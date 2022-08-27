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Беженцы из Донбасса и Украины получат ежемесячные выплаты - Путин - РИА Новости Крым, 27.08.2022
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Беженцы из Донбасса и Украины получат ежемесячные выплаты - Путин
Беженцы из Донбасса и Украины получат ежемесячные выплаты - Путин - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Беженцы из Донбасса и Украины получат ежемесячные выплаты - Путин
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому беженцы из ДНР, ЛНР и Украины получат ежемесячные выплаты. Официальный документ опубликован на... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T15:38
2022-08-27T15:58
владимир путин (политик)
соцзащита
украина
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому беженцы из ДНР, ЛНР и Украины получат ежемесячные выплаты. Официальный документ опубликован на интернет-портале правовой информации.Инвалидам полагается ежемесячная социальная выплата в размере 10 тыс рублей. Инвалиды I группы, дети -инвалиды и люди старше 80 лет дополнительно будут получать по 3 тыс. рублей.Путин поручил выплатить деньги школьникам в ЛДНР и освобожденных регионах &gt;&gt;Ветеранам Великой Отечественной войны ежемесячно будет выплачиваться по 5 тыс. рублей.Кроме того, на единовременную выплату в 10 тыс. руб. могут рассчитывать беременные. 20 тыс. выплатят при рождении ребенка. Ежемесячная выплата на каждого ребенка составит 4 тыс. рублей, а если ребенок под опекой - 15 тыс. рублей.Ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка составит 10 тыс. рублей. Выплаты будут производиться до 31 декабря 2022 года властями регионов.
https://crimea.ria.ru/20220812/putin-podpisal-novyy-ukaz-po-okhrane-granits-s-lnr-dnr-i-ukrainoy-1124149923.html
украина
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владимир путин (политик), соцзащита, украина, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), российская федерация (россия, рф)
Беженцы из Донбасса и Украины получат ежемесячные выплаты - Путин

Путин подписал указ о ежемесячных выплатах вынуждено покинувшим Донбасс и Украину

15:38 27.08.2022 (обновлено: 15:58 27.08.2022)
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкВ Херсоне открылся офис пенсионного фонда
В Херсоне открылся офис пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости . Иван Родионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому беженцы из ДНР, ЛНР и Украины получат ежемесячные выплаты. Официальный документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Речь в документе идет о приехавших в Россию после 18 февраля. Согласно указу президента, беженцам из ДНР, ЛНР и Украины назначена ежемесячная пенсия в размере 10 тыс. рублей.
Инвалидам полагается ежемесячная социальная выплата в размере 10 тыс рублей. Инвалиды I группы, дети -инвалиды и люди старше 80 лет дополнительно будут получать по 3 тыс. рублей.
Путин поручил выплатить деньги школьникам в ЛДНР и освобожденных регионах >>
Ветеранам Великой Отечественной войны ежемесячно будет выплачиваться по 5 тыс. рублей.
Кроме того, на единовременную выплату в 10 тыс. руб. могут рассчитывать беременные. 20 тыс. выплатят при рождении ребенка. Ежемесячная выплата на каждого ребенка составит 4 тыс. рублей, а если ребенок под опекой - 15 тыс. рублей.
Ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка составит 10 тыс. рублей.
Выплаты будут производиться до 31 декабря 2022 года властями регионов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 16:21
Путин подписал новый указ по охране границ с ЛНР, ДНР и Украиной
 
Владимир Путин (политик)СоцзащитаУкраинаДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Российская Федерация (Россия, РФ)
 
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