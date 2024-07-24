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В СК предложили ввести "весомый налог" за использование труда мигрантов
В СК предложили ввести "весомый налог" за использование труда мигрантов - РИА Новости Крым, 24.07.2024
В СК предложили ввести "весомый налог" за использование труда мигрантов
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил предусмотреть налог для бизнеса за использование труда мигрантов, чтобы мотивировать... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T20:16
2024-07-24T20:16
2024-07-24T20:16
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
мигранты
трудовые мигранты
россия
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил предусмотреть налог для бизнеса за использование труда мигрантов, чтобы мотивировать работодателей нанимать россиян. Об этом сообщает Telegram-канал СК РФ.Бастрыкин также предлагает сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов россиянами, "обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий".Кроме того, по его мнению, следует возложить на работодателей обязанность по обеспечению трудовых мигрантов жильем, компенсации транспортных расходов, в том числе возложение обязанности о создании финансового депозита на случай выдворения, предусмотреть персональную ответственность работодателя за соблюдением иностранными гражданами требований миграционного законодательства.Также глава СК РФ предлагает создать цифровой профиль иностранца в формате QR-кода, в котором будут содержаться необходимые сведения о нем и наладить постановку на воинский учет.Кроме того, предлагается установить норму площади жилого помещения из расчета на одного человека, при соблюдении которых допускается регистрация в жилом помещении, чтобы пресечь организацию массовой регистрации мигрантов в "резиновых квартирах".Всего в списке предложений Следственного комитета по совершенствованию миграционного законодательства 14 пунктов. В их числе также предложение установить реальное количество мигрантов в стране, обеспечение несения воинской обязанности, и направление их в приоритетном порядке для участия в специальной военной операции для расширения базы комплектования войск контрактниками.Ранее Бастрыкин поручил подготовить информацию главам регионов о криминогенной ситуации в миграционной сфере и внести предложения о целесообразности введения ограничений в области трудовой занятости приезжих.По данным СК РФ, количество преступлений, совершенных в России иностранцами-нелегалами, выросло в три раза в 2023 году. При этом на 11% увеличилось число тяжких деяний, совершенных приезжими.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму возбуждено 25 уголовных дел в отношении мигрантовВ ГД определили режим высылки иностранцев – как он будет действоватьВ России ужесточат ответственность за незаконные услуги мигрантам
https://crimea.ria.ru/20240709/20-novykh-prichin-dlya-vydvoreniya-migrantov-podgotovlen-proekt-zakona-1138699738.html
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александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), мигранты, трудовые мигранты, россия, новости, общество
В СК предложили ввести "весомый налог" за использование труда мигрантов
Бастрыкин предложил ввести "весомый налог" для бизнеса за использование труда мигрантов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил предусмотреть налог для бизнеса за использование труда мигрантов, чтобы мотивировать работодателей нанимать россиян. Об этом сообщает Telegram-канал СК РФ.
"Экономически мотивировать предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотреть весомый налог на использование рабочей силы иностранных граждан", - говорится в сообщении.
Бастрыкин также предлагает сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов россиянами, "обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий".
Кроме того, по его мнению, следует возложить на работодателей обязанность по обеспечению трудовых мигрантов жильем, компенсации транспортных расходов, в том числе возложение обязанности о создании финансового депозита на случай выдворения, предусмотреть персональную ответственность работодателя за соблюдением иностранными гражданами требований миграционного законодательства.
Также глава СК РФ предлагает создать цифровой профиль иностранца в формате QR-кода, в котором будут содержаться необходимые сведения о нем и наладить постановку на воинский учет.
"Синхронизировать процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации с одновременной постановкой на воинский учет", - отмечает Бастрыкин.
Кроме того, предлагается установить норму площади жилого помещения из расчета на одного человека, при соблюдении которых допускается регистрация в жилом помещении, чтобы пресечь организацию массовой регистрации мигрантов в "резиновых квартирах".
Всего в списке предложений Следственного комитета по совершенствованию миграционного законодательства 14 пунктов. В их числе также предложение установить реальное количество мигрантов в стране, обеспечение несения воинской обязанности, и направление их в приоритетном порядке для участия в специальной военной операции для расширения базы комплектования войск контрактниками.
Ранее Бастрыкин поручил подготовить информацию главам регионов о криминогенной ситуации в миграционной сфере и внести предложения о целесообразности введения ограничений в области трудовой занятости приезжих.
По данным СК РФ, количество преступлений, совершенных в России иностранцами-нелегалами, выросло в три раза в 2023 году
. При этом на 11% увеличилось число тяжких деяний, совершенных приезжими.
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