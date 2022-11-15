https://crimea.ria.ru/20221115/v-sevastopole-naryad-dps-dvazhdy-popal-v-avariyu-sledkom-nachal-proverku-1125389227.html

В Севастополе машина ДПС дважды попала в ДТП: двое полицейских в больнице

В Севастополе машина ДПС дважды попала в ДТП: двое полицейских в больнице - РИА Новости Крым, 15.11.2022

В Севастополе машина ДПС дважды попала в ДТП: двое полицейских в больнице

Три человека, в том числе двое сотрудников полиции, пострадали в результате ДТП на автодороге Севастополь-Инкерман. Решается вопрос о возбуждении уголовного... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T23:23

2022-11-15T23:23

2022-11-15T23:40

ситуация на дорогах крыма

севастополь

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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крымский следком

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе двое сотрудников полиции, пострадали в результате ДТП на автодороге Севастополь-Инкерман. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба Следкома России.По данным полиции Севастополя, авария произошла во вторник около 19 часов. По предварительным данным, водитель грузовика DAF выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с патрульной машиной. В результате ДТП пострадали два правоохранителя. Одного из них увезла бригада скорой помощи, второго к больнице оперативно планировал доставить другой экипаж ДПС, находившийся рядом с местом происшествия.В настоящее время оба пострадавших доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь.По факту ДТП руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело. Ход и результаты расследования находятся на контроле крымского главка СК.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, крымский следком