https://crimea.ria.ru/20240724/v-sk-predlozhili-vvesti-vesomyy-nalog-za-ispolzovanie-truda-migrantov-1139107177.html

В СК предложили ввести "весомый налог" за использование труда мигрантов

В СК предложили ввести "весомый налог" за использование труда мигрантов - РИА Новости Крым, 24.07.2024

В СК предложили ввести "весомый налог" за использование труда мигрантов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил предусмотреть налог для бизнеса за использование труда мигрантов, чтобы мотивировать... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T20:16

2024-07-24T20:16

2024-07-24T20:16

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

мигранты

трудовые мигранты

россия

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил предусмотреть налог для бизнеса за использование труда мигрантов, чтобы мотивировать работодателей нанимать россиян. Об этом сообщает Telegram-канал СК РФ.Бастрыкин также предлагает сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов россиянами, "обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий".Кроме того, по его мнению, следует возложить на работодателей обязанность по обеспечению трудовых мигрантов жильем, компенсации транспортных расходов, в том числе возложение обязанности о создании финансового депозита на случай выдворения, предусмотреть персональную ответственность работодателя за соблюдением иностранными гражданами требований миграционного законодательства.Также глава СК РФ предлагает создать цифровой профиль иностранца в формате QR-кода, в котором будут содержаться необходимые сведения о нем и наладить постановку на воинский учет.Кроме того, предлагается установить норму площади жилого помещения из расчета на одного человека, при соблюдении которых допускается регистрация в жилом помещении, чтобы пресечь организацию массовой регистрации мигрантов в "резиновых квартирах".Всего в списке предложений Следственного комитета по совершенствованию миграционного законодательства 14 пунктов. В их числе также предложение установить реальное количество мигрантов в стране, обеспечение несения воинской обязанности, и направление их в приоритетном порядке для участия в специальной военной операции для расширения базы комплектования войск контрактниками.Ранее Бастрыкин поручил подготовить информацию главам регионов о криминогенной ситуации в миграционной сфере и внести предложения о целесообразности введения ограничений в области трудовой занятости приезжих.По данным СК РФ, количество преступлений, совершенных в России иностранцами-нелегалами, выросло в три раза в 2023 году. При этом на 11% увеличилось число тяжких деяний, совершенных приезжими.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму возбуждено 25 уголовных дел в отношении мигрантовВ ГД определили режим высылки иностранцев – как он будет действоватьВ России ужесточат ответственность за незаконные услуги мигрантам

https://crimea.ria.ru/20240709/20-novykh-prichin-dlya-vydvoreniya-migrantov-podgotovlen-proekt-zakona-1138699738.html

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александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), мигранты, трудовые мигранты, россия, новости, общество