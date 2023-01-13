https://crimea.ria.ru/20230113/pyanogo-taksista-poymali-v-simferopolskom-rayone-1126380493.html

Пьяного таксиста поймали в Симферопольском районе

Пьяного таксиста поймали в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 13.01.2023

Пьяного таксиста поймали в Симферопольском районе

Инспекторы ДПС задержали в Симферопольском районе нетрезвого водителя такси. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T09:35

2023-01-13T09:35

2023-01-13T09:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Инспекторы ДПС задержали в Симферопольском районе нетрезвого водителя такси. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Автомобиль, двигающийся по "встречке" и виляющий по дороге, сотрудники полиции заметили во время патрулирования в поселке Гвардейское Симферопольского района. Машину остановили. За рулем оказался 31-летний мужчина, который заявил, что выполняет заказ и едет за клиентами. Однако его поведение вызвало подозрение у инспекторов.За невыполнение требований о прохождении медосвидетельствования в отношении мужчины составлен протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок до двух лет. Автомобиль изъят и помещен на площадку временного задержания.Читайте также на РИА Новости Крым:Полиция Крыма откроет "охоту" на пьяных водителейВ Ялте пьяная женщина угнала мопед и поехала кататься по городуПьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, новости, происшествия, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп