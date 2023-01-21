https://crimea.ria.ru/20230121/v-kerchi-muzhchina-popal-pod-kolesa-inomarki-1126511423.html

В Керчи мужчина попал под колеса иномарки

В Керчи мужчина попал под колеса иномарки - РИА Новости Крым, 21.01.2023

В Керчи мужчина попал под колеса иномарки

В Керчи сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 21.01.2023

2023-01-21T17:19

2023-01-21T17:19

2023-01-21T17:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Керчи сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом сообщили в МВД по Крыму. Авария произошла рано утром в субботу на ул. Горького. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota в районе дома №3 сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. Пострадавшего с травмами доставили в больницу. В настоящее время все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.По статистике, на территории полуострова ПДД чаще остальных участников нарушают пешеходы.В ГИБДД напоминают, что пешие участники дорожного движения должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе, надземным, подземным, а при их отсутствии – на перекрестках. В случае грубого нарушения сотрудники полиции имеют право привлекать граждан к административной ответственности, за которую предусмотрен штраф 500 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка погибла под колесами авто рядом с пешеходным переходомВ Крыму две машины с людьми слетели в кюветЧетыре человека погибли в страшном ДТП в Алуште

https://crimea.ria.ru/20230119/dtp-s-dvumya-sbitymi-detmi-v-kerchi--stalo-izvestno-o-sostoyanii-malchikov-1126473058.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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