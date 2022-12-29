https://crimea.ria.ru/20221229/kak-izmenyatsya-sotsvyplaty-v-2023-godu-1126199912.html

Как изменятся соцвыплаты в 2023 году

Как изменятся соцвыплаты в 2023 году - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Как изменятся соцвыплаты в 2023 году

Большинство социальных выплат в России увеличится уже с 1 января 2023 года. С этого же дня заработает и новое универсальное пособие, но часть мер поддержки... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T19:14

2022-12-29T19:14

2022-12-29T19:14

пособия и выплаты

соцзащита

общество

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Большинство социальных выплат в России увеличится уже с 1 января 2023 года. С этого же дня заработает и новое универсальное пособие, но часть мер поддержки населения начнет действовать позже.С 1 января 2023 года:Размер страховых пенсий для 30,3 млн неработающих пенсионеров увеличится на 4,8%, средний размер пенсии составит 21 тыс. 864 рубля."Также с начала 2023 года вводится универсальное пособие для семей с детьми до 17 лет, чей уровень дохода ниже одного прожиточного минимума на члена семьи, а также нуждающихся беременных женщин, вставших на учет в женской консультации на ранних сроках в размере 50%, 75% и 100% прожиточного минимума", – цитирует агентство "Прайм" доцента кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольгу Лебединскую.Для оценки нуждаемости при назначении пособия учтут доходы: от трудовой деятельности, в том числе авторские гонорары; от предпринимательства и самозанятости; пенсии; стипендии; меры соцподдержки; алименты; доходы от банковских вкладов; доходы от выигрышей; доходы от продажи и сдачи в аренду имущества; доходы, полученные за рубежом. Тем, кто не работает без уважительных причин, в получении пособия откажут.С 1 января смогут получать больничные, декретные, детские пособия и выплаты на погребение сотрудники, работающие по договорам гражданско-правового характера, кроме самозанятых и индивидуальных предпринимателей.С 1 февраля 2023 года:– размер материнского капитала составит 524,5 тыс. рублей при рождении первого ребенка, 693,1 тыс. рублей при рождении второго ребенка. Если семья ранее оформляла сертификат, то размер выплаты составит 168,6 тыс. рублей;– возрастет до 23 тыс.011 рублей единовременная выплата при рождении ребенка. Сумма не зависит от трудоустроенности и места работы родителей. Выплата зависит только от даты рождения ребенка и предоставляется в период не позднее 6 месяцев с момента рождения малыша;– размер минимального ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет возрастет до 8 тыс. 630 рублей. Максимальная выплата теперь будет равна 33 тыс. 281 рублей;– изменятся пособия для женщин в декретном отпуске: по больничному листу продолжительностью 140 дней максимальные выплаты увеличатся до 383 тыс. 179 рублей. Минимальное пособие при отпуске 70 дней составит 74 тыс. 757 рублей за 140 дней.Минимальный среднедневной заработок для оплаты больничных также изменится: 580 рублей в феврале, 541,4 рублей в месяцах с 30 днями и 523,9 рублей — в месяцах с продолжительностью 31 день.С 1 апреля 2023 года увеличится размер социальных и государственных пенсий на 3,3%.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Когда соцработник может отказать в помощи - новый законКак влияют банковские вклады на размер соцвыплат — разъяснение экспертаНа соцвыплаты беженцам из Донбасса и Украины выделят 10,5 млрд рублей

https://crimea.ria.ru/20221229/putin-podpisal-ukaz-o-vyplatakh-komandirovannym-v-novye-regiony-rf-1126198446.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пособия и выплаты, соцзащита, общество, новости, россия