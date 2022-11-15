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В Севастополе машина ДПС дважды попала в ДТП: двое полицейских в больнице - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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В Севастополе машина ДПС дважды попала в ДТП: двое полицейских в больнице
В Севастополе машина ДПС дважды попала в ДТП: двое полицейских в больнице - РИА Новости Крым, 15.11.2022
В Севастополе машина ДПС дважды попала в ДТП: двое полицейских в больнице
Три человека, в том числе двое сотрудников полиции, пострадали в результате ДТП на автодороге Севастополь-Инкерман. Решается вопрос о возбуждении уголовного... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T23:23
2022-11-15T23:40
ситуация на дорогах крыма
севастополь
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе двое сотрудников полиции, пострадали в результате ДТП на автодороге Севастополь-Инкерман. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба Следкома России.По данным полиции Севастополя, авария произошла во вторник около 19 часов. По предварительным данным, водитель грузовика DAF выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с патрульной машиной. В результате ДТП пострадали два правоохранителя. Одного из них увезла бригада скорой помощи, второго к больнице оперативно планировал доставить другой экипаж ДПС, находившийся рядом с местом происшествия.В настоящее время оба пострадавших доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь.По факту ДТП руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело. Ход и результаты расследования находятся на контроле крымского главка СК.
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севастополь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, крымский следком
В Севастополе машина ДПС дважды попала в ДТП: двое полицейских в больнице

В Севастополе машина ДПС дважды за час попала в ДТП, пострадали двое полицейских

23:23 15.11.2022 (обновлено: 23:40 15.11.2022)
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюДТП с участием машины ДПС и МВД в Инкермане
ДТП с участием машины ДПС и МВД в Инкермане
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе двое сотрудников полиции, пострадали в результате ДТП на автодороге Севастополь-Инкерман. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба Следкома России.
По данным полиции Севастополя, авария произошла во вторник около 19 часов. По предварительным данным, водитель грузовика DAF выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с патрульной машиной. В результате ДТП пострадали два правоохранителя. Одного из них увезла бригада скорой помощи, второго к больнице оперативно планировал доставить другой экипаж ДПС, находившийся рядом с местом происшествия.
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюДТП с участием фуры и машины ДПС в Инкермане
ДТП с участием фуры и машины ДПС в Инкермане
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
ДТП с участием фуры и машины ДПС в Инкермане
"По пути следования в городскую больницу автомобиль ДПС, с включенным звуковым сигналом и маячками, двигался по встречной полосе движения со стороны улицы Ревякина в направлении спуска Котовского. Примерно в 19:50 его водитель допустил столкновение с автомобилем дежурной части УМВД, который двигался по своей полосе", - уточняется в сообщении.
В настоящее время оба пострадавших доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь.
По факту ДТП руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело. Ход и результаты расследования находятся на контроле крымского главка СК.
 
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