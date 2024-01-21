https://crimea.ria.ru/20240121/pushilin-soobschil-o-25-pogibshikh-na-rynke-v-donetske-1134360932.html

Пушилин сообщил о 25 погибших на рынке в Донецке

Пушилин сообщил о 25 погибших на рынке в Донецке - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Пушилин сообщил о 25 погибших на рынке в Донецке

В результате атаки украинских боевиков по мирным районам Донецка погибли 25 человек, еще не менее 20 получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T14:39

2024-01-21T14:39

2024-01-21T16:03

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В результате атаки украинских боевиков по мирным районам Донецка погибли 25 человек, еще не менее 20 получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.В воскресенье утром боевики киевского режима нанесли удар по оживленному рынку в микрорайоне Текстильщик Кировского района города. По уточненной информации, по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей. ВСУ ударили по Кировскому району Донецка в воскресенье. Снаряды упали в оживленном месте, где расположены торговые ряды и магазины. Изначально сообщалось о 8 погибших, после их число возросло до 13, а затем - до 18 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали

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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости сво, донецк