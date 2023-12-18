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Обстрел левобережья Херсонщины: ВСУ выпустили 75 снарядов из артиллерии - РИА Новости Крым, 18.12.2023
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Обстрел левобережья Херсонщины: ВСУ выпустили 75 снарядов из артиллерии
Обстрел левобережья Херсонщины: ВСУ выпустили 75 снарядов из артиллерии - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Обстрел левобережья Херсонщины: ВСУ выпустили 75 снарядов из артиллерии
Украинские боевики за минувшие сутки 75 раз били из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T10:32
2023-12-18T10:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки 75 раз били из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. Об этом сообщают экстренные службы региона.По их данным, только в течение дня украинские неонацисты выпустили 22 снаряда по Крынкам, 11 - по Алешкам, пять по Сагам. По три прилета зафиксировано в Казачьих Лагерях и Голой Пристани, по два - в Старой Збурьевке и Днепрянах.Обстрелы херсонского левобережья со стороны украинских боевиков продолжаются ежедневно. Так, 16 декабря ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи на Херсонщине. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют ударными дронами гражданские машины на ХерсонщинеМассированная атака на Крым - уничтожено 26 беспилотников ВСУЮг Херсонской области под обстрелом – ПВО сбила 15 воздушных целей
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РИА Новости Крым
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96
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херсонская область, новости сво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, новые регионы россии
Обстрел левобережья Херсонщины: ВСУ выпустили 75 снарядов из артиллерии

ВСУ выпустили 75 снарядов по мирным городам и селам Херсонской области

10:32 18.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки 75 раз били из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. Об этом сообщают экстренные службы региона.
По их данным, только в течение дня украинские неонацисты выпустили 22 снаряда по Крынкам, 11 - по Алешкам, пять по Сагам. По три прилета зафиксировано в Казачьих Лагерях и Голой Пристани, по два - в Старой Збурьевке и Днепрянах.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Корсунка, Алешки, Днепряны, Крынки, Новая Збурьевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказано в сообщении.
Обстрелы херсонского левобережья со стороны украинских боевиков продолжаются ежедневно. Так, 16 декабря ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи на Херсонщине.
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Херсонская областьНовости СВООбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Ситуация с главой РИА Новости Украина Кириллом ВышинскимНовые регионы России
 
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