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ВСУ обстреляли из РСЗО жилой район Донецка: ранены пять мирных жителей
ВСУ обстреляли из РСЗО жилой район Донецка: ранены пять мирных жителей - РИА Новости Крым, 11.01.2024
ВСУ обстреляли из РСЗО жилой район Донецка: ранены пять мирных жителей
Мирные жители ранены в результате обстрела вооруженными силами Украины жилого района Донецка. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T22:09
2024-01-11T22:09
2024-01-11T22:35
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Мирные жители ранены в результате обстрела вооруженными силами Украины жилого района Донецка. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.По информации Пушилина, две женщины 29 и 75 лет получили ранения средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находится 56-летний водитель маршрутного такси и мужчина 52 лет. 39-летний мужчина получил ранение средней степени тяжести.По информации МЧС России, в ликвидации пожаров были задействованы 24 специалиста и 7 единиц техники.Пушилин сообщает, что всего в четверг военнослужащие Украины своими действиями нанесли повреждения 11 жилым домам в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском, Калининском районах Горловки. Также в Куйбышевском районе пострадало шесть объектов гражданской инфраструктуры, в том числе предприятие промышленности, два детских сада, школа, котельная, в Калининском районе Горловки – котельная.Донецк украинские боевики обстреляли и в новогоднюю ночь. Погибли четыре человека, 13 были ранены. Массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня подверглись центр Донецка, Калининский и Буденновский районы.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по территории больницы в Донецке: есть раненые"Тяжело провожать на передовую детей": ученые Донецка о работе под огнемКак работает дважды разрушенный снарядами музей Донецка
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денис пушилин, донецк, донецкая народная республика (днр), новости, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ обстреляли из РСЗО жилой район Донецка: ранены пять мирных жителей
Пять мирных жителей ранены в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка
22:09 11.01.2024 (обновлено: 22:35 11.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Мирные жители ранены в результате обстрела вооруженными силами Украины жилого района Донецка. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.
"На данный момент известно о пяти раненых гражданских лицах в результате массированного обстрела противником Куйбышевского района Донецка, огонь велся из РСЗО калибром 122 мм", – написал он в своем Telegram-канале.
По информации Пушилина, две женщины 29 и 75 лет получили ранения средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находится 56-летний водитель маршрутного такси и мужчина 52 лет. 39-летний мужчина получил ранение средней степени тяжести.
"По разным адресам произошло три пожара. Горела кровля частного дома, газовая труба и два грузовых автомобиля. На данный момент пожары спасателями ДНР ликвидированы", – уточнил глава ДНР повреждения от атаки ВСУ.
По информации МЧС России, в ликвидации пожаров были задействованы 24 специалиста и 7 единиц техники.
Пушилин сообщает, что всего в четверг военнослужащие Украины своими действиями нанесли повреждения 11 жилым домам в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском, Калининском районах Горловки. Также в Куйбышевском районе пострадало шесть объектов гражданской инфраструктуры, в том числе предприятие промышленности, два детских сада, школа, котельная, в Калининском районе Горловки – котельная.
"В целом противником совершено 12 обстрелов, выпущено 55 боеприпасов, применялись реактивная артиллерия калибром 122 мм, ствольная артиллерия калибром 152, 155 мм (в том числе кассетного типа). Под огнем ВФУ Донецк, Горловка", – уточнил Денис Пушилин.
Донецк украинские боевики обстреляли
и в новогоднюю ночь. Погибли четыре человека, 13 были ранены. Массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня подверглись центр Донецка, Калининский и Буденновский районы.
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