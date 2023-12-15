https://crimea.ria.ru/20231215/dni-i-nochi-pod-ognem-vsu-vypustili-90-snaryadov-po-khersonskoy-oblasti-1133564311.html
Дни и ночи под огнем: ВСУ выпустили 90 снарядов по Херсонской области
Дни и ночи под огнем: ВСУ выпустили 90 снарядов по Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Дни и ночи под огнем: ВСУ выпустили 90 снарядов по Херсонской области
Мирные города и села левобережной части Херсонской области в очередной раз подверглись террористическим артиллерийским ударам со стороны ВСУ. За сутки боевики... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T10:19
2023-12-15T10:19
2023-12-15T10:19
херсонская область
обстрелы всу
крынки
корсунка
каховка
новая каховка
алешки
голая пристань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Мирные города и села левобережной части Херсонской области в очередной раз подверглись террористическим артиллерийским ударам со стороны ВСУ. За сутки боевики киевского режима выпустили по гражданской инфраструктуре 90 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.За день мирные города и села региона подвергались обстрелу 61 раз. По Крынкам было выпущено 26 снарядов, по Алешкам – 14, на Сагам – семь, по Старой Збурьевке и Казачьим Лагерям – по пять, по два прилета насчитали в Раденске и Корсунке."В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Корсунка, Масловка", – сообщили в ведомстве.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Днем ранее по инфраструктуре мирных городов и сел Херсонской области боевики киевского режима выпустили 104 снаряда из ствольной артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России с начала контрнаступления ВСУ уничтожила 747 танковПутин ответил на вопрос о второй волне мобилизации в РоссииЕще 665 боевиков ВСУ уничтожены в 12 провальных атаках
херсонская область
крынки
корсунка
каховка
новая каховка
алешки
голая пристань
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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херсонская область, обстрелы всу, крынки, корсунка, каховка, новая каховка, алешки, голая пристань
Дни и ночи под огнем: ВСУ выпустили 90 снарядов по Херсонской области
По городам и селам Херсонской области ВСУ выпустили 90 артиллерийских снарядов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Мирные города и села левобережной части Херсонской области в очередной раз подверглись террористическим артиллерийским ударам со стороны ВСУ. За сутки боевики киевского режима выпустили по гражданской инфраструктуре 90 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
За день мирные города и села региона подвергались обстрелу 61 раз. По Крынкам было выпущено 26 снарядов, по Алешкам – 14, на Сагам – семь, по Старой Збурьевке и Казачьим Лагерям – по пять, по два прилета насчитали в Раденске и Корсунке.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Корсунка, Масловка", – сообщили в ведомстве.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Днем ранее по инфраструктуре мирных городов и сел Херсонской области боевики киевского режима выпустили 104 снаряда
из ствольной артиллерии.
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