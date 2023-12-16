Рейтинг@Mail.ru
Серия взрывов в Днепропетровской области: в складских помещениях пожар - РИА Новости Крым, 16.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231216/seriya-vzryvov-v-dnepropetrovskoy-oblasti-v-skladskikh-pomescheniyakh-pozhar-1133594318.html
Серия взрывов в Днепропетровской области: в складских помещениях пожар
Серия взрывов в Днепропетровской области: в складских помещениях пожар - РИА Новости Крым, 16.12.2023
Серия взрывов в Днепропетровской области: в складских помещениях пожар
Пожар в складских помещениях вспыхнул в Днепропетровской области после серии взрывов в ночь на субботу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава... РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-16T11:41
2023-12-16T11:55
днепропетровская область
новости
украина
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/10/1133594427_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f4b747c9874600df80af5cb1cc5d0e8b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Пожар в складских помещениях вспыхнул в Днепропетровской области после серии взрывов в ночь на субботу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.Согласно сообщению Лукашука, после атаки в Синельниковском районе области в складском здании произошел пожар.Ранее сообщалось, что после ночных ударов в Одесской области поврежден объект припортовой инфраструктуры. Также серия взрывов прозвучала в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины, подконтрольные киевскому режиму власти также сообщали о работе ПВО. В Херсоне было повреждено административное здание.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктураВзрывы во Львове, Одессе и Кривом Роге – есть пожары и разрушенияВысокоточный удар нанесен по производствам украинских ракет "Гром"
днепропетровская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/10/1133594427_73:0:1212:854_1920x0_80_0_0_560ea2e04fbb674e6c3abf6c0078ebbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
днепропетровская область, новости, украина, взрыв
Серия взрывов в Днепропетровской области: в складских помещениях пожар

В Днепропетровской области вспыхнул пожар в складских помещениях после взрывов ночью

11:41 16.12.2023 (обновлено: 11:55 16.12.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Пожар в складских помещениях вспыхнул в Днепропетровской области после серии взрывов в ночь на субботу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Согласно сообщению Лукашука, после атаки в Синельниковском районе области в складском здании произошел пожар.
Ранее сообщалось, что после ночных ударов в Одесской области поврежден объект припортовой инфраструктуры. Также серия взрывов прозвучала в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины, подконтрольные киевскому режиму власти также сообщали о работе ПВО. В Херсоне было повреждено административное здание.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктура
Взрывы во Львове, Одессе и Кривом Роге – есть пожары и разрушения
Высокоточный удар нанесен по производствам украинских ракет "Гром"
 
Днепропетровская областьНовостиУкраинаВзрыв
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:20После вражеской атаки горный комбинат в Курской области работает штатно
11:41Серия взрывов в Днепропетровской области: в складских помещениях пожар
10:57Поисковая операция в густом тумане: женщину нашли спустя семь часов
10:21Более полумиллиона человек без света: последствия циклона "Ваня"
09:47На Курском направлении шесть украинских пограничников сдались в плен
09:27После взрыва в Белгородской области в больнице умер замглавы района
09:05Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
08:31Токсичная валюта: почему России выгоден отказ от доллара
08:06Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники
07:35Жертвы финансовых пирамид: почему люди поддаются обману
07:04Сколько выпускников педагогических вузов Крыма идут работать в школу
06:01Удар по Курской области: повреждены дома и ЛЭП
00:37Над Крымом сбили еще шесть дронов ВСУ
00:01В Крыму мокрый снег: погода на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 16 декабря
23:54Главные новости Крыма: 15 декабря
23:03Главное за день: 15 декабря
22:45Массированная атака на Крым - уничтожено 26 беспилотников ВСУ
22:23Аргентина де-факто станет 51 штатом США после перехода на доллар - мнение
22:06Таврическую семинарию переводят в Севастополь
Лента новостейМолния