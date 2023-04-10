https://crimea.ria.ru/20230410/ne-propustil-avtobus-v-dtp-v-simferopole-postradali-dva-cheloveka-1128092114.html

Автобус с пассажирами попал в ДТП в Симферополе – двое в больнице

Автобус с пассажирами попал в ДТП в Симферополе – двое в больнице - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Автобус с пассажирами попал в ДТП в Симферополе – двое в больнице

Два человека пострадали в аварии с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Симферополе, прокуратура организовала проверку по факту происшествия... РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T14:29

2023-04-10T14:29

2023-04-10T14:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в аварии с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Симферополе, прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.ДТП произошло в понедельник на улице Данилова.Всего в маршрутном транспортном средстве находилось 15 человек.Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. В ходе организованных надзорных мероприятий они дадут оценку действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты проверки взяты прокуратурой на контроль.Ранее в Джанкойском районе Крыма произошло столкновение автомобиля "ГАЗель" и рейсового пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель "ГАЗели" допустил выезд на полосу встречного движения. В момент ДТП в автобусе находился водитель и один пассажир. У них диагностированы ушибы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с двумя иномарками в Симферопольском районе – есть пострадавшиеСмертельное ДТП в Бахчисарайском районе: водителя деблокировали спасателиАвтобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом – есть пострадавшие

https://crimea.ria.ru/20230404/v-strashnom-dtp-s-avtobusom-na-kubani-pogib-voditel-i-postradali-deti-1127962473.html

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