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Сбитый дрон упал на зернохранилище в Одесской области

Сбитый дрон упал на зернохранилище в Одесской области - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Сбитый дрон упал на зернохранилище в Одесской области

Зернохранилище повреждено в Одесской области в результате падения обломков дрона, там возник пожар. Об этом заявила начальник объединенного координационного... РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T10:17

2023-12-22T10:17

2023-12-22T10:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Зернохранилище повреждено в Одесской области в результате падения обломков дрона, там возник пожар. Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк, передает РИА Новости.В ночь на пятницу в Киеве и 10 областях Украины звучала воздушная тревога. По данным мэра украинской столицы Виталия Кличко, взрывы прогремели в Соломенском и Дарницком районах города, работала украинская ПВО, есть разрушения.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после устроенного украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкая ночь в Киеве: взрывы в районе аэропортаУкраинские СМИ сообщают о взрывах в Черноморске и ОдессеСерия взрывов в Днепропетровской области: в складских помещениях пожар

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одесская область, новости, украина, взрыв, зерно