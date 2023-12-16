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Серия взрывов в Днепропетровской области: в складских помещениях пожар
Серия взрывов в Днепропетровской области: в складских помещениях пожар - РИА Новости Крым, 16.12.2023
Серия взрывов в Днепропетровской области: в складских помещениях пожар
Пожар в складских помещениях вспыхнул в Днепропетровской области после серии взрывов в ночь на субботу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава... РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-16T11:41
2023-12-16T11:41
2023-12-16T11:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Пожар в складских помещениях вспыхнул в Днепропетровской области после серии взрывов в ночь на субботу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.Согласно сообщению Лукашука, после атаки в Синельниковском районе области в складском здании произошел пожар.Ранее сообщалось, что после ночных ударов в Одесской области поврежден объект припортовой инфраструктуры. Также серия взрывов прозвучала в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины, подконтрольные киевскому режиму власти также сообщали о работе ПВО. В Херсоне было повреждено административное здание.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктураВзрывы во Львове, Одессе и Кривом Роге – есть пожары и разрушенияВысокоточный удар нанесен по производствам украинских ракет "Гром"
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днепропетровская область, новости, украина, взрыв
Серия взрывов в Днепропетровской области: в складских помещениях пожар
В Днепропетровской области вспыхнул пожар в складских помещениях после взрывов ночью
11:41 16.12.2023 (обновлено: 11:55 16.12.2023)