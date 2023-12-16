https://crimea.ria.ru/20231216/zhizn-pod-obstrelami-vsu-vypustili-po-khersonschine-bolshe-80-snaryadov-1133594993.html

Жизнь под обстрелами: ВСУ выпустили по Херсонщине больше 80 снарядов

Жизнь под обстрелами: ВСУ выпустили по Херсонщине больше 80 снарядов - РИА Новости Крым, 16.12.2023

Жизнь под обстрелами: ВСУ выпустили по Херсонщине больше 80 снарядов

14 населенных пунктов левого берега Херсонской области в очередной раз оказались под огнем боевиков киевского режима. За минувшие сутки ВСУ выпустили по... РИА Новости Крым, 16.12.2023

2023-12-16T13:03

2023-12-16T13:03

2023-12-16T13:03

херсонская область

новости сво

каховка

новая каховка

алешки

голая пристань

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. 14 населенных пунктов левого берега Херсонской области в очередной раз оказались под огнем боевиков киевского режима. За минувшие сутки ВСУ выпустили по гражданской инфраструктуре 83 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах.В светлое время суток обстрелам подверглись: Крынки, Алешки, Раденск, Корсунка, Старая Збурьевка, Саги, Казачьи Лагеря. Интенсивнее всего обстрелы были в Крынках (26 прилетов), в Алешках (14 прилетов) и в Сагах (восемь прилетов). В общей сложности ВСУ обстреляли регион 68 раз."В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Корсунка, Масловка", – уточнили в ведомстве.Информация о пострадавших и характере разрушений уточняется.Накануне сообщалось, что за сутки боевики киевского режима выпустили по гражданской инфраструктуре Херсонщины 90 снарядов из ствольной артиллерии. В Геническом городском округе Херсонской области силы ПВО сбили не менее 15 воздушных целей.Также по информации председателя правительства региона Андрея Алексеенко, в Херсонской области при атаке украинского беспилотника тяжелые ранения получила семья с ребенком.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ведут массированную атаку дронами Херсонской области: двое раненыхВСУ атакуют ударными дронами гражданские машины на ХерсонщинеМассированная атака на Крым - уничтожено 26 беспилотников ВСУ

херсонская область

каховка

новая каховка

алешки

голая пристань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости сво, каховка, новая каховка, алешки, голая пристань, обстрелы всу