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Крымчанин под наркотиками угнал авто и чуть не сбил детей на остановке - РИА Новости Крым, 04.12.2023
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Крымчанин под наркотиками угнал авто и чуть не сбил детей на остановке
Крымчанин под наркотиками угнал авто и чуть не сбил детей на остановке - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Крымчанин под наркотиками угнал авто и чуть не сбил детей на остановке
В Симферополе мужчина в состоянии наркотического опьянения угнал автомобиль и едва не сбил людей на остановке общественного транспорта, пытаясь уйти от... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T11:21
2023-12-04T12:17
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе мужчина в состоянии наркотического опьянения угнал автомобиль и едва не сбил людей на остановке общественного транспорта, пытаясь уйти от полицейской погони. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился крымчанин с заявлением об угоне автомобиля. По его словам, он вышел ненадолго из машины, оставив ключи в замке зажигания, и обернувшись, увидел, как неизвестный уезжает на его авто.Сотрудники патрульно-постовой службы полиции и ГИБДД быстро обнаружили угнанную машину на одной из улиц Симферополя. На неоднократные требования сотрудников полиции остановиться водитель не реагировал. Правоохранителям удалось заблокировать авто.Чтобы остановить машину, один из сотрудников разбил стекло и порезал руку. Тем не менее, подозреваемого задержали – им оказался 37-летний местный житель. Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии наркотического опьянения.В отношении злоумышленника возбуждены уголовное дела, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.Ранее в Керчи полицейские в ходе погони со стрельбой поймали 17-летнего подростка без прав, который устроил гонки с полицией в Керчи на машине матери.
https://crimea.ria.ru/20231114/likhaya-pogonya-so-strelboy-v-rostovskoy-oblasti-poymali-ugonschika-iz-kryma-1132786557.html
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происшествия, симферополь, новости крыма, крым, закон и право, мвд по республике крым
Крымчанин под наркотиками угнал авто и чуть не сбил детей на остановке

Житель Крыма под наркотиками на угнанной машине убегал от полиции и едва не сбил детей

11:21 04.12.2023 (обновлено: 12:17 04.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль спецслужб
Автомобиль спецслужб - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе мужчина в состоянии наркотического опьянения угнал автомобиль и едва не сбил людей на остановке общественного транспорта, пытаясь уйти от полицейской погони. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился крымчанин с заявлением об угоне автомобиля. По его словам, он вышел ненадолго из машины, оставив ключи в замке зажигания, и обернувшись, увидел, как неизвестный уезжает на его авто.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции и ГИБДД быстро обнаружили угнанную машину на одной из улиц Симферополя. На неоднократные требования сотрудников полиции остановиться водитель не реагировал. Правоохранителям удалось заблокировать авто.
"Когда полицейские приблизились к автомобилю, водитель, заблокировав двери, включил заднюю передачу и попытался скрыться. Он начал движение в сторону остановки общественного транспорта, где в этот момент находились люди, в том числе дети, возвращавшиеся из школы", - говорится в сообщении.
Чтобы остановить машину, один из сотрудников разбил стекло и порезал руку. Тем не менее, подозреваемого задержали – им оказался 37-летний местный житель. Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии наркотического опьянения.
В отношении злоумышленника возбуждены уголовное дела, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее в Керчи полицейские в ходе погони со стрельбой поймали 17-летнего подростка без прав, который устроил гонки с полицией в Керчи на машине матери.
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