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В Керчи мужчина попал под колеса иномарки
В Керчи мужчина попал под колеса иномарки - РИА Новости Крым, 21.01.2023
В Керчи мужчина попал под колеса иномарки
В Керчи сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 21.01.2023
2023-01-21T17:19
2023-01-21T17:19
2023-01-21T17:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Керчи сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом сообщили в МВД по Крыму. Авария произошла рано утром в субботу на ул. Горького. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota в районе дома №3 сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. Пострадавшего с травмами доставили в больницу. В настоящее время все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.По статистике, на территории полуострова ПДД чаще остальных участников нарушают пешеходы.В ГИБДД напоминают, что пешие участники дорожного движения должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе, надземным, подземным, а при их отсутствии – на перекрестках. В случае грубого нарушения сотрудники полиции имеют право привлекать граждан к административной ответственности, за которую предусмотрен штраф 500 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка погибла под колесами авто рядом с пешеходным переходомВ Крыму две машины с людьми слетели в кюветЧетыре человека погибли в страшном ДТП в Алуште
https://crimea.ria.ru/20230119/dtp-s-dvumya-sbitymi-detmi-v-kerchi--stalo-izvestno-o-sostoyanii-malchikov-1126473058.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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В Керчи мужчина попал под колеса иномарки
В Керчи водитель иномарки сбил мужчину: пострадавший в больнице
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Керчи сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом сообщили в МВД по Крыму.
Авария произошла рано утром в субботу на ул. Горького. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota в районе дома №3 сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.
В настоящее время все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
По статистике, на территории полуострова ПДД чаще остальных участников нарушают пешеходы.
В ГИБДД напоминают, что пешие участники дорожного движения должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе, надземным, подземным, а при их отсутствии – на перекрестках. В случае грубого нарушения сотрудники полиции имеют право привлекать граждан к административной ответственности, за которую предусмотрен штраф 500 рублей.
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