https://crimea.ria.ru/20231215/dni-i-nochi-pod-ognem-vsu-vypustili-90-snaryadov-po-khersonskoy-oblasti-1133564311.html

Дни и ночи под огнем: ВСУ выпустили 90 снарядов по Херсонской области

Дни и ночи под огнем: ВСУ выпустили 90 снарядов по Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Дни и ночи под огнем: ВСУ выпустили 90 снарядов по Херсонской области

Мирные города и села левобережной части Херсонской области в очередной раз подверглись террористическим артиллерийским ударам со стороны ВСУ. За сутки боевики... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T10:19

2023-12-15T10:19

2023-12-15T10:19

херсонская область

обстрелы всу

крынки

корсунка

каховка

новая каховка

алешки

голая пристань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Мирные города и села левобережной части Херсонской области в очередной раз подверглись террористическим артиллерийским ударам со стороны ВСУ. За сутки боевики киевского режима выпустили по гражданской инфраструктуре 90 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.За день мирные города и села региона подвергались обстрелу 61 раз. По Крынкам было выпущено 26 снарядов, по Алешкам – 14, на Сагам – семь, по Старой Збурьевке и Казачьим Лагерям – по пять, по два прилета насчитали в Раденске и Корсунке."В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Корсунка, Масловка", – сообщили в ведомстве.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Днем ранее по инфраструктуре мирных городов и сел Херсонской области боевики киевского режима выпустили 104 снаряда из ствольной артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России с начала контрнаступления ВСУ уничтожила 747 танковПутин ответил на вопрос о второй волне мобилизации в РоссииЕще 665 боевиков ВСУ уничтожены в 12 провальных атаках

херсонская область

крынки

корсунка

каховка

новая каховка

алешки

голая пристань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, крынки, корсунка, каховка, новая каховка, алешки, голая пристань