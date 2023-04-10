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Массовое ДТП в Севастополе: две машины перевернулись, постарадал человек
Массовое ДТП в Севастополе: две машины перевернулись, постарадал человек - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Массовое ДТП в Севастополе: две машины перевернулись, постарадал человек
В Севастополе водитель кроссовера спровоцировал ДТП с двумя иномарками, в котором получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T21:44
2023-04-10T21:44
2023-04-10T21:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель кроссовера спровоцировал ДТП с двумя иномарками, в котором получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. Авария произошла в понедельник вчером на улице Колобова. Предварительно установлено, что водитель Volkswagen Touareg потерял контроль над транспортным средством, врезался во впереди идущий в попутном направлении Ford, и обе машины опрокинулись.Водитель, спровоцировавший аварию, получил травмы различной степени тяжести.Отмечается, что ни у кого из автовладельцев признаков опьянения не выявлено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они опрашивают участников ДТП и очевидцев, чтобы выяснить все причины произошедшего.Днем 10 апреля на трассе "Таврида" в Бахчисарайском районе автомобиль Mitsubishi Lancer слетел в кювет и опрокинулся. Два человека погибли. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водителя большегруза осудят за ДТП с полицейской машинойАвтобус с пассажирами попал в ДТП в Симферополе – двое в больницеДТП с двумя иномарками в Симферопольском районе – есть пострадавшие
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Массовое ДТП в Севастополе: две машины перевернулись, постарадал человек
В Севастополе при столкновении трех машин пострадал водитель кроссовера
21:44 10.04.2023 (обновлено: 21:58 10.04.2023)