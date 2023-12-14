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Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации в России

Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации в России - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации в России

Необходимости в проведении новой волны мобилизации в ряды Вооруженных сил России на сегодняшний день нет, заявил президент страны Владимир Путин в ходе "Прямой... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T12:26

2023-12-14T12:26

2023-12-14T12:37

владимир путин (политик)

прямая линия с президентом

частичная мобилизация

новости

вооруженные силы россии

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Необходимости в проведении новой волны мобилизации в ряды Вооруженных сил России на сегодняшний день нет, заявил президент страны Владимир Путин в ходе "Прямой линии" в четверг.Путин напомнил, что в рамках частичной мобилизации в прошлом году в ряды ВС РФ принято 300 тысяч человек, из них 244 тысячи находятся в зоне специальной военной операции. После этого Минобороны начало кампанию по привлечению добровольцев в ряды российской армии. "Планировали к концу года 400 тысяч с небольшим набрать. На вчерашний вечер, как мне доложили, набрано 486 тысяч. Поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране", - отметил президент. С учетом того, что к концу года эта численность составит около полумиллиона человек, необходимости в дополнительной мобилизации нет, подчеркнул он. Читайте также на РИА Новости Крым:Более 450 тысяч человек приняты на военную службу в ВС РФ – МедеведевВ Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – ШойгуПри каких диагнозах запрещена служба по контракту при мобилизации

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2023

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владимир путин (политик), прямая линия с президентом, частичная мобилизация, новости, вооруженные силы россии, армия и флот