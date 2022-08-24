https://crimea.ria.ru/20220824/putin-poruchil-vyplatit-dengi-shkolnikam-v-ldnr-i-osvobozhdennykh-regionakh-1124278912.html

Путин поручил выплатить деньги школьникам в ЛДНР и освобожденных регионах

Путин поручил выплатить деньги школьникам в ЛДНР и освобожденных регионах - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Путин поручил выплатить деньги школьникам в ЛДНР и освобожденных регионах

Президент России Владимир Путин поручил провести единовременные выплаты к началу учебного года на школьников в возрасте от 6 до 18 лет. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T16:13

2022-08-24T16:13

2022-08-24T16:19

новая жизнь на освобожденных территориях

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

владимир путин (политик)

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122623143_0:116:3148:1887_1920x0_80_0_0_2337f2e96dbe0843235373ea59749e7a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил провести единовременные выплаты к началу учебного года на школьников в возрасте от 6 до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Как сообщалось, в августе 2021 года правительство РФ в соответствии с указом президента выплачивало россиянам единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста.

https://crimea.ria.ru/20220802/vyplata-veteranam-voyny-v-khersonskoy-oblasti-kak-poluchit-1124031946.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), владимир путин (политик), запорожская область