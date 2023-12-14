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Террор Херсонщины продолжается: за сутки ВСУ выпустили более ста снарядов - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Террор Херсонщины продолжается: за сутки ВСУ выпустили более ста снарядов
Террор Херсонщины продолжается: за сутки ВСУ выпустили более ста снарядов - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Террор Херсонщины продолжается: за сутки ВСУ выпустили более ста снарядов
Мирные города и села Херсонской области в очередной раз подверглись атакам со стороны боевиков киевского режима. За сутки ВСУ выпустили 104 снаряда из ствольной РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T11:06
2023-12-14T12:48
херсонская область
обстрелы всу
алешки
корсунка
крынки
каховка
новая каховка
днепряны
голая пристань
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Мирные города и села Херсонской области в очередной раз подверглись атакам со стороны боевиков киевского режима. За сутки ВСУ выпустили 104 снаряда из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В течение дня украинские боевики выпустили 58 снарядов из ствольной артиллерии. Больше всего прилетов было зафиксировано в населенном пункте Крынки – 25, по Алешкам ВСУ били за сутки 16 раз, по Казачьим Лагерям — пять, в Днепряны и Обрывки было по три попадания, кроме того, по два снаряда было выпущено в Подлесное, Корсунку и Новую Маячку.Под покровом ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор. "Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Корсунка, Алешки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань", - сообщили в официальных источниках. Всего по этим населенным пунктам за ночь боевики ВСУ выпустили 46 снарядов.Накануне сообщалось, что ВСУ выпустили по левому берегу Херсонской области 97 снарядов в течение суток. Еще днем ранее боевики киевского режима ударили по мирным городам и селам Херсонской области больше 90 раз.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены склады с ракетами и артиллерией ВСУВ Одессе разрушена припортовая инфраструктураСбиты девять дронов: подробности атаки на Москву и Калужскую область
херсонская область
алешки
корсунка
крынки
каховка
новая каховка
днепряны
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РИА Новости Крым
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96
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херсонская область, обстрелы всу, алешки, корсунка, крынки, каховка, новая каховка, днепряны, голая пристань, происшествия
Террор Херсонщины продолжается: за сутки ВСУ выпустили более ста снарядов

ВСУ выпустили по городам и селам Херсонской области 104 снаряда за сутки

11:06 14.12.2023 (обновлено: 12:48 14.12.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Мирные города и села Херсонской области в очередной раз подверглись атакам со стороны боевиков киевского режима. За сутки ВСУ выпустили 104 снаряда из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
В течение дня украинские боевики выпустили 58 снарядов из ствольной артиллерии. Больше всего прилетов было зафиксировано в населенном пункте Крынки – 25, по Алешкам ВСУ били за сутки 16 раз, по Казачьим Лагерям — пять, в Днепряны и Обрывки было по три попадания, кроме того, по два снаряда было выпущено в Подлесное, Корсунку и Новую Маячку.
Под покровом ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор.
"Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Корсунка, Алешки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань", - сообщили в официальных источниках. Всего по этим населенным пунктам за ночь боевики ВСУ выпустили 46 снарядов.
Накануне сообщалось, что ВСУ выпустили по левому берегу Херсонской области 97 снарядов в течение суток. Еще днем ранее боевики киевского режима ударили по мирным городам и селам Херсонской области больше 90 раз.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУАлешкиКорсункаКрынкиКаховкаНовая КаховкаДнепряныГолая ПристаньПроисшествия
 
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