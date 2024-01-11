Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли из РСЗО жилой район Донецка: ранены пять мирных жителей - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240111/vsu-obstrelyali-iz-rszo-zhiloy-rayon-donetska-raneny-pyat-mirnykh-zhiteley--1134133808.html
ВСУ обстреляли из РСЗО жилой район Донецка: ранены пять мирных жителей
ВСУ обстреляли из РСЗО жилой район Донецка: ранены пять мирных жителей - РИА Новости Крым, 11.01.2024
ВСУ обстреляли из РСЗО жилой район Донецка: ранены пять мирных жителей
Мирные жители ранены в результате обстрела вооруженными силами Украины жилого района Донецка. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T22:09
2024-01-11T22:35
денис пушилин
донецк
донецкая народная республика (днр)
новости
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0b/1134134221_0:102:1000:666_1920x0_80_0_0_ebdba8caa9c192b2640f0f4d92303f23.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Мирные жители ранены в результате обстрела вооруженными силами Украины жилого района Донецка. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.По информации Пушилина, две женщины 29 и 75 лет получили ранения средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находится 56-летний водитель маршрутного такси и мужчина 52 лет. 39-летний мужчина получил ранение средней степени тяжести.По информации МЧС России, в ликвидации пожаров были задействованы 24 специалиста и 7 единиц техники.Пушилин сообщает, что всего в четверг военнослужащие Украины своими действиями нанесли повреждения 11 жилым домам в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском, Калининском районах Горловки. Также в Куйбышевском районе пострадало шесть объектов гражданской инфраструктуры, в том числе предприятие промышленности, два детских сада, школа, котельная, в Калининском районе Горловки – котельная.Донецк украинские боевики обстреляли и в новогоднюю ночь. Погибли четыре человека, 13 были ранены. Массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня подверглись центр Донецка, Калининский и Буденновский районы.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по территории больницы в Донецке: есть раненые"Тяжело провожать на передовую детей": ученые Донецка о работе под огнемКак работает дважды разрушенный снарядами музей Донецка
донецк
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0b/1134134221_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_e817d722af43954874199f07cdf3ddc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис пушилин, донецк, донецкая народная республика (днр), новости, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ обстреляли из РСЗО жилой район Донецка: ранены пять мирных жителей

Пять мирных жителей ранены в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка

22:09 11.01.2024 (обновлено: 22:35 11.01.2024)
 
© МЧС РоссииОбстрел Донецка ВСУ
Обстрел Донецка ВСУ
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Мирные жители ранены в результате обстрела вооруженными силами Украины жилого района Донецка. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.

"На данный момент известно о пяти раненых гражданских лицах в результате массированного обстрела противником Куйбышевского района Донецка, огонь велся из РСЗО калибром 122 мм", – написал он в своем Telegram-канале.

По информации Пушилина, две женщины 29 и 75 лет получили ранения средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находится 56-летний водитель маршрутного такси и мужчина 52 лет. 39-летний мужчина получил ранение средней степени тяжести.

"По разным адресам произошло три пожара. Горела кровля частного дома, газовая труба и два грузовых автомобиля. На данный момент пожары спасателями ДНР ликвидированы", – уточнил глава ДНР повреждения от атаки ВСУ.

По информации МЧС России, в ликвидации пожаров были задействованы 24 специалиста и 7 единиц техники.
Пушилин сообщает, что всего в четверг военнослужащие Украины своими действиями нанесли повреждения 11 жилым домам в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском, Калининском районах Горловки. Также в Куйбышевском районе пострадало шесть объектов гражданской инфраструктуры, в том числе предприятие промышленности, два детских сада, школа, котельная, в Калининском районе Горловки – котельная.

"В целом противником совершено 12 обстрелов, выпущено 55 боеприпасов, применялись реактивная артиллерия калибром 122 мм, ствольная артиллерия калибром 152, 155 мм (в том числе кассетного типа). Под огнем ВФУ Донецк, Горловка", – уточнил Денис Пушилин.

Донецк украинские боевики обстреляли и в новогоднюю ночь. Погибли четыре человека, 13 были ранены. Массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня подверглись центр Донецка, Калининский и Буденновский районы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ нанесли удар по территории больницы в Донецке: есть раненые
"Тяжело провожать на передовую детей": ученые Донецка о работе под огнем
Как работает дважды разрушенный снарядами музей Донецка
Денис ПушилинДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)НовостиНовые регионы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:41Главное за день: 11 января
23:11Главные новости Крыма: 11 января
22:48Сколько пассажиров привезли в Крым поезда в новогодние праздники
22:31Черное удовольствие: что у крымчанина в маленькой чашке
22:21Катера в Севастополе прекращают работу
22:09ВСУ обстреляли из РСЗО жилой район Донецка: ранены пять мирных жителей
21:41Пожар в многоэтажке Симферополя: спасены 12 человек, 16 эвакуированы
21:26Плавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в Инкермане
21:05В Крыму еще три природные территории станут особо охраняемыми
20:52Мобилизация вместо кофе в Ялте: эксперт о провале планов по захвату Крыма
20:37В поселке Черноморское достроили очистные сооружения – минстрой Крыма
20:25Суицидальное решение: примет ли НАТО Украину в свой состав
20:11Взрывоопасные предметы обнаружены МЧС в Керчи и Феодосии
20:01В Севастополе будет громко - власти
19:47Американский боксер Кевин Джонсон получил российский паспорт
19:12Киев деморализован: Медведев назвал число добровольцев в ВС РФ
19:04Похлеще майдана: почему украинские депутаты боятся закона о мобилизации
18:41Рядом с Запорожской АЭС найдены неразорвавшиеся боеприпасы
18:31Рост цен на яйца спровоцировали монополии – эксперт
18:13Парк "Крымской весны" обустроят в Джанкое: где еще пройдут работы
Лента новостейМолния