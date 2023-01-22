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В Симферополе мопед влетел в КамАЗ

В Симферополе мопед влетел в КамАЗ - РИА Новости Крым, 22.01.2023

В Симферополе мопед влетел в КамАЗ

В Симферополе водитель мопеда пострадал при столкновении со стоящим КамАЗом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-22T09:11

2023-01-22T09:11

2023-01-22T09:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе водитель мопеда пострадал при столкновении со стоящим КамАЗом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Отмечается, что авария произошла вечером 21 января на улице Жигалиной.По факту аварии проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, рано утром в субботу в Керчи водитель автомобиля Toyota сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. Пешеход выжил и был доставлен в больницу с различными травмами.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с двумя сбитыми детьми в Керчи – стало известно о состоянии мальчиковЖенщина попала под колеса микроавтобуса на трассе Ялта – СевастопольВ Севастополе перед зданием полиции сбили пешехода

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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