51Зверское убийство отверткой в Евпатории – суд вынес вердикт
15:30Для чего ВСУ пытаются форсировать Днепр – врио губернатора Сальдо
15:28В Крыму разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*
15:20Россия готовит Латвии жесткий ответ
14:56Путин провел совещание с правительством. Видео
14:53ВСУ сбросили взрывчатку на село в Курской области
14:38В Минобороны назвали потери ВСУ при наступлении армии России в Донбассе
14:35Большая чистка: почему Зеленский увольняет своих соратников
14:19Какие сюрпризы для Севастополя готовят власти Запорожской области
14:07Студенты вуза в Симферополе получат новый дом
Лента новостейМолния