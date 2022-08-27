https://crimea.ria.ru/20220827/vynuzhdenno-pokinuvshie-donbass-i-ukrainu-grazhdane-poluchat-vyplaty---putin-1124316692.html

Беженцы из Донбасса и Украины получат ежемесячные выплаты - Путин

Беженцы из Донбасса и Украины получат ежемесячные выплаты - Путин - РИА Новости Крым, 27.08.2022

Беженцы из Донбасса и Украины получат ежемесячные выплаты - Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому беженцы из ДНР, ЛНР и Украины получат ежемесячные выплаты. Официальный документ опубликован на... РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-27T15:38

2022-08-27T15:38

2022-08-27T15:58

владимир путин (политик)

соцзащита

украина

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/04/1124062171_0:26:3064:1750_1920x0_80_0_0_e2346b860d78dbfcf94bfce9ca0df70a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому беженцы из ДНР, ЛНР и Украины получат ежемесячные выплаты. Официальный документ опубликован на интернет-портале правовой информации.Инвалидам полагается ежемесячная социальная выплата в размере 10 тыс рублей. Инвалиды I группы, дети -инвалиды и люди старше 80 лет дополнительно будут получать по 3 тыс. рублей.Путин поручил выплатить деньги школьникам в ЛДНР и освобожденных регионах >>Ветеранам Великой Отечественной войны ежемесячно будет выплачиваться по 5 тыс. рублей.Кроме того, на единовременную выплату в 10 тыс. руб. могут рассчитывать беременные. 20 тыс. выплатят при рождении ребенка. Ежемесячная выплата на каждого ребенка составит 4 тыс. рублей, а если ребенок под опекой - 15 тыс. рублей.Ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка составит 10 тыс. рублей. Выплаты будут производиться до 31 декабря 2022 года властями регионов.

https://crimea.ria.ru/20220812/putin-podpisal-novyy-ukaz-po-okhrane-granits-s-lnr-dnr-i-ukrainoy-1124149923.html

украина

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), соцзащита, украина, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), российская федерация (россия, рф)