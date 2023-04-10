https://crimea.ria.ru/20230410/v-sevastopole-voditelya-bolshegruza-osudyat-za-dtp-s-politseyskoy-mashinoy-1128093540.html

В Севастополе водителя большегруза осудят за ДТП с полицейской машиной

В Севастополе водителя большегруза осудят за ДТП с полицейской машиной - РИА Новости Крым, 10.04.2023

В Севастополе водителя большегруза осудят за ДТП с полицейской машиной

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело против водителя тягача, который врезался в автомобиль дорожно-патрульной службы. Он обвиняется в... РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T15:24

2023-04-10T15:24

2023-04-10T16:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело против водителя тягача, который врезался в автомобиль дорожно-патрульной службы. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения и причинении тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Авария произошла в ноябре прошлого года на дороге Севастополь – Инкерман."По версии следствия, 15 ноября 2022 года около 18 часов 55 минут мужчина, управляя грузовым автомобилем марки DAF FT XF 105.410 с полуприцепом ехал с превышением скорости по дороге Севастополь – Инкерман в сторону Симферополя. Он совершил небезопасный и необоснованный маневр, изменил направление своего движения влево, пересек сплошную линию дорожной разметки и на встречной полосе столкнулся с автомобилем Skoda Octavia ДПС ГИБДД УМВД России по Севастополю", - напомнили детали инцидента в прокуратуре.В результате дорожно-транспортного происшествия 38-летнему водителю патрульного автомобиля нанесен тяжкий вред здоровью. Коллега потерпевшего – 22-летний сотрудник ГИБДД, который ехал на пассажирском сидении, – тяжелых травм не получил.Прокуратура направила уголовное дело в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до двух лет тюрьмы.Кроме того, в тот же день вечером с автомобилем ГИБДД, который вез пострадавшего 22-летнего сотрудника ДПС в больницу, столкнулась еще одна служебная машина полиции "УАЗ". В отношении водителя "УАЗа" составлен административный протокол об административном правонарушении.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус с пассажирами попал в ДТП в Симферополе – двое в больницеДТП с двумя иномарками в Симферопольском районе – есть пострадавшиеНа "Тавриде" под Севастополем машина улетела в кювет и загорелась

https://crimea.ria.ru/20230304/strashnoe-dtp-v-sochi-politseyskiy-pogib-v-lobovom-stolknovenii-s-gazelyu-1127344051.html

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