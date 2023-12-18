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Обстрел левобережья Херсонщины: ВСУ выпустили 75 снарядов из артиллерии
Обстрел левобережья Херсонщины: ВСУ выпустили 75 снарядов из артиллерии - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Обстрел левобережья Херсонщины: ВСУ выпустили 75 снарядов из артиллерии
Украинские боевики за минувшие сутки 75 раз били из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T10:32
2023-12-18T10:32
2023-12-18T10:32
херсонская область
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обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки 75 раз били из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. Об этом сообщают экстренные службы региона.По их данным, только в течение дня украинские неонацисты выпустили 22 снаряда по Крынкам, 11 - по Алешкам, пять по Сагам. По три прилета зафиксировано в Казачьих Лагерях и Голой Пристани, по два - в Старой Збурьевке и Днепрянах.Обстрелы херсонского левобережья со стороны украинских боевиков продолжаются ежедневно. Так, 16 декабря ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи на Херсонщине. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют ударными дронами гражданские машины на ХерсонщинеМассированная атака на Крым - уничтожено 26 беспилотников ВСУЮг Херсонской области под обстрелом – ПВО сбила 15 воздушных целей
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херсонская область, новости сво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, новые регионы россии
Обстрел левобережья Херсонщины: ВСУ выпустили 75 снарядов из артиллерии
ВСУ выпустили 75 снарядов по мирным городам и селам Херсонской области