Рейтинг@Mail.ru
Пьяного таксиста поймали в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230113/pyanogo-taksista-poymali-v-simferopolskom-rayone-1126380493.html
Пьяного таксиста поймали в Симферопольском районе
Пьяного таксиста поймали в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Пьяного таксиста поймали в Симферопольском районе
Инспекторы ДПС задержали в Симферопольском районе нетрезвого водителя такси. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T09:35
2023-01-13T09:35
крым
севастополь
новости
происшествия
новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0d/1122938302_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_54f3aac66cd73b00732069e655044bce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Инспекторы ДПС задержали в Симферопольском районе нетрезвого водителя такси. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Автомобиль, двигающийся по "встречке" и виляющий по дороге, сотрудники полиции заметили во время патрулирования в поселке Гвардейское Симферопольского района. Машину остановили. За рулем оказался 31-летний мужчина, который заявил, что выполняет заказ и едет за клиентами. Однако его поведение вызвало подозрение у инспекторов.За невыполнение требований о прохождении медосвидетельствования в отношении мужчины составлен протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок до двух лет. Автомобиль изъят и помещен на площадку временного задержания.Читайте также на РИА Новости Крым:Полиция Крыма откроет "охоту" на пьяных водителейВ Ялте пьяная женщина угнала мопед и поехала кататься по городуПьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0d/1122938302_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_929f6a928010c576872888aede07bd7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, новости, происшествия, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Пьяного таксиста поймали в Симферопольском районе

В Крыму инспекторы ДПС задержали пьяного водителя такси

09:35 13.01.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРейды ДПС по выявлению нетрезвых водителей. Архивное фото
Рейды ДПС по выявлению нетрезвых водителей. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Инспекторы ДПС задержали в Симферопольском районе нетрезвого водителя такси. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
Автомобиль, двигающийся по "встречке" и виляющий по дороге, сотрудники полиции заметили во время патрулирования в поселке Гвардейское Симферопольского района. Машину остановили. За рулем оказался 31-летний мужчина, который заявил, что выполняет заказ и едет за клиентами. Однако его поведение вызвало подозрение у инспекторов.
"Водителя отстранили от управления автомобилем и предложили пройти тест на алкоголь с помощью прибора на месте, но от процедуры мужчина отказался. Для проведения экспертизы на установление содержания алкоголя в организме таксиста доставили в медучреждение. Однако и там водитель продолжил вести себя вызывающе, грубил врачам и отказался от освидетельствования", - рассказали в МВД.
За невыполнение требований о прохождении медосвидетельствования в отношении мужчины составлен протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок до двух лет. Автомобиль изъят и помещен на площадку временного задержания.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Полиция Крыма откроет "охоту" на пьяных водителей
В Ялте пьяная женщина угнала мопед и поехала кататься по городу
Пьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско
 
КрымСевастопольНовостиПроисшествияНовости КрымаСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:36По почте из Индии: крымская таможня пресекла канал ввоза наркотиков
10:25Керченская переправа 13 января: как курсируют паромы и что с погодой
10:16Володин предложил лишать имущества оскорбляющих страну россиян
10:07Сколько заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
09:35Пьяного таксиста поймали в Симферопольском районе
08:55Вакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке
08:23Поколение защитников: кем вырастут наши дети – мнение
07:58Как поставка западных танков Киеву может повлиять на ход СВО – эксперт
07:28В Крыму назвали рецепт борьбы с артистами-русофобами
07:02Более 8 миллионов семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала
03:30Эхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияние
00:01Тепло продолжается: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 13 января
22:06Главные события и заявления дня: 12 января
21:29На сколько Крым изучен археологами и что останется потомкам – мнение
21:15Попова о новом штамме "Кракен": иммунной защиты может не хватить
21:02Главные новости Крыма: 12 января
20:49В Крыму посчитали собственные доходы бюджета и федеральную помощь
20:24Как живут в Крыму спасенные из Херсона еноты - видео
20:13Полиция Крыма откроет "охоту" на пьяных водителей
Лента новостейМолния