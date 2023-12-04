https://crimea.ria.ru/20231204/krymchanin-pod-narkotikami-ugnal-avto-i-chut-ne-sbil-detey-na-ostanovke--1133288633.html

Крымчанин под наркотиками угнал авто и чуть не сбил детей на остановке

Крымчанин под наркотиками угнал авто и чуть не сбил детей на остановке - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Крымчанин под наркотиками угнал авто и чуть не сбил детей на остановке

В Симферополе мужчина в состоянии наркотического опьянения угнал автомобиль и едва не сбил людей на остановке общественного транспорта, пытаясь уйти от... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T11:21

2023-12-04T11:21

2023-12-04T12:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе мужчина в состоянии наркотического опьянения угнал автомобиль и едва не сбил людей на остановке общественного транспорта, пытаясь уйти от полицейской погони. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился крымчанин с заявлением об угоне автомобиля. По его словам, он вышел ненадолго из машины, оставив ключи в замке зажигания, и обернувшись, увидел, как неизвестный уезжает на его авто.Сотрудники патрульно-постовой службы полиции и ГИБДД быстро обнаружили угнанную машину на одной из улиц Симферополя. На неоднократные требования сотрудников полиции остановиться водитель не реагировал. Правоохранителям удалось заблокировать авто.Чтобы остановить машину, один из сотрудников разбил стекло и порезал руку. Тем не менее, подозреваемого задержали – им оказался 37-летний местный житель. Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии наркотического опьянения.В отношении злоумышленника возбуждены уголовное дела, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.Ранее в Керчи полицейские в ходе погони со стрельбой поймали 17-летнего подростка без прав, который устроил гонки с полицией в Керчи на машине матери.

https://crimea.ria.ru/20231114/likhaya-pogonya-so-strelboy-v-rostovskoy-oblasti-poymali-ugonschika-iz-kryma-1132786557.html

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