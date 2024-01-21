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Пушилин сообщил о 25 погибших на рынке в Донецке - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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Пушилин сообщил о 25 погибших на рынке в Донецке
Пушилин сообщил о 25 погибших на рынке в Донецке - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Пушилин сообщил о 25 погибших на рынке в Донецке
В результате атаки украинских боевиков по мирным районам Донецка погибли 25 человек, еще не менее 20 получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T14:39
2024-01-21T16:03
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости сво
донецк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В результате атаки украинских боевиков по мирным районам Донецка погибли 25 человек, еще не менее 20 получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.В воскресенье утром боевики киевского режима нанесли удар по оживленному рынку в микрорайоне Текстильщик Кировского района города. По уточненной информации, по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей. ВСУ ударили по Кировскому району Донецка в воскресенье. Снаряды упали в оживленном месте, где расположены торговые ряды и магазины. Изначально сообщалось о 8 погибших, после их число возросло до 13, а затем - до 18 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали
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РИА Новости Крым
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости сво, донецк
Пушилин сообщил о 25 погибших на рынке в Донецке

В результате обстрела Донецка погибли 25 человек и 20 ранены

14:39 21.01.2024 (обновлено: 16:03 21.01.2024)
 
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В результате атаки украинских боевиков по мирным районам Донецка погибли 25 человек, еще не менее 20 получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В воскресенье утром боевики киевского режима нанесли удар по оживленному рынку в микрорайоне Текстильщик Кировского района города. По уточненной информации, по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.
"На данный момент подтвердилась информация о 25 погибших. По меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести", – написал в своем Telegram-канале Пушилин.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей.
"Трое из пострадавших, к сожалению, не выжили, – продолжил Пушилин. – Приношу соболезнования родным и близким погибших".
ВСУ ударили по Кировскому району Донецка в воскресенье. Снаряды упали в оживленном месте, где расположены торговые ряды и магазины. Изначально сообщалось о 8 погибших, после их число возросло до 13, а затем - до 18 человек.
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Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости СВОДонецк
 
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