https://crimea.ria.ru/20230410/massovoe-dtp-v-sevastopole-dve-mashiny-perevernulis-postaradal-chelovek-1128102439.html

Массовое ДТП в Севастополе: две машины перевернулись, постарадал человек

Массовое ДТП в Севастополе: две машины перевернулись, постарадал человек - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Массовое ДТП в Севастополе: две машины перевернулись, постарадал человек

В Севастополе водитель кроссовера спровоцировал ДТП с двумя иномарками, в котором получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T21:44

2023-04-10T21:44

2023-04-10T21:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель кроссовера спровоцировал ДТП с двумя иномарками, в котором получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. Авария произошла в понедельник вчером на улице Колобова. Предварительно установлено, что водитель Volkswagen Touareg потерял контроль над транспортным средством, врезался во впереди идущий в попутном направлении Ford, и обе машины опрокинулись.Водитель, спровоцировавший аварию, получил травмы различной степени тяжести.Отмечается, что ни у кого из автовладельцев признаков опьянения не выявлено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они опрашивают участников ДТП и очевидцев, чтобы выяснить все причины произошедшего.Днем 10 апреля на трассе "Таврида" в Бахчисарайском районе автомобиль Mitsubishi Lancer слетел в кювет и опрокинулся. Два человека погибли. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водителя большегруза осудят за ДТП с полицейской машинойАвтобус с пассажирами попал в ДТП в Симферополе – двое в больницеДТП с двумя иномарками в Симферопольском районе – есть пострадавшие

https://crimea.ria.ru/20230410/sletel-s-dorogi-i-perevernulsya--smertelnoe-dtp-na-trasse-tavrida-1128097768.html

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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