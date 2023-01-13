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Пьяного таксиста поймали в Симферопольском районе
Пьяного таксиста поймали в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Пьяного таксиста поймали в Симферопольском районе
Инспекторы ДПС задержали в Симферопольском районе нетрезвого водителя такси. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T09:35
2023-01-13T09:35
2023-01-13T09:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Инспекторы ДПС задержали в Симферопольском районе нетрезвого водителя такси. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Автомобиль, двигающийся по "встречке" и виляющий по дороге, сотрудники полиции заметили во время патрулирования в поселке Гвардейское Симферопольского района. Машину остановили. За рулем оказался 31-летний мужчина, который заявил, что выполняет заказ и едет за клиентами. Однако его поведение вызвало подозрение у инспекторов.За невыполнение требований о прохождении медосвидетельствования в отношении мужчины составлен протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок до двух лет. Автомобиль изъят и помещен на площадку временного задержания.Читайте также на РИА Новости Крым:Полиция Крыма откроет "охоту" на пьяных водителейВ Ялте пьяная женщина угнала мопед и поехала кататься по городуПьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Пьяного таксиста поймали в Симферопольском районе
В Крыму инспекторы ДПС задержали пьяного водителя такси
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Инспекторы ДПС задержали в Симферопольском районе нетрезвого водителя такси. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
Автомобиль, двигающийся по "встречке" и виляющий по дороге, сотрудники полиции заметили во время патрулирования в поселке Гвардейское Симферопольского района. Машину остановили. За рулем оказался 31-летний мужчина, который заявил, что выполняет заказ и едет за клиентами. Однако его поведение вызвало подозрение у инспекторов.
"Водителя отстранили от управления автомобилем и предложили пройти тест на алкоголь с помощью прибора на месте, но от процедуры мужчина отказался. Для проведения экспертизы на установление содержания алкоголя в организме таксиста доставили в медучреждение. Однако и там водитель продолжил вести себя вызывающе, грубил врачам и отказался от освидетельствования", - рассказали в МВД.
За невыполнение требований о прохождении медосвидетельствования в отношении мужчины составлен протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок до двух лет. Автомобиль изъят и помещен на площадку временного задержания.
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