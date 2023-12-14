https://crimea.ria.ru/20231214/terror-khersonschiny-prodolzhaetsya-za-sutki-vsu-vypustili-bolee-sta-snaryadov-1133528220.html

Террор Херсонщины продолжается: за сутки ВСУ выпустили более ста снарядов

Террор Херсонщины продолжается: за сутки ВСУ выпустили более ста снарядов - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Террор Херсонщины продолжается: за сутки ВСУ выпустили более ста снарядов

Мирные города и села Херсонской области в очередной раз подверглись атакам со стороны боевиков киевского режима. За сутки ВСУ выпустили 104 снаряда из ствольной РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T11:06

2023-12-14T11:06

2023-12-14T12:48

херсонская область

обстрелы всу

алешки

корсунка

крынки

каховка

новая каховка

днепряны

голая пристань

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Мирные города и села Херсонской области в очередной раз подверглись атакам со стороны боевиков киевского режима. За сутки ВСУ выпустили 104 снаряда из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В течение дня украинские боевики выпустили 58 снарядов из ствольной артиллерии. Больше всего прилетов было зафиксировано в населенном пункте Крынки – 25, по Алешкам ВСУ били за сутки 16 раз, по Казачьим Лагерям — пять, в Днепряны и Обрывки было по три попадания, кроме того, по два снаряда было выпущено в Подлесное, Корсунку и Новую Маячку.Под покровом ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор. "Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Корсунка, Алешки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань", - сообщили в официальных источниках. Всего по этим населенным пунктам за ночь боевики ВСУ выпустили 46 снарядов.Накануне сообщалось, что ВСУ выпустили по левому берегу Херсонской области 97 снарядов в течение суток. Еще днем ранее боевики киевского режима ударили по мирным городам и селам Херсонской области больше 90 раз.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены склады с ракетами и артиллерией ВСУВ Одессе разрушена припортовая инфраструктураСбиты девять дронов: подробности атаки на Москву и Калужскую область

херсонская область

алешки

корсунка

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каховка

новая каховка

днепряны

голая пристань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, алешки, корсунка, крынки, каховка, новая каховка, днепряны, голая пристань, происшествия