https://crimea.ria.ru/20221107/kak-vliyayut-bankovskie-vklady-na-razmer-sotsvyplat--razyasnenie-eksperta-1125254467.html
Как влияют банковские вклады на размер соцвыплат — разъяснение эксперта
Как влияют банковские вклады на размер соцвыплат — разъяснение эксперта - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Как влияют банковские вклады на размер соцвыплат — разъяснение эксперта
На большинство социальных выплат не влияет наличие у россиян собственных вкладов в банках, но их могут учитывать при назначении мер поддержки для людей с... РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-07T07:34
2022-11-07T07:34
2022-11-06T17:45
соцзащита
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. На большинство социальных выплат не влияет наличие у россиян собственных вкладов в банках, но их могут учитывать при назначении мер поддержки для людей с низкими доходами. Об этом сообщила доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец, пишет "Прайм".Большинство пособий, по словам эксперта, связаны с различными жизненными ситуациями и на них опираются при назначении выплат. Одни из таких ситуаций это рождение ребенка, потеря работы, болезнь, инвалидность, пенсионный возраст и т.д. При этом, доход от банковских вкладов влияет только на одну категорию выплат – на детей, которые назначаются семьям, как малообеспеченным. Поэтому при оценке нуждаемости малообеспеченной семьи вклад в банке будет учитываться перед назначением суммы социальной выплаты.Речь идет в том числе о выплатах малообеспеченным семьям с детьми от трех до восьми лет и от восьми до семнадцати лет. Она напомнила, что такая адресная помощь семьям в связи с низким доходом была введена сравнительно недавно."Первые пособия, адресованные именно семьям с низкими доходами, появились в 2020 году. То есть, такой вид помощи – в связи с низким доходом – сравнительно новый для нас. Раньше семья могла получить помощь, если что-то произошло – родитель потерял работу, кто-то из членов семьи получил инвалидность. Но ведь бывают ситуации, когда семья не справляется с тем, чтобы обеспечить себя на необходимом уровне, даже если родители работают – как раз для таких случаев и нужны эти адресные пособия семьям с низким доходом", — добавила эксперт.
https://crimea.ria.ru/20221025/kak-khersontsam-v-krymu-oformit-zhilischnyy-sertifikat-i-vyplatu-v-100-tysyach-1125061702.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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соцзащита, общество
Как влияют банковские вклады на размер соцвыплат — разъяснение эксперта
Эксперт рассказала, как банковские вклады влияют на назначение социальных выплат
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. На большинство социальных выплат не влияет наличие у россиян собственных вкладов в банках, но их могут учитывать при назначении мер поддержки для людей с низкими доходами. Об этом сообщила доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец, пишет "Прайм".
Большинство пособий, по словам эксперта, связаны с различными жизненными ситуациями и на них опираются при назначении выплат. Одни из таких ситуаций это рождение ребенка, потеря работы, болезнь, инвалидность, пенсионный возраст и т.д. При этом, доход от банковских вкладов влияет только на одну категорию выплат – на детей, которые назначаются семьям, как малообеспеченным. Поэтому при оценке нуждаемости малообеспеченной семьи вклад в банке будет учитываться перед назначением суммы социальной выплаты.
"Если семья обращается за помощью в связи с низкими доходами, то для назначения такой помощи оцениваются доходы и имущество семьи, в том числе — доходы от вкладов", — подчеркнула эксперт.
Речь идет в том числе о выплатах малообеспеченным семьям с детьми от трех до восьми лет и от восьми до семнадцати лет. Она напомнила, что такая адресная помощь семьям в связи с низким доходом была введена сравнительно недавно.
"Первые пособия, адресованные именно семьям с низкими доходами, появились в 2020 году. То есть, такой вид помощи – в связи с низким доходом – сравнительно новый для нас. Раньше семья могла получить помощь, если что-то произошло – родитель потерял работу, кто-то из членов семьи получил инвалидность. Но ведь бывают ситуации, когда семья не справляется с тем, чтобы обеспечить себя на необходимом уровне, даже если родители работают – как раз для таких случаев и нужны эти адресные пособия семьям с низким доходом", — добавила эксперт.