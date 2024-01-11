https://crimea.ria.ru/20240111/vsu-obstrelyali-iz-rszo-zhiloy-rayon-donetska-raneny-pyat-mirnykh-zhiteley--1134133808.html

ВСУ обстреляли из РСЗО жилой район Донецка: ранены пять мирных жителей

ВСУ обстреляли из РСЗО жилой район Донецка: ранены пять мирных жителей - РИА Новости Крым, 11.01.2024

ВСУ обстреляли из РСЗО жилой район Донецка: ранены пять мирных жителей

Мирные жители ранены в результате обстрела вооруженными силами Украины жилого района Донецка. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T22:09

2024-01-11T22:09

2024-01-11T22:35

денис пушилин

донецк

донецкая народная республика (днр)

новости

новые регионы россии

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Мирные жители ранены в результате обстрела вооруженными силами Украины жилого района Донецка. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.По информации Пушилина, две женщины 29 и 75 лет получили ранения средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находится 56-летний водитель маршрутного такси и мужчина 52 лет. 39-летний мужчина получил ранение средней степени тяжести.По информации МЧС России, в ликвидации пожаров были задействованы 24 специалиста и 7 единиц техники.Пушилин сообщает, что всего в четверг военнослужащие Украины своими действиями нанесли повреждения 11 жилым домам в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском, Калининском районах Горловки. Также в Куйбышевском районе пострадало шесть объектов гражданской инфраструктуры, в том числе предприятие промышленности, два детских сада, школа, котельная, в Калининском районе Горловки – котельная.Донецк украинские боевики обстреляли и в новогоднюю ночь. Погибли четыре человека, 13 были ранены. Массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня подверглись центр Донецка, Калининский и Буденновский районы.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по территории больницы в Донецке: есть раненые"Тяжело провожать на передовую детей": ученые Донецка о работе под огнемКак работает дважды разрушенный снарядами музей Донецка

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донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецк, донецкая народная республика (днр), новости, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу