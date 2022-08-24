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Путин поручил выплатить деньги школьникам в ЛДНР и освобожденных регионах - РИА Новости Крым, 24.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Путин поручил выплатить деньги школьникам в ЛДНР и освобожденных регионах
Путин поручил выплатить деньги школьникам в ЛДНР и освобожденных регионах - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Путин поручил выплатить деньги школьникам в ЛДНР и освобожденных регионах
Президент России Владимир Путин поручил провести единовременные выплаты к началу учебного года на школьников в возрасте от 6 до 18 лет. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T16:13
2022-08-24T16:19
новая жизнь на освобожденных территориях
донецкая народная республика (днр)
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владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил провести единовременные выплаты к началу учебного года на школьников в возрасте от 6 до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Как сообщалось, в августе 2021 года правительство РФ в соответствии с указом президента выплачивало россиянам единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста.
https://crimea.ria.ru/20220802/vyplata-veteranam-voyny-v-khersonskoy-oblasti-kak-poluchit-1124031946.html
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донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), владимир путин (политик), запорожская область

Путин поручил выплатить деньги школьникам в ЛДНР и освобожденных регионах

16:13 24.08.2022 (обновлено: 16:19 24.08.2022)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил провести единовременные выплаты к началу учебного года на школьников в возрасте от 6 до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Владимир Путин поручил обеспечить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, в случае если такие дети приступили к обучению в школах, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в августе 2021 года правительство РФ в соответствии с указом президента выплачивало россиянам единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста.
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