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В Севастополе водителя большегруза осудят за ДТП с полицейской машиной
В Севастополе водителя большегруза осудят за ДТП с полицейской машиной - РИА Новости Крым, 10.04.2023
В Севастополе водителя большегруза осудят за ДТП с полицейской машиной
Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело против водителя тягача, который врезался в автомобиль дорожно-патрульной службы. Он обвиняется в... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T15:24
2023-04-10T15:24
2023-04-10T16:39
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело против водителя тягача, который врезался в автомобиль дорожно-патрульной службы. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения и причинении тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Авария произошла в ноябре прошлого года на дороге Севастополь – Инкерман."По версии следствия, 15 ноября 2022 года около 18 часов 55 минут мужчина, управляя грузовым автомобилем марки DAF FT XF 105.410 с полуприцепом ехал с превышением скорости по дороге Севастополь – Инкерман в сторону Симферополя. Он совершил небезопасный и необоснованный маневр, изменил направление своего движения влево, пересек сплошную линию дорожной разметки и на встречной полосе столкнулся с автомобилем Skoda Octavia ДПС ГИБДД УМВД России по Севастополю", - напомнили детали инцидента в прокуратуре.В результате дорожно-транспортного происшествия 38-летнему водителю патрульного автомобиля нанесен тяжкий вред здоровью. Коллега потерпевшего – 22-летний сотрудник ГИБДД, который ехал на пассажирском сидении, – тяжелых травм не получил.Прокуратура направила уголовное дело в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до двух лет тюрьмы.Кроме того, в тот же день вечером с автомобилем ГИБДД, который вез пострадавшего 22-летнего сотрудника ДПС в больницу, столкнулась еще одна служебная машина полиции "УАЗ". В отношении водителя "УАЗа" составлен административный протокол об административном правонарушении.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус с пассажирами попал в ДТП в Симферополе – двое в больницеДТП с двумя иномарками в Симферопольском районе – есть пострадавшиеНа "Тавриде" под Севастополем машина улетела в кювет и загорелась
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В Севастополе водителя большегруза осудят за ДТП с полицейской машиной
В Севастополе водителя тягача осудят за ДТП с полицейской машиной с тяжкими последствиями
15:24 10.04.2023 (обновлено: 16:39 10.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело против водителя тягача, который врезался в автомобиль дорожно-патрульной службы. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения и причинении тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Авария
произошла в ноябре прошлого года на дороге Севастополь – Инкерман.
"По версии следствия, 15 ноября 2022 года около 18 часов 55 минут мужчина, управляя грузовым автомобилем марки DAF FT XF 105.410 с полуприцепом ехал с превышением скорости по дороге Севастополь – Инкерман в сторону Симферополя. Он совершил небезопасный и необоснованный маневр, изменил направление своего движения влево, пересек сплошную линию дорожной разметки и на встречной полосе столкнулся с автомобилем Skoda Octavia ДПС ГИБДД УМВД России по Севастополю", - напомнили детали инцидента в прокуратуре.
В результате дорожно-транспортного происшествия 38-летнему водителю патрульного автомобиля нанесен тяжкий вред здоровью. Коллега потерпевшего – 22-летний сотрудник ГИБДД, который ехал на пассажирском сидении, – тяжелых травм не получил.
Прокуратура направила уголовное дело в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до двух лет тюрьмы.
Кроме того, в тот же день вечером с автомобилем ГИБДД, который вез пострадавшего 22-летнего сотрудника ДПС в больницу, столкнулась еще одна служебная машина полиции "УАЗ". В отношении водителя "УАЗа" составлен административный протокол об административном правонарушении.
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