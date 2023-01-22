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В Симферополе мопед влетел в КамАЗ - РИА Новости Крым, 22.01.2023
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В Симферополе мопед влетел в КамАЗ
В Симферополе мопед влетел в КамАЗ - РИА Новости Крым, 22.01.2023
В Симферополе мопед влетел в КамАЗ
В Симферополе водитель мопеда пострадал при столкновении со стоящим КамАЗом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 22.01.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе водитель мопеда пострадал при столкновении со стоящим КамАЗом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Отмечается, что авария произошла вечером 21 января на улице Жигалиной.По факту аварии проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, рано утром в субботу в Керчи водитель автомобиля Toyota сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. Пешеход выжил и был доставлен в больницу с различными травмами.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с двумя сбитыми детьми в Керчи – стало известно о состоянии мальчиковЖенщина попала под колеса микроавтобуса на трассе Ялта – СевастопольВ Севастополе перед зданием полиции сбили пешехода
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крым, симферополь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, мвд по республике крым, новости крыма
В Симферополе мопед влетел в КамАЗ

МВД: в Симферополе водитель мопеда пострадал при столкновении со стоящим КамАЗом

09:11 22.01.2023 (обновлено: 09:12 22.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе водитель мопеда пострадал при столкновении со стоящим КамАЗом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Отмечается, что авария произошла вечером 21 января на улице Жигалиной.
"По предварительным данным, 21 января около 18:45 водитель мопеда наехал на стоящий автомобиль КамАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия мопедист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение", - уточнили в ведомстве.
По факту аварии проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, рано утром в субботу в Керчи водитель автомобиля Toyota сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. Пешеход выжил и был доставлен в больницу с различными травмами.
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