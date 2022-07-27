https://crimea.ria.ru/20220727/v-krymu-rasskazali-chto-budet-s-avtobusnym-soobscheniem-v-kherson-1123971213.html

В Крыму рассказали, что будет с автобусным сообщением в Херсон

В Крыму рассказали, что будет с автобусным сообщением в Херсон - РИА Новости Крым, 27.07.2022

В Крыму рассказали, что будет с автобусным сообщением в Херсон

Автобусы из Крыма в Херсон продолжат курсировать в прежнем режиме, изменится только маршрут следования и усилится охрана. Об этом РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T12:41

2022-07-27T12:41

2022-07-27T12:47

херсонская область

крым

транспорт

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Автобусы из Крыма в Херсон продолжат курсировать в прежнем режиме, изменится только маршрут следования и усилится охрана. Об этом РИА Новости Крым рассказал врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.В среду замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что движение по Антоновскому мосту в Херсоне перекрыто после атаки украинских войск. По его словам, транспорт будет следовать с помощью паромов и понтонных мостов.При этом пресс-секретарь Херсонской военно-гражданской администрации Сергей Мороз рассказал РИА Новости Крым, что сейчас весь транспорт временно будет перенаправлен в объезд поврежденного моста.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://crimea.ria.ru/20220701/puteshestvie-tuda-i-obratno-simferopol-kherson-1123720127.html

https://crimea.ria.ru/20220727/zachem-vsu-bombit-mosty-v-khersone-1123971030.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, крым, транспорт, общество