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Автобус с пассажирами попал в ДТП в Симферополе – двое в больнице - РИА Новости Крым, 10.04.2023
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Автобус с пассажирами попал в ДТП в Симферополе – двое в больнице
Автобус с пассажирами попал в ДТП в Симферополе – двое в больнице - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Автобус с пассажирами попал в ДТП в Симферополе – двое в больнице
Два человека пострадали в аварии с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Симферополе, прокуратура организовала проверку по факту происшествия... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T14:29
2023-04-10T14:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в аварии с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Симферополе, прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.ДТП произошло в понедельник на улице Данилова.Всего в маршрутном транспортном средстве находилось 15 человек.Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. В ходе организованных надзорных мероприятий они дадут оценку действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты проверки взяты прокуратурой на контроль.Ранее в Джанкойском районе Крыма произошло столкновение автомобиля "ГАЗель" и рейсового пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель "ГАЗели" допустил выезд на полосу встречного движения. В момент ДТП в автобусе находился водитель и один пассажир. У них диагностированы ушибы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с двумя иномарками в Симферопольском районе – есть пострадавшиеСмертельное ДТП в Бахчисарайском районе: водителя деблокировали спасателиАвтобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом – есть пострадавшие
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Автобус с пассажирами попал в ДТП в Симферополе – двое в больнице

Прокуратура Крыма: в ДТП с автобусом в Симферополе пострадали два человека

14:29 10.04.2023 (обновлено: 14:33 10.04.2023)
 
© МВД по Республике КрымВ Симферополе Daewoo Lanos столкнулся с пассажирским автобусом
В Симферополе Daewoo Lanos столкнулся с пассажирским автобусом
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в аварии с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Симферополе, прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
ДТП произошло в понедельник на улице Данилова.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Lanos при осуществлении поворота не предоставил преимущества автобусу, следовавшему по городскому маршруту №10, и совершил столкновение с ним. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.

Всего в маршрутном транспортном средстве находилось 15 человек.
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Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. В ходе организованных надзорных мероприятий они дадут оценку действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты проверки взяты прокуратурой на контроль.
Ранее в Джанкойском районе Крыма произошло столкновение автомобиля "ГАЗель" и рейсового пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель "ГАЗели" допустил выезд на полосу встречного движения. В момент ДТП в автобусе находился водитель и один пассажир. У них диагностированы ушибы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
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