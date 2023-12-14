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Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации в России - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации в России
Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации в России - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации в России
Необходимости в проведении новой волны мобилизации в ряды Вооруженных сил России на сегодняшний день нет, заявил президент страны Владимир Путин в ходе "Прямой... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T12:26
2023-12-14T12:37
владимир путин (политик)
прямая линия с президентом
частичная мобилизация
новости
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Необходимости в проведении новой волны мобилизации в ряды Вооруженных сил России на сегодняшний день нет, заявил президент страны Владимир Путин в ходе "Прямой линии" в четверг.Путин напомнил, что в рамках частичной мобилизации в прошлом году в ряды ВС РФ принято 300 тысяч человек, из них 244 тысячи находятся в зоне специальной военной операции. После этого Минобороны начало кампанию по привлечению добровольцев в ряды российской армии. "Планировали к концу года 400 тысяч с небольшим набрать. На вчерашний вечер, как мне доложили, набрано 486 тысяч. Поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране", - отметил президент. С учетом того, что к концу года эта численность составит около полумиллиона человек, необходимости в дополнительной мобилизации нет, подчеркнул он. Читайте также на РИА Новости Крым:Более 450 тысяч человек приняты на военную службу в ВС РФ – МедеведевВ Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – ШойгуПри каких диагнозах запрещена служба по контракту при мобилизации
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), прямая линия с президентом, частичная мобилизация, новости, вооруженные силы россии, армия и флот
Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации в России

Путин: в новой мобилизации в России нет необходимости

12:26 14.12.2023 (обновлено: 12:37 14.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсенний призыв в военном комиссариате Республики Крым
Осенний призыв в военном комиссариате Республики Крым - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Необходимости в проведении новой волны мобилизации в ряды Вооруженных сил России на сегодняшний день нет, заявил президент страны Владимир Путин в ходе "Прямой линии" в четверг.
"Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет", - сказал глава государства.
Путин напомнил, что в рамках частичной мобилизации в прошлом году в ряды ВС РФ принято 300 тысяч человек, из них 244 тысячи находятся в зоне специальной военной операции. После этого Минобороны начало кампанию по привлечению добровольцев в ряды российской армии.
"Планировали к концу года 400 тысяч с небольшим набрать. На вчерашний вечер, как мне доложили, набрано 486 тысяч. Поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране", - отметил президент.
С учетом того, что к концу года эта численность составит около полумиллиона человек, необходимости в дополнительной мобилизации нет, подчеркнул он.
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Владимир Путин (политик)Прямая линия с президентомЧастичная мобилизацияНовостиВооруженные силы РоссииАрмия и флот
 
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