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В Крыму рассказали, что будет с автобусным сообщением в Херсон - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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В Крыму рассказали, что будет с автобусным сообщением в Херсон
В Крыму рассказали, что будет с автобусным сообщением в Херсон - РИА Новости Крым, 27.07.2022
В Крыму рассказали, что будет с автобусным сообщением в Херсон
Автобусы из Крыма в Херсон продолжат курсировать в прежнем режиме, изменится только маршрут следования и усилится охрана. Об этом РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T12:41
2022-07-27T12:47
херсонская область
крым
транспорт
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Автобусы из Крыма в Херсон продолжат курсировать в прежнем режиме, изменится только маршрут следования и усилится охрана. Об этом РИА Новости Крым рассказал врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.В среду замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что движение по Антоновскому мосту в Херсоне перекрыто после атаки украинских войск. По его словам, транспорт будет следовать с помощью паромов и понтонных мостов.При этом пресс-секретарь Херсонской военно-гражданской администрации Сергей Мороз рассказал РИА Новости Крым, что сейчас весь транспорт временно будет перенаправлен в объезд поврежденного моста.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220701/puteshestvie-tuda-i-obratno-simferopol-kherson-1123720127.html
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херсонская область, крым, транспорт, общество
В Крыму рассказали, что будет с автобусным сообщением в Херсон

Автобусы из Крыма в Херсон пустят по новому маршруту и усилят охрану – власти

12:41 27.07.2022 (обновлено: 12:47 27.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрибытие рейсового автобуса из Херсона на автостанцию в Симферополе
Прибытие рейсового автобуса из Херсона на автостанцию в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Автобусы из Крыма в Херсон продолжат курсировать в прежнем режиме, изменится только маршрут следования и усилится охрана. Об этом РИА Новости Крым рассказал врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
В среду замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что движение по Антоновскому мосту в Херсоне перекрыто после атаки украинских войск. По его словам, транспорт будет следовать с помощью паромов и понтонных мостов.
Рейсовый автобус из Крыма в Херсон
1 июля, 16:28
Путешествие туда и обратно: Симферополь-Херсон-Симферополь
"Пока (расписание автобусного сообщения с Херсоном — ред.) меняться не будет. Будем усиливать охрану. Схема (проезда — ред.) немножко изменится, и мы будем усиливать безопасность", — рассказал Лукашенко, отвечая на вопрос будет ли меняться расписание автобусов из Крыма в Херсон.
При этом пресс-секретарь Херсонской военно-гражданской администрации Сергей Мороз рассказал РИА Новости Крым, что сейчас весь транспорт временно будет перенаправлен в объезд поврежденного моста.
"Пока сообщение приостановлено на мосту. И пока у нас движение перекрыто, сейчас машины будут двигаться через Новую Каховку. Весь транспорт пойдет туда", — уточнил Мороз.
Повреждения Антоновского моста в Херсонской области после удара ВСУ
12:29
Зачем ВСУ бомбит мосты в Херсоне
Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
 
Херсонская областьКрымТранспортОбщество
 
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12:41В Крыму рассказали, что будет с автобусным сообщением в Херсон
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