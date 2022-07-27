В Крыму рассказали, что будет с автобусным сообщением в Херсон
Автобусы из Крыма в Херсон пустят по новому маршруту и усилят охрану – власти
12:41 27.07.2022 (обновлено: 12:47 27.07.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрибытие рейсового автобуса из Херсона на автостанцию в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Автобусы из Крыма в Херсон продолжат курсировать в прежнем режиме, изменится только маршрут следования и усилится охрана. Об этом РИА Новости Крым рассказал врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
В среду замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что движение по Антоновскому мосту в Херсоне перекрыто после атаки украинских войск. По его словам, транспорт будет следовать с помощью паромов и понтонных мостов.
"Пока (расписание автобусного сообщения с Херсоном — ред.) меняться не будет. Будем усиливать охрану. Схема (проезда — ред.) немножко изменится, и мы будем усиливать безопасность", — рассказал Лукашенко, отвечая на вопрос будет ли меняться расписание автобусов из Крыма в Херсон.
При этом пресс-секретарь Херсонской военно-гражданской администрации Сергей Мороз рассказал РИА Новости Крым, что сейчас весь транспорт временно будет перенаправлен в объезд поврежденного моста.
"Пока сообщение приостановлено на мосту. И пока у нас движение перекрыто, сейчас машины будут двигаться через Новую Каховку. Весь транспорт пойдет туда", — уточнил Мороз.
Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.