https://crimea.ria.ru/20231216/seriya-vzryvov-v-dnepropetrovskoy-oblasti-v-skladskikh-pomescheniyakh-pozhar-1133594318.html

Серия взрывов в Днепропетровской области: в складских помещениях пожар

Серия взрывов в Днепропетровской области: в складских помещениях пожар - РИА Новости Крым, 16.12.2023

Серия взрывов в Днепропетровской области: в складских помещениях пожар

Пожар в складских помещениях вспыхнул в Днепропетровской области после серии взрывов в ночь на субботу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава... РИА Новости Крым, 16.12.2023

2023-12-16T11:41

2023-12-16T11:41

2023-12-16T11:55

днепропетровская область

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украина

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Пожар в складских помещениях вспыхнул в Днепропетровской области после серии взрывов в ночь на субботу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.Согласно сообщению Лукашука, после атаки в Синельниковском районе области в складском здании произошел пожар.Ранее сообщалось, что после ночных ударов в Одесской области поврежден объект припортовой инфраструктуры. Также серия взрывов прозвучала в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины, подконтрольные киевскому режиму власти также сообщали о работе ПВО. В Херсоне было повреждено административное здание.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктураВзрывы во Львове, Одессе и Кривом Роге – есть пожары и разрушенияВысокоточный удар нанесен по производствам украинских ракет "Гром"

днепропетровская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днепропетровская область, новости, украина, взрыв