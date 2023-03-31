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В Керчи Daewoo Lanos влетел в остановку и загорелся – что с людьми

В Керчи Daewoo Lanos влетел в остановку и загорелся – что с людьми - РИА Новости Крым, 31.03.2023

В Керчи Daewoo Lanos влетел в остановку и загорелся – что с людьми

В Керчи Daewoo Lanos врезался в остановку и загорелся, в результате аварии пострадали два человека, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T12:41

2023-03-31T12:41

2023-03-31T12:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Керчи Daewoo Lanos врезался в остановку и загорелся, в результате аварии пострадали два человека, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным ведомства, авария произошла 31 марта в 02:20 в поселке Аджимушкай по улице Коммунаров. 23-летний водитель автомобиля двигался со стороны улицы Макарова в сторону улицы Художника Бута, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в остановочный комплекс, после чего машина загорелась.По факту ДТП проводится проверка. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе рейсовый автобус ушел в кювет с заснеженной дорогиПьяный наехал на пьяного: в Севастополе водителя осудят за ДТПСмертельное ДТП в Бахчисарайском районе: водителя деблокировали спасатели

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