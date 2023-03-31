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В Керчи Daewoo Lanos влетел в остановку и загорелся – что с людьми - РИА Новости Крым, 31.03.2023
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В Керчи Daewoo Lanos влетел в остановку и загорелся – что с людьми
В Керчи Daewoo Lanos влетел в остановку и загорелся – что с людьми - РИА Новости Крым, 31.03.2023
В Керчи Daewoo Lanos влетел в остановку и загорелся – что с людьми
В Керчи Daewoo Lanos врезался в остановку и загорелся, в результате аварии пострадали два человека, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T12:41
2023-03-31T12:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Керчи Daewoo Lanos врезался в остановку и загорелся, в результате аварии пострадали два человека, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным ведомства, авария произошла 31 марта в 02:20 в поселке Аджимушкай по улице Коммунаров. 23-летний водитель автомобиля двигался со стороны улицы Макарова в сторону улицы Художника Бута, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в остановочный комплекс, после чего машина загорелась.По факту ДТП проводится проверка. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе рейсовый автобус ушел в кювет с заснеженной дорогиПьяный наехал на пьяного: в Севастополе водителя осудят за ДТПСмертельное ДТП в Бахчисарайском районе: водителя деблокировали спасатели
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4.7
96
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В Керчи Daewoo Lanos влетел в остановку и загорелся – что с людьми

МВД: В Керчи два человека пострадали при столкновении машины с остановкой

12:41 31.03.2023
 
© МВД по Республике КрымВ Керчи Daewoo Lanos влетел в остановку и загорелся
В Керчи Daewoo Lanos влетел в остановку и загорелся
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Керчи Daewoo Lanos врезался в остановку и загорелся, в результате аварии пострадали два человека, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным ведомства, авария произошла 31 марта в 02:20 в поселке Аджимушкай по улице Коммунаров. 23-летний водитель автомобиля двигался со стороны улицы Макарова в сторону улицы Художника Бута, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в остановочный комплекс, после чего машина загорелась.
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"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир, 18-летняя девушка, получили телесные повреждения и были доставлены в ближайшее медицинское учреждение Керчи", - сообщили в полиции.
По факту ДТП проводится проверка. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.
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